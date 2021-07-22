Найважливіші новини України та світу за середу, 21 липня:

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Угода США та Німеччини щодо "Північного потоку-2"

Джерело: United States Senate Committee on Foreign Relations

США і Німеччина уклали угоду стосовно "Північного потоку-2". Повний текст домовленості обіцяють оприлюднити сьогодні. Про це розповіла заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Гарантії для України

Німеччина взяла зобов'язання домагатися продовження на 10 років договору між Україною і Росією щодо транзиту газу. Чинний договір закінчиться у 2024 році.

Також Берлін обіцяв домагатися санкцій проти Росії, якщо Москва буде обмежувати поставки енергоносіїв і "використовувати енергію в якості зброї".

Для цього мають призначити спеціального представника. Перемовини щодо продовження угоди про транзит повинні розпочатися не пізніше 1 вересня.

Детально Німеччина показала текст угоди зі США щодо "Північного потоку-2": чого чекати Україні

МЗС України надіслало ноти у Брюссель і Берлін

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "Північний потік-2" "загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС".

Через це МЗС України вже надіслало ноти у Брюссель і Берлін через угоду, яку США та Німеччина уклали щодо газопроводу "Північний потік-2". Окрім того, українська сторона ініціює консультації з Єврокомісією.

США просили Україну не критикувати "Північний потік-2", – ЗМІ

ЗМІ оприлюднили інформацію, що США начебто просили Україну не критикувати угоду, яку Штати і Німеччина уклали щодо "Північного потоку-2". Американські чиновники вирішили зупиняти проєкт.

Люди з адміністрації президента Джо Байдена заявили, що виступ громадськості з опозицією до угоди може зашкодити двостороннім відносинам Вашингтон – Київ. Чиновники буцімто закликали українців не обговорювати з Конгресом потенційні плани США та Німеччини.

У Держдепі заперечують

Радник Державного департаменту США Дерек Шолле спростував інформацію. Він наголосив, що США не тиснули на Україну. У держави є голос.

За словами чиновника, США прагнуть близького і конструктивного партнерства з Україною. Такого, "в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси та цінності".

Що цьому передувало

Володимир Зеленський зустрівся з Ангелою Меркель 12 липня і обговорив питання цієї труби.

Канцлерка Німеччини запевнила, що Україна залишається транзитною країною для газу, навіть якщо буде завершено будівництво газопроводу.

Наразі будівництво газопроводу завершено на понад 95%.

Попередні причини аварії на "Рівнеазоті"

Джерело: 24 канал

Може бути 2 причини аварії на хімічному заводі "Рівнеазот". Новий глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський озвучив їх.

невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника;

корозія ділянки трубопроводу.

Монастирський також зазначив, що останні десятиліття на підприємстві не проводили капітальний ремонт із заміною трубопроводів.

Проте остаточні висновки про причини аварії зробить спеціальна комісія.

Що відомо про аварію

У цеху азотної кислоти на хімзаводі "Рівнеазот" 20 липня сталась розгерметизація трубопроводу.

Ніхто не постраждав. Однак мешканці скаржились на велику жовту хмару та неприємний запах.

Влада запевнила, що стався викид нітрозних газів, але невеликий за кількістю.

Проте фахівці все одно зазначають, що варто бути обачними.

Зеленського запросили до США

Джерело: Білий дім

Президента Володимира Зеленського офіційно запросили до Білого дому на зустріч із американським колегою Джо Байденом. Визначили дату –30 серпня.

У пресслужбі Білого дому заявили, що візит Зеленського підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії на Донбасі і в Криму. Також зустріч має налагодити співпрацю України і США в сфері енергобезпеки.

Крім того, згадали про підтримку "зусиль президента Зеленського" щодо боротьби з корупцією та імплементації реформ.

Що цьому передувало

Зустріч Зеленського та Байдена дещо відтягували. Американський президент запропонував зустрітись під час телефонної розмови з президентом України 9 червня.

Потім міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Зеленський полетить до США у липні.

Натомість в Офісі Президента називали такі дати: кінець липня – початок серпня.

До речі Зустріч Байдена і Зеленського: чому насправді український лідер не їде у США в липні

На Донбасі підірвався військовий

Джерело: фейсбук-сторінка ОТУ "Північ"

Український на передовій підірвався на невідомому мінно-вибуховому пристрої. Захисника госпіталізували. Медики зазначили, що стан здоров'я військового – задовільний.

На місце події одразу прибули посадові особи бригади та група оперативного реагування.

Що зараз відбувається на Донбасі

Проросійські бойовики й далі порушують домовленості про перемир'я. Майже щодня вони відкривають вогонь у бік українських позицій.

Від початку 2021 року на Донбасі загинули 50 українських військових. Багато зазнали поранень.

У ЗСУ вважають, що Росія не наважиться піти у широкомасштабний наступ на Україну. Таким чином хочуть завадити співпраці України із союзниками.

В Україні вперше взяли під варту ймовірного пірата

Джерело: "Українська правда"