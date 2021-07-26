Главные новости 26 июля: Кравчук в реанимации, на Донбассе обострение

Леонид Кравчук находится в реанимации после операции на сердце. На Донбассе получили ранения 7 украинских бойцов: их прицельно обстреляли оккупанты. Самолет "Белавии" подал сигнал бедствия и совершил аварийную посадку. Гюндуз Мамедов освобождается от должности заместителя генпрокурора Ирины Венедиктовой. Такими были главные новости Украины и мира за 26 июля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Мощный обстрел на Донбассе

Источник: штаб ООС

Боевики после обеда 26 июля обстреляли позиции украинских военных. Наносили удары умышленно, поскольку вели прицельный огонь. Произошла атака в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Били боевики из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения.

В результате такого циничного нарушения режима тишины пострадали 7 военных:

четверо украинских военнослужащих получили осколочные ранения,

трое – боевые травмы.

Один из раненых находится в тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней тяжести. Остальные пятеро в удовлетворительном состоянии здоровья.

В ТКГ сообщили, что уже направили в ОБСЕ письменную ноту относительно грубого нарушения режима тишины на Донбассе. Украинская сторона оперативно приняла меры по немедленному прекращению огня со стороны противника.

Интересное Худший день для Путина, – Жданов объяснил обострение на Донбассе

Кравчук уже месяц находится в реанимации

Источник: 24 канал

В конце июня первому президенту Украины и главе украинской делегации в ТКГ Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце. С тех пор, а это с 29 июня, он находится в реанимации. Как рассказала 24 каналу помощница Леонида Кравчука, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пока других подробностей о состоянии здоровья первого украинского президента и главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе нет.

Обратите внимание! Пока Леонид Кравчук восстанавливается после операции на сердце, заседания Трехсторонней контактной группы продолжаются. Лидера украинской делегации на них заменяет Алексей Резников.

Самолет из Беларуси подал сигнал бедствия

Источник: Zerkalo

Самолет белорусских авиалиний Belavia внезапно посреди маршрута начал подавать сигнал бедствия и запросил экстренную посадку. Борт направлялся из Минска в турецкую Анталию. На борту находились более 180 пассажиров и 7 членов экипажа.

Сначала лайнер должен был совершить экстренную посадку в Воронеже, однако впоследствии резко изменил направление и улетел в Москву. Примерно в 11:50 (по киевскому времени) самолет приземлился в "Домодедово".

Важно Полицейского из Одессы, который одолжил 300 тысяч и исчез, нашли мертвым

Причины экстренной посадки

Когда в самолете сработал датчик неисправности, лайнер срочно изменил направление в сторону Москвы.

Вместо привычной высоты (10000 метров), самолет спустился до уровня 2500 метров.

Скорость лайнера также существенно замедлилась: от 800 километров в час до 450 – 540 километров в час.

По данным СМИ, причиной экстренной посадки стало критическое перегревание топлива в двигателе.

В то же время другие источники сообщили, что у самолета отказал один из двигателей.

Самолет был сравнительно новым: в компании отметили, что судно с бортовым номером EW-455РА появилось у Belavia всего 5 лет назад. До того его нигде не использовали.

Заместитель Венедиктовой заявил о давлении и увольнении

Источник: юридическая компания "Миллер"

Гюндуз Мамедов освобождается от должности заместителя генпрокурора Ирины Венедиктовой. Как сообщили юристы, представляющие его интересы, должностному лицу в Офисе генпрокурора создали слишком сложные условия работы.

Пресс-служба юридической компании "Миллер" сообщила, что на Мамедова давят. Кроме того, ему мешают выполнять свои должностные обязанности.



Мамедов заявляет о давлении в офисе генпрокурора / Фото с сайта ОГ

Оставаться на должности без возможностей выполнения своих полномочий является неприемлемым для нашего клиента. Именно поэтому Мамедов после 25 лет работы в органах прокуратуры принял решение об отставке,

– говорится в сообщении.

Третий день Олимпиады: Украина без единой медали

Источник: 24 канал​

На Олимпийских играх в Токио 26 июля состоялся третий соревновательный день. Коротко перескажем главные события украинской сборной.

Для Украины этот олимпийский день начался с поражения Ольги Харлан. Фехтовальщица в 1/16 финала уступила 25-летней китаянке Ян Хен Ю со счетом 12:15. Харлан впервые возвращается домой с Олимпийских игр без наград.



Как отреагировала Ольга Харлан на свое поражение / Изображение 24 канала