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Потужний обстріл на Донбасі

Джерело: штаб ООС

Бойовики пообіді 26 липня обстріляли позиції українських військових. Завдавали удари навмисне, оскільки вели прицільний вогонь. Сталася атака у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Гатили бойовики із забороненого мінськими угодами важкого артилерійського озброєння.

Внаслідок такого цинічного порушення режиму тиші постраждали 7 військових:

четверо українських військовослужбовців зазнали осколкових поранень,

троє – бойових травм.

Один із поранених перебуває у важкому стані, ще один – у стані середньої тяжкості. Інші п'ятеро у задовільному стані здоров'я.

Важливо! У ТКГ повідомили, що вже надіслали в ОБСЄ письмову ноту щодо грубого порушення режиму тиші на Донбасі. Українська сторона оперативно вжила заходів щодо негайного припинення вогню з боку противника.

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Кравчук уже місяць перебуває у реанімації

Джерело: 24 канал

Наприкінці червня першому президенту України і голові української делегації у ТКГ Леоніду Кравчуку зробили операцію на серці. Відтоді, а це 29 червня, він перебуває у реанімації. Як розповіла 24 каналу помічниця Леоніда Кравчука, він підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Наразі інших подробиць про стан здоров'я першого українського президента та голови української делегації у Тристоронній контактній групі немає.