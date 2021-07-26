Леонід Кравчук перебуває в реанімації після операції на серці. На Донбасі зазнали поранень 7 українських бійців: їх прицільно обстріляли окупанти. Літак "Белавії" подав сигнал лиха і здійснив аварійну посадку. Гюндуз Мамедов звільняється з посади заступника генпрокурорки Ірини Венедіктової. Такими були головні новини України і світу за 26 липня.
Бойовики пообіді 26 липня обстріляли позиції українських військових. Завдавали удари навмисне, оскільки вели прицільний вогонь. Сталася атака у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Гатили бойовики із забороненого мінськими угодами важкого артилерійського озброєння.
Внаслідок такого цинічного порушення режиму тиші постраждали 7 військових:
четверо українських військовослужбовців зазнали осколкових поранень,
троє – бойових травм.
Один із поранених перебуває у важкому стані, ще один – у стані середньої тяжкості. Інші п'ятеро у задовільному стані здоров'я.
Наприкінці червня першому президенту України і голові української делегації у ТКГ Леоніду Кравчуку зробили операцію на серці. Відтоді, а це 29 червня, він перебуває у реанімації. Як розповіла 24 каналу помічниця Леоніда Кравчука, він підключений до апарату штучної вентиляції легень.
Наразі інших подробиць про стан здоров'я першого українського президента та голови української делегації у Тристоронній контактній групі немає.
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