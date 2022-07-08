12 погибших и 30 пострадавших гражданских: как прошли сутки 7 июля в регионах
Российские оккупанты не прекращают обстреливать мирных украинцев. В результате их действий 7 июля пострадали по меньшей мере 30 мирных жителей, а многие дома разрушены.
Относительно спокойно было на Западе и в Центре Украины. О том, как прошли сутки 7 июля, журналистам 24 канала рассказали в Офисе Президента.
Важно Чтобы выйти на админграницу Луганщины, россияне уничтожают села поблизости: мирные жители гибнут в домах
Традиционные обстрелы северных областей
Ночью россияне открыли огонь из пулемета по селе Сеньковка Черниговского района. К счастью, обошлось без жертв.
На Сумщине россияне били из артиллерии по Белопольской общине и обстреляли Шалыгинскую общину из стрелкового оружия. Пострадавших среди местного населения и каких-либо разрушений нет.
Ситуация в Днепропетровской области
Под вражеский огонь попали Апостоловская и Зеленодольская общины Криворожского района. Оккупанты попали по парковой зоне и дачному массиву. По предварительным данным, пострадавших нет.
Погибшие и пострадавшие в Харькове
Вечером враг стрелял из реактивных систем залпового огня по Немышлянскому району. К сожалению, есть погибшие и раненые. Сколько именно – неизвестно. Также разрушения получили жилые дома.
Всего за сутки в области:
- 9 человек получили ранения (5 жителей Харькова, 2 – Чугуевского района и 2 – Циркунов);
- 4 человека погибли (3 харьковчан и 1 человек из Циркунов).
Артиллерийские обстрелы Луганской области
Российские захватчики 9 раз обстреляли из артиллерии позиции Вооруженных сил Украины. Противник бьет из всех видов вооружения по Белогоровке и Золотаровке. Используют оккупанты ствольную и реактивную артиллерию.
"Грады", ракеты и "Торнадо-С": обстрелы Донбасса
В Донецкой области было очень жарко. россияне стреляли по мирным населенным пунктам из всего, что имеют: танков, минометов, артиллерии, ЗРК С-300, РСЗО "Град" и "Торнадо С", а также выпускали авиаракету "Нурс". Вражеский огонь накрыл Авдеевку, Славянск, Торецк, Соледар и Краматорск.
К сожалению, 6 мирных жителей погибли, а еще 21 гражданский получил ранения.
В результате обстрелов повреждены 47 объектов. Среди них:
- 16 частных жилых домов,
- 20 многоэтажек,
- 2 объекта Авдеевского коксохимического завода,
- объекты железной дороги,
- 4 автомобиля,
- амбулатория,
- котельная,
- стадион,
- детсад.
Разрушение в Николаевской области
Оккупанты своими обстрелами нанесли разрушения поселку Березнеговатое. Информацию о пострадавших еще уточняют. Также под огонь попала Широковская община.
В результате обстрелов села Украинка Николаевского района погибли 2 человека.
Утром 8 июля в областном центре прогремели взрывы. Что именно случилось – пока не сообщают.
В Херсонской области села находятся на грани уничтожения
Путинские солдаты пытаются вернуть себе освобожденные населенные пункты. При этом по оккупированным – они продолжают стрелять. Многие села Калиновской, Великоалександровской, Нововоронцовской, Высокопольской ОТГ находятся на грани уничтожения из-за постоянных российских обстрелов.
За сутки взрывы были слышны в Херсоне, а в пригороде пылал огонь.
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