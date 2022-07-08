Відносно спокійно було на Заході та в Центрі України. Про те, як минула доба 7 липня, журналістам 24 каналу розповіли в Офісі Президента.

Важливо Щоб вийти на адмінмежу Луганщини, росіяни знищують села поблизу: мирні жителі гинуть у будинках

Традиційні обстріли північних областей

Уночі росіяни відкрили вогонь з кулемета по селі Сеньківка Чернігівського району. На щастя, минулося без жертв.

На Сумщині росіяни гатили з артилерії по Білопільській громаді та обстріляли Шалигинську громаду зі стрілецької зброї. Постраждалих серед місцевого населення та якихось руйнувань немає.

Ситуація у Дніпропетровській області

Під ворожий вогонь потрапили Апостолівська та Зеленодольська громади Криворізького району. Окупанти поцілили по парковій зоні та дачному масиву. За попередніми даними, постраждалих немає.

Загиблі та постраждалі у Харкові

Увечері ворог стріляв з реактивних систем залпового вогню по Немишлянському районі. На жаль, є загиблі та поранені. Скільки саме – невідомо. Також руйнувань зазнали житлові будинки.

Загалом за добу в області:

9 людей зазнали поранень (5 мешканців Харкова, 2 – Чугуївського району та 2 – Циркунів);

4 осіб загинули (3 харків'ян та 1 людина з Циркунів).

Артилерійські обстріли Луганщини

російські загарбники 9 разів обстріляли з артилерії позиції Збройних Сил України. Противник гатить з усіх видів озброєння по Білогорівці та Золотарівці. Використовують окупанти ствольну та реактивну артилерію.

"Гради", ракети й "Торнадо-С": обстріли Донеччини

У Донецькій області було дуже гаряче. росіяни стріляли по мирних населених пунктах з усього, що мають: танків, мінометів, артилерії, ЗРК С-300, РСЗВ "Град" та "Торнадо С", а також випускали авіаракету "Нурс". Ворожий вогонь накрив Авдіївку, Слов'янськ, Торецьк, Соледар та Краматорськ.

На жаль, 6 мирних мешканців загинули, а ще 21 цивільний зазнав поранень.

Унаслідок обстрілів пошкоджені 47 об'єктів. Серед них є:

16 приватних житлових будинків,

20 багатоповерхівок,

2 об'єкти Авдіївського коксохімічного заводу,

об'єкти залізниці,

4 автомобілі,

амбулаторія,

котельня,

стадіон,

дитсадок.

Руйнування на Миколаївщині

Окупанти своїми обстрілами завдали руйнувань селищу Березнегувате. Інформацію щодо постраждалих ще уточнюють. Також під вогонь потрапила Широківська громада.

Унаслідок обстрілів села Українка Миколаївського району загинули 2 людей.

Зауважимо, зранку 8 липня в обласному центрі пролунали вибухи. Що саме трапилося – наразі не повідомляють.

На Херсонщині села перебувають на межі знищення

путінські солдати намагаються повернути собі звільнені населені пункти. При цьому по окупованих – вони продовжують стріляти. Багато сіл Калинівської, Великоолександрівської, Нововоронцовської, Високопільської ОТГ перебувають на межі знищення через постійні російські обстріли.

Упродовж доби вибухи було чутно у Херсоні, а в передмісті палав вогонь.

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