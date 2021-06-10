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УЕФА запретила надпись "Героям слава!" на форме сборной Украины

Источник: 24 канал

Союз европейских футбольных ассоциаций обязал сборную Украины убрать из своей формы надпись "Героям слава!", Потому что в сочетании с "Слава Украине!" он якобы несет политический смысл. Соответствующее решение приняли после жалобы России.

Конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по своей природе, имеет исторический и милитаристский подтекст,

– заявили в УЕФА.

Кстати, россияне жаловались также на карту Украины с временно оккупированным Крымом и надпись "Слава Украине!". Однако в УЕФА заявили, что эти элементы ничего не нарушают.

Требование удалить надпись вызвало возмущение в украинцев. Они начали штурмовать страницы российского министерства иностранных дел и УЕФА. Пользователи писали лозунги "Слава Украине!", "Украина – превыше всего!" и "Героям слава!". Россиянам также напомнили про оккупированные Крым и Донбасс.

В фейсбуке уже запустили флешмоб с формой сборной. К нему присоединился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В Офисе Президента также отреагировали на запрет. Там отметили, что лозунг "Героям слава!" является оправданным и не может вызвать предостережения.

Реакция России

В России обрадовались после решения УЕФА. Одиозная руководительница МИД Мария Захарова заявила, что выражение "Героям слава!" является "националистическим". Однако чиновница ничего не вспомнила о том, что Крым с формы футболистов не будут убирать.

В то же время президент российского футбольного союза Вячеслав Колосков возмутился из-за того, что УЕФА запретила лишь "Героям слава!". Он назвал это "минимальными уступками".

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Судьи Стерненко подали в отставку

Источник: телеграм-канал Сергея Стерненко

Двое служителей Фемиды из коллегии судей, которая выносила приговор по делу о активиста Сергея Стерненко, подали в отставку. Они сами написали заявления на увольнение, которые передали на рассмотрение Высшего совета правосудия. Вскоре судей все же уволили.

Говорится о работниках Одесского апелляционного суда Альбине Кабегроб и Вадиме Прибылове. Сам Стерненко считает, что на судей могли давить. Активист предположил, что от тех требовали посадить его, однако служители Фемиды "совершили произвол меньший", присудив год условно.

Главное о деле активиста

23 февраля 2021 года Стерненко приговорили к более 7 годам тюрьмы. Его обвинили в похищении экс-депутата Сергея Щербича, с целью завладеть 300 гривнами чиновника.

После оглашения приговора в городах Украины вспыхнули акции протеста в поддержку активиста. Вскоре адвокаты Стерненко подали апелляцию.

9 апреля Одесский апелляционный суд отпустил активиста из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

31 мая судьи объявили окончательный приговор по делу – Стерненко оправдали.

Однако активиста признали виновным по статьям о незаконном обращении с оружием и похищении человека. В частности потому, что он якобы хранил 1 патрон. Суд назначил ему 1 год условно.

Стерненко будет обжаловать приговор в Верховном суде.

Оккупанты ранили бойца

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Пророссийские боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины неподалеку Старогнатовки. Из-за этого один наш военный получил огнестрельное ранение. Воина отвезли в госпиталь. Известно, что он в состоянии средней тяжести.

На месте происшествия работал руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. О циничных обстрелах боевиков уже сообщили представителям ОБСЕ.

На Донбассе трагически погибла молодая военная

Источник: фейсбук Алексея Петрова

В зоне проведения операции объединенных сил 9 июня погибла 22-летняя лейтенант Екатерина Шемчук. Известно, что это случилось не из-за боевых действий, а при исполнении служебных обязанностей.

Погибшая служила в 128 отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.



На Донбассе погибла Екатерина Шемчук / Фото Алексея Петрова

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Байден и Путин встретятся в знаменитой вилле

Источник: МИД Швейцарии

Встреча президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина состоится 16 июня в вилле La Grange в Женеве. Швейцарское МИД поблагодарило главу государства за доверие.

Как Женева готовится к приезду президентов

с 6:00 14 июня до 24:00 17 июня запретили полеты беспилотников над Женевой;

под особым контролем будет набережная Женевского озера и акватория между ними, а также парки, где будет встреча.

местных жителей призвали работать из дома, ведь некоторые улицы будут закрыты не только для транспорта, но и для пешеходов.

Что известно о вилле La Grange Ее построили в 18 веке на берегу Женевского озера, на окраине города. Вилла расположена в самом большом городском парке, площадью более 21 гектара. С 1917 года вилла принадлежит городу. Сейчас там находится библиотека, а для туристов проводят экскурсии. В 1864 году в La Grange состоялась завершающая церемония Женевской конвенции, а в 1969 году там принимали Папу Павла 6, чтобы отпраздновать мессу, в которой приняли участие около 70 тысяч человек.

Обратите внимание! На встрече президенты будут говорить о стратегической стабильности, контроле над вооружением, об агрессии против Украины и кибератаках.