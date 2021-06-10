Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:
Читайте также Ай, молодцы, сбили "СУшку", – в Гааге заслушали переговоры боевиков о сбитии MH17
УЕФА запретила надпись "Героям слава!" на форме сборной Украины
Источник: 24 канал
Союз европейских футбольных ассоциаций обязал сборную Украины убрать из своей формы надпись "Героям слава!", Потому что в сочетании с "Слава Украине!" он якобы несет политический смысл. Соответствующее решение приняли после жалобы России.
Конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по своей природе, имеет исторический и милитаристский подтекст,
– заявили в УЕФА.
Кстати, россияне жаловались также на карту Украины с временно оккупированным Крымом и надпись "Слава Украине!". Однако в УЕФА заявили, что эти элементы ничего не нарушают.
Требование удалить надпись вызвало возмущение в украинцев. Они начали штурмовать страницы российского министерства иностранных дел и УЕФА. Пользователи писали лозунги "Слава Украине!", "Украина – превыше всего!" и "Героям слава!". Россиянам также напомнили про оккупированные Крым и Донбасс.
В фейсбуке уже запустили флешмоб с формой сборной. К нему присоединился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В Офисе Президента также отреагировали на запрет. Там отметили, что лозунг "Героям слава!" является оправданным и не может вызвать предостережения.
Реакция России
В России обрадовались после решения УЕФА. Одиозная руководительница МИД Мария Захарова заявила, что выражение "Героям слава!" является "националистическим". Однако чиновница ничего не вспомнила о том, что Крым с формы футболистов не будут убирать.
В то же время президент российского футбольного союза Вячеслав Колосков возмутился из-за того, что УЕФА запретила лишь "Героям слава!". Он назвал это "минимальными уступками".
Рекомендуем Исключить из системы SWIFT и ввести санкции: Европарламент принял резолюцию по Беларуси
Судьи Стерненко подали в отставку
Источник: телеграм-канал Сергея Стерненко
Двое служителей Фемиды из коллегии судей, которая выносила приговор по делу о активиста Сергея Стерненко, подали в отставку. Они сами написали заявления на увольнение, которые передали на рассмотрение Высшего совета правосудия. Вскоре судей все же уволили.
Говорится о работниках Одесского апелляционного суда Альбине Кабегроб и Вадиме Прибылове. Сам Стерненко считает, что на судей могли давить. Активист предположил, что от тех требовали посадить его, однако служители Фемиды "совершили произвол меньший", присудив год условно.
Главное о деле активиста
- 23 февраля 2021 года Стерненко приговорили к более 7 годам тюрьмы. Его обвинили в похищении экс-депутата Сергея Щербича, с целью завладеть 300 гривнами чиновника.
- После оглашения приговора в городах Украины вспыхнули акции протеста в поддержку активиста. Вскоре адвокаты Стерненко подали апелляцию.
- 9 апреля Одесский апелляционный суд отпустил активиста из СИЗО под круглосуточный домашний арест.
- 31 мая судьи объявили окончательный приговор по делу – Стерненко оправдали.
- Однако активиста признали виновным по статьям о незаконном обращении с оружием и похищении человека. В частности потому, что он якобы хранил 1 патрон. Суд назначил ему 1 год условно.
- Стерненко будет обжаловать приговор в Верховном суде.
Оккупанты ранили бойца
Источник: Оперативно-тактическая группировка "Восток"
Пророссийские боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины неподалеку Старогнатовки. Из-за этого один наш военный получил огнестрельное ранение. Воина отвезли в госпиталь. Известно, что он в состоянии средней тяжести.
На месте происшествия работал руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. О циничных обстрелах боевиков уже сообщили представителям ОБСЕ.
На Донбассе трагически погибла молодая военная
Источник: фейсбук Алексея Петрова
В зоне проведения операции объединенных сил 9 июня погибла 22-летняя лейтенант Екатерина Шемчук. Известно, что это случилось не из-за боевых действий, а при исполнении служебных обязанностей.
Погибшая служила в 128 отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.
На Донбассе погибла Екатерина Шемчук / Фото Алексея Петрова
Интересно В Украине заработали электронные больничные: как получить больничный онлайн
Байден и Путин встретятся в знаменитой вилле
Источник: МИД Швейцарии
Встреча президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина состоится 16 июня в вилле La Grange в Женеве. Швейцарское МИД поблагодарило главу государства за доверие.
Как Женева готовится к приезду президентов
- с 6:00 14 июня до 24:00 17 июня запретили полеты беспилотников над Женевой;
- под особым контролем будет набережная Женевского озера и акватория между ними, а также парки, где будет встреча.
- местных жителей призвали работать из дома, ведь некоторые улицы будут закрыты не только для транспорта, но и для пешеходов.