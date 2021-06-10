Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Читайте також Ай, молодці, збили "СУшку", – в Гаазі заслухали переговори бойовиків про збиття MH17

УЄФА заборонила напис "Героям слава!" на формі збірної України

Джерело: 24 канал

Спілка європейський футбольних асоціацій зобов'язала збірну України прибрати зі своєї форми напис "Героям слава!", бо у поєднанні зі "Слава Україні!" він начебто несе політичний сенс. Відповідне рішення схвалили після скарги Росії.

Конкретне поєднання двох фраз вважається виключно політичним за своєю природою, має історичний і мілітаристський підтекст,

– заявили в УЄФА.

До речі, росіяни скаржилися також на карту України з тимчасово окупованим Кримом та напис "Слава Україні!". Однак в УЄФА заявили, що ці елементи нічого не порушують.

Вимога вилучити напис викликала обурення в українців. Вони почали штурмувати сторінки російського міністерства закордонних справ та УЄФА. Користувачі писали гасла "Слава Україні!", "Україна – понад усе!" та "Героям слава!". Росіянам також пригадали окуповані Крим та Донбас.

У фейсбуці вже запустили флешмоб із формою збірної. До нього долучився міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. В Офісі Президента також відреагували на заборону. Там наголосили, що гасло "Героям слава!" є слушним і не може викликати застереження.

Реакція Росії

У Росії зраділи після рішення УЄФА. Одіозна очільниця МЗС Марія Захарова заявила, що вислів "Героям слава!" є "націоналістичним". Однак чиновниця нічого не згадала про те, що Крим із форми футболістів не прибиратимуть.

Водночас президент російського футбольного союзу В'ячеслав Колосков обурився через те, що УЄФА заборонила лише "Героям слава!". Він назвав це "мінімальними поступками".

Рекомендуємо Виключити з системи SWIFT і ввести санкції: Європарламент схвалив резолюцію щодо Білорусі

Судді Стерненка подали у відставку

Джерело: телеграм-канал Сергія Стерненка

Двоє служителів Феміди з колегії суддів, яка виносила вирок у справі щодо активіста Сергія Стерненка, подали у відставку. Вони самі написали заяви на звільнення, які передали на розгляд Вищої ради правосуддя. Невдовзі суддів таки звільнили.

Мовиться про працівників Одеського апеляційного суду Альбіну Кабегроб та Вадима Прібилова. Сам Стерненко вважає, що на суддів могли тиснути. Активіст припустив, що від тих вимагали ув'язнити його, однак служителі Феміди "вчинили свавілля менше", присудивши рік умовно.

Головне про справу активіста

23 лютого 2021 року Стерненка засудили до понад 7 років в'язниці. Його звинуватили у викраденні ексдепутата Сергія Щербича, з метою заволодіти 300 гривнями чиновника.

Після оголошення вироку в містах України спалахнули акції протесту на підтримку активіста. Невдовзі адвокати Стерненка подали апеляцію.

9 квітня Одеський апеляційний суд відпустив активіста з СІЗО під цілодобовий домашній арешт.

31 травня судді оголосили остаточний вирок у справі – Стерненка виправдали.

Однак активіста визнали винним за статтями про незаконне поводження зі зброєю та викрадення людини. Зокрема через те, що він нібито зберігав 1 патрон. Суд призначив йому 1 рік умовно.

Стерненко оскаржуватиме вирок у Верховному суді.

Окупанти поранили бійця

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Проросійські бойовики обстріляли позиції Збройних сил України неподалік Старогнатівки. Через це один наш військовий отримав вогнепальне поранення. Воїна відвезли у госпіталь. Відомо, що він у стані середньої тяжкості.

На місці події працював керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Про цинічні обстріли бойовиків вже повідомили представників ОБСЄ.

На Донбасі трагічно загинула молода військова

Джерело: фейсбук Олексія Петрова

У зоні проведення Операції об'єднаних сил 9 червня загинула 22-річна лейтенант Катерина Шемчук. Відомо, що це трапилося не через бойові дії, а під час виконання службових обов'язків.

Загибла служила у 128 окремій гірсько-штурмової бригади ЗСУ.



На Донбасі загинула Катерина Шемчук / Фото Олексія Петрова

Цікаво В Україні запрацювали електронні лікарняні: як отримати лікарняний онлайн

Байден і Путін зустрінуться у знаменитій віллі

Джерело: МЗС Швейцарії

Зустріч президента США Джо Байдена та очільника Кремля Володимира Путіна відбудеться 16 червня у віллі La Grange в Женеві. Швейцарське МЗС подякувало главам держав за довіру.

Як Женева готується до приїзду президентів

З 6:00 14 червня по 24:00 17 червня заборонили польоти безпілотників над Женевою;

під особливим контролем буде набережна Женевського озера та акваторія між ними, а також парки, де відбуватиметься зустріч.

місцевих мешканців закликали працювати з дому, адже деякі вулиці будуть закриті не лише для транспорту, а й для пішоходів.

Що відомо про віллу La Grange Її побудували у 18 столітті на березі Женевського озера, що на околиці міста. Вілла розташована у найбільшому міському парку, який має площу понад 21 гектар. З 1917 року вілла належить місту. Зараз там розміщена бібліотека, а для туристів проводять екскурсії. У 1864 році у La Grange відбулася завершальна церемонія Женевської конвенції, а у 1969 році там приймали Папу Павла 6, щоб відсвяткувати месу, в якій взяли участь близько 70 тисяч людей.

Зверніть увагу! На зустрічі президенти говоритимуть про стратегічну стабільність, контроль над озброєнням, агресію проти України, кібератаки