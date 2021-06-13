Главные новости 12 июня: реанимация игрока во время матча Евро-2020, избиение девушки в Харькове

13 июня 2021 , 09:00
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Источник:

24 канал

Футболиста Кристиана Эриксена реанимировали во время матча "Евро-2020". В Харькове 16-летний парень зверски избил 14-летнюю девушку. Белорусы перекрыли движение на границе с Украиной и записали обращение ко власти. Зеленский утвердил 3-летнюю стратегию развития правосудия. Королева Елизавета II посвятила в рыцари разработчиков вакцины против коронавируса. Такими были главные новости 12 июня.

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Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020

Источник: 24 канал

Во время матча между сборными Дании и Финляндии датский футболист Кристиан Эриксен принял мяч и потерял сознание. Игру срочно остановили. На поле медики провели реанимационные мероприятия. В частности, игроку пришлось делать непрямой массаж сердца.

С поля Эриксена вынесли на носилках. Футболиста экстренно госпитализировали. Деталей пока не разглашают, однако известно, что игрок пришел в себя. Медики продолжают борьбу за его жизнь.

В УЕФА приняли решение об остановке игры.

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Избиение девочки в Харькове

Источник: 24 канал

В Харькове в пятницу, 11 июня, 16-летний парень зверски избил 14-летнюю девушку. В результате инцидента пострадавшая получила многочисленные травмы. В частности, у нее сломан нос.

Детали

  • Группа подростков отдыхал в одном из местных дворов. Компания сидела на лавочке. Вдруг парень сорвался и набросился на девушку с кулаками. Он таскал пострадавшую за волосы и бил в лицо.
  • Мама девушки рассказала, что ее дочь была знакома со своим обидчиком. Причиной избиения стало то, что девушка повысила на него голос.
  • Другие подростки только молча наблюдали за всем происходящим. Никто не сделал ни одной попытки защитить подругу. Мама пострадавшей подтвердила, что очевидцы избиения – друзья ее дочери. Однако они слишком боялись обидчика, чтобы бороться с ним.
  • Впоследствии в сети появилось видео, как нападающий на коленях просит прощения у пострадавшей.
  • Мама девушки рассказала: ее дочь "испытывает страх и боль".

Реакция МВД

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что избиение девушки не сойдет нападающему с рук. Одним только извинением не обойдется.

16-летняя мразь в Харькове решила самоутвердиться. Сначала его поймали сверстники и заставили, стоя на коленях, извиняться перед избитыми ими девушками. А теперь еще придется ответить и перед законом и получить судимость,
заявил Геращенко.

Поступок нападающего политик назвал "звериной жестокостью". Кроме того, Геращенко возмутило то, что за девушку не вступился никто из ее так называемых друзей.

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Извинения от обидчика

После огласки в СМИ парень записал видеообращение с извинениями. Он извинился перед своей жертвой и всем украинским народом.

Хочу попросить прощения перед ее родителями за то, что я не имел права вообще трогать их ребенка,
– отметил он.

Ранее в сети уже обнародовали видео, где он просит прощение. Хотя изверг и встал на колени, однако его слова прозвучали неохотно и с определенным гонором. Также есть кадры, где он на коленях извиняется перед всеми своими жертвами.

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Белорусы перекрыли движение на границе с Украиной

Источник: "Радыё Свабода"

Акцию протеста организовали белорусы, проживающие в Украине. Люди из разных городов (в частности, Киева, Одессы и Чернигова) частично перекрыли движение на границе у пункта пропуска "Новые Яриловичи".

В руках люди держали плакаты с лозунгами: "Братья, остановите поддержку убийцы", "Мы хотим домой, а не в тюрьму", "Мы народ, а ты – крыса".

Кроме того, участники акции записали обращение к украинской власти. Они призвали ввести максимальные санкции со стороны Украины против режима Александра Лукашенко, а также разорвать отношения с нелегитимной властью Беларуси.


Белорусы перекрыли движение на границе с Украиной / Фото "Радыё Свабода"

Обратите внимание! Аналогичные акции проходят в Польше и Литве. Люди организуют их по просьбе Павла Латушко – главы Народного антикризисного управления.

Зеленский утвердил 3-летнюю стратегию развития правосудия

Источник: Офис Президента

Владимир Зеленский утвердил 3-летнюю стратегию развития правосудия. Она предусматривает аудит судей и проверку и отбор судей Конституционного Суда Украины.

Стратегия определяет основные принципы и направления развития системы правосудия с учетом лучших международных практик,
– отметили в ОП.

В соответствии с указом № 231/2021, Комиссия по вопросам правовой реформы разработает План действий и будет ежегодно проводить публичное обсуждение результатов реализации стратегии за предыдущий год.

Реализация стратегии предполагает совершенствование законодательства о судоустройстве, статусе судей, судопроизводстве и других институтах правосудия, а также внедрение неотложных мер по улучшению деятельности правовых институтов.

Разработчиков вакцины AstraZeneca посвятили в рыцари

Источник: Европейская правда

Во время традиционного празднования Дня королевы Елизавета II посвятила в рыцари разработчиков вакцины AstraZeneca.

Во время пандемии ежедневно мы видели бесчисленное количество героических примеров – от тех, кто использовал свой опыт для разработки спасательных вакцин, которые сейчас успешно распространяются во всех частях Великобритании, до людей, которые отдали свое время и энергию ради заботы о своих общинах,
– говорится в сообщении.

Детали

  • Титул рыцаря получил профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард.
  • Званием кавалерственных дам (женский аналог рыцарского титула) наградили профессора Оксфордского университета Сару Гилберт и главу рабочей группы по вакцинам от COVID-19 Кейт Бингем.
Автор: Мар'яна Бекало