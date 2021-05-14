СНБО собрался на очередное заседание, обсудили, в частности, и вопрос наложения санкций. Сразу 2 министра Кабмина написали заявления об отставке. СБУ сообщила о подозрении экс-нардепу Семену Семенченко, которого обвиняют в обстреле телеканала "112 Украина" в июле 2019 года. Обнародовано имя украинского героя, который погиб 13 мая от пули снайпера. Такими были главные новости 14 мая.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Важно Зеленский взялся за государственные земли и дома в Конча-Заспе и Пуще-Водице

Итоги очередного заседания СНБО

Источник: 24 канал

Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны состоялось 14 мая. Во время него приняли новые санкции, решили провести аудит земли и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Кроме того, обсудили создание новой цифровой телесети "Мультиплекс". Итоги заседания СНБО подвел Президент Украины Владимир Зеленский.

Новые санкции

Новые санкции применили против 557 воров в законе и около 100 криминальных авторитетов. По словам президента, большинство из них находится не в Украине. Зеленский назвал людей, которые попали под санкции, "профессорами по нарушению Уголовного кодекса".

Санкции предусматривают

блокировку активов и запрет въезда на территорию Украины;

отказ в выдаче или отмене визы, вида на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграцию;

отказ в продлении срока пребывания в Украине;

невозможность приобретения гражданства Украины и принудительное выдворение.

Аудит элитных домов и земель под Киевом

На заседании СНБО также рассмотрели вопросы государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, а также людей, в пользовании которых они находятся. Речь идет о почти 400 гектарах заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач.

Зеленский заявил, что поставил задачу провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице, установить полный перечень людей, которые там живут и при каких условиях они получили это право. Кроме того, политик анонсировал "великое переселение этих народов".

Зеленский подвел итоги заседания СНБО: смотрите видео

Создание телесети "Мультиплекс"

Вице-премьер-министр и министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что часть людей в Украине не имеют возможности смотреть украинское телевидение. А это дает стране-агрессору преимущество и позволяет распространять свою пропаганду.

Именно поэтому в Украине хотят создать новую цифровую телесеть "Мультиплекс", которая предоставит доступ к по меньшей мере 12 цифровых телеканалов жителям всей страны. "Мультиплекс" будет работать в полосе частот метрового диапазона 174 – 230 мегагерц, в который войдут 158 населенных пунктов.

Интересно! Проект реализуют с помощью кредита под государственные гарантии в размере 490 миллионов гривен.

Кадровые перестановки в Кабмине

Источник: телеграм-канал "Правда Качури"

В Верховную Раду поступили заявления об отставке сразу двух министров. Речь о министре инфраструктуры Владиславе Криклие и министре экономики Игоре Петрашко и главы МИД.

Главное об отставке Криклия и Петрашко

Народный депутат Александр Качура сообщил, что кадровые вопросы рассмотрят во вторник на внеочередном заседании. Как заявил нардеп Алексей Гончаренко, ранее Игорь Петрашко написал заявление " по требованию Офиса Президента ".

на внеочередном заседании. Как заявил нардеп Алексей Гончаренко, ранее Игорь Петрашко написал заявление " ". Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина предположила, что должность главы Министерства инфраструктуры может занять Александр Кубраков. А вместо Петрашко назначат Любченко.

Министр здравоохранения Максим Степанов написал заявление об отставке. Ранее заявляли, что Минздрав не уложилось в сроки, которые были определены для начала вакцинации в стране.

Кого еще могут отправить в отставку

На заседании фракции "Слуга народа" 17 мая могут рассмотреть вопрос отставки еще нескольких министров. С должностью может попрощаться:

министр здравоохранения Максим Степанов;

министр юстиции Денис Малюська;

глава Минфина Сергей Марченко.

К слову, по утверждению Гончаренко, Степанов отказывается писать заявление на увольнение.

Подозрение для Семенченко

Источник: Офис генпрокурора

Сотрудники СБУ сообщили о подозрении бывшему нардепу Семену Семенченку из-за обстрела телеканала "112 Украина" в июле 2019 года.

В чем обвиняют Семенченко

По данным следствия, Семенченко вместе с двумя другими людьми спланировали теракт. По замыслу, исполнители должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки. Затем припарковать авто у здания телеканала, а в определенное время взорвать.

Следователи отметили, что впоследствии план изменился и здание телеканала решили обстрелять из гранатомета . Это было нужно, чтобы скрыть лиц-исполнителей и организатора.

. Это было нужно, чтобы скрыть лиц-исполнителей и организатора. По мнению СБУ, именно Семенченко организовал передачу денег для приобретения средств, необходимых для совершения теракта.

Обратите внимание! Семену Семенченко объявили подозрение по статье 258 о террористическом акте. Санкция статьи предусматривает лишением свободы от 7 до 12 лет, а также конфискацию имущества или без таковой.

Обстрел канала "112 Украина": главное

Здание телеканала "112 Украина" обстреляли в Киеве в ночь на 13 июля. После теракта 2 неизвестных скрылись на авто. Чудом из людей никто не пострадал, однако здание и вывеска телеканала были повреждены.

Обстрел произошел накануне показа пропагандистского фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины". Ленту планировали транслировать на телеканале "112 Украина".

Что известно о Семене Семенченко?

Это известный командир добровольческого батальона "Донбасс" и бывший депутат Верховной Рады 8-го созыва. Семенченко также Это известный командир добровольческого батальона "Донбасс" и бывший депутат Верховной Рады 8-го созыва. Семенченко также подозревают в создании незаконного вооруженного формирования для провоцирования международных конфликтов и вербовки добровольцев на территории Украины.

Имя героя, который погиб на Донбассе

Источник: 8-ая отдельная мотопехотная бригада имени Выговского

Стало известно, что в результате обстрела оккупантов 13 мая на Донбассе погиб военнослужащий Павел Колесник.

Что известно про украинского героя

Украинский защитник был родом из Черниговской области.

Он был старшим водителем мотопехотной роты. Служил в бригаде с сентября 2019 года.

Обратите внимание! Несмотря на договоренности о перемирии, российские наемники продолжают систематически открывать огонь в сторону украинских позиций. Вследствие вражеских атак на Донбассе с начала 2021 года погибли уже 43 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Интересный эксперимент в Моршине

Источник: "Радио Свобода"

В Моршине на Львовщине продолжают вакцинировать все взрослое население, чтобы получить коллективный иммунитет. Это позволит сделать город более безопасным и открыть курорт. Пилотный проект по вакцинации начался 16 апреля.

По состоянию на 13 мая в Моршине от коронавируса вакцинировали уже 61% населения. Правда, только первой дозой. Сейчас начнется вакцинация второй дозой. Городской глава Руслан Ильницкий считает, что уже скоро можно будет наблюдать за формированием коллективного иммунитета.

Если учесть, что за последние несколько месяцев, по данным наших врачей, переболели коронавирусом до 15%, то можно говорить, что уже есть достаточное количество вакцинированных, чтобы через несколько недель наблюдать формирование коллективного иммунитета. Это мое мнение, официальную позицию Минздрава я пока не знаю,

– заявил мэр города.

Заметим, что в целом для Моршина выделили почти 2,5 тысячи доз вакцины. В городе используют китайскую вакцину "CoronaVac". Она не имеет особых условий к хранению – ее держат в холодильниках.