Президент Владимир Зеленский встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Во Львове продлили локдаун до 4 мая. США могут увеличить количество своих войск в Украине. Такими были главные новости 16 апреля.

Важнейшие новости Украины и мира по пятницу, 16 апреля:

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Зеленский посетил Францию

Источник: Офис Президента

Украинский президент вместе с первой леди Еленой Зеленской посетили Париж с официальным визитом. Политик провел разговор с глазу на глаз с лидером Франции Эммануэлем Макроном, а впоследствии к ним по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.

Детали разговора президентов

Главной темой для обсуждения была ситуация на Донбассе. Зеленский рассказал о срыве перемирия и более 30 погибших украинских бойцов с начала 2021 года. Кроме того, он подчеркнул, что Украина придерживалась своего слова и выполнила обязательства одобренные на Нормандское встрече в 2019 году.

Президент Украины призвал Макрона поддержать членство Украины в Европейском Союзе и подписать соответствующую декларацию.

и подписать соответствующую декларацию. Зеленский заявил, что Франция поддерживает предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.

Украинский политик поддержал встречу президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина. Он сказал, что это будет правильно и вовремя.

Зеленский рассказал о встрече с Макроном: видео

В Украину прибыла новая вакцина

Источник: телеканал "Дом"

Около 10:00 утра в аэропорт "Киев" прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Она состоит из 117 тысяч доз.

Препарат доставили в специальных боксах, которые загрузили в грузовик американской фирмы UPS. Она занимается логистикой и экспресс-доставками. При отгрузке присутствовали представители ВОЗ, ЮНИСЕФ и главный санврач Виктор Ляшко.

Первые прививки планируют сделать уже 18 апреля в домах престарелых.

Главное о препарате Pfizer-BioNTech

Источник: Pfizer

Для иммунизации необходимо 2 инъекции. Между 1 и 2 уколом должно пройти 3 недели.

Эффективность препарата от легкой формы коронавируса составляет 91,3%. От тяжелой – 100%. Кстати, вакцина эффективна против "южноафриканского" штамма.



В Украину прибыла вакцина Pfizer-BioNTech / Фото Олега Климчука для 24 каналу

Львовяне будут праздновать Пасху в условиях локдауна

Источник: телеграм Андрея Садового

Загруженность больниц Львова составляет 63%. Ситуация с заболеваемостью коронавируса остается сложной. Поэтому городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продолжить локдаун до 4 мая. Однако некоторые послабления таки будут.

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Что позволят во Львове

С 19 апреля ученики начальных классов возвращаются к занятиям в школе;

непродовольственные рынки могут возобновить свою работу по отдельным протоколам;

летние площадки и террасы заведений общественного питания могут работать.

Мэр пригрозил, что все должны соблюдать противоэпидемиологические нормы, иначе нарушителей будут штрафовать в тот же день.



Главное о карантине / Инфографика 24 канала

США могут увеличить свои войска в Украине

Источник: "Украинская правда"

Сейчас в Украине на официальной основе находятся 160 американских армейцев. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что при необходимости США могут увеличить свое военное присутствие в нашей стране.

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Она подчеркнула, что Вашингтон постоянно следит за ситуацией в Украине и следит за ее потребностями. По словам Квин, Вооруженные силы Украины сейчас кардинально другие чем в 2014 году.

Если по нашим оценкам потребности изменятся и надо будет увеличить (количество военных – 24 канал), мы этот вопрос будем рассматривать,

– заявила политик.

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