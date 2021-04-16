Главные новости 16 апреля: Зеленский встретился с Макроном, во Львове продлили локдаун
Президент Владимир Зеленский встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Во Львове продлили локдаун до 4 мая. США могут увеличить количество своих войск в Украине. Такими были главные новости 16 апреля.
Источник:24 канал
Важнейшие новости Украины и мира по пятницу, 16 апреля:
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Зеленский посетил Францию
Источник: Офис Президента
Украинский президент вместе с первой леди Еленой Зеленской посетили Париж с официальным визитом. Политик провел разговор с глазу на глаз с лидером Франции Эммануэлем Макроном, а впоследствии к ним по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.
Детали разговора президентов
- Главной темой для обсуждения была ситуация на Донбассе. Зеленский рассказал о срыве перемирия и более 30 погибших украинских бойцов с начала 2021 года. Кроме того, он подчеркнул, что Украина придерживалась своего слова и выполнила обязательства одобренные на Нормандское встрече в 2019 году.
- Президент Украины призвал Макрона поддержать членство Украины в Европейском Союзе и подписать соответствующую декларацию.
- Зеленский заявил, что Франция поддерживает предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.
- Украинский политик поддержал встречу президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина. Он сказал, что это будет правильно и вовремя.
Зеленский рассказал о встрече с Макроном: видео
В Украину прибыла новая вакцина
Источник: телеканал "Дом"
Около 10:00 утра в аэропорт "Киев" прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Она состоит из 117 тысяч доз.
Препарат доставили в специальных боксах, которые загрузили в грузовик американской фирмы UPS. Она занимается логистикой и экспресс-доставками. При отгрузке присутствовали представители ВОЗ, ЮНИСЕФ и главный санврач Виктор Ляшко.
Первые прививки планируют сделать уже 18 апреля в домах престарелых.
Главное о препарате Pfizer-BioNTech
Источник: Pfizer
- Для иммунизации необходимо 2 инъекции. Между 1 и 2 уколом должно пройти 3 недели.
- Эффективность препарата от легкой формы коронавируса составляет 91,3%. От тяжелой – 100%. Кстати, вакцина эффективна против "южноафриканского" штамма.
В Украину прибыла вакцина Pfizer-BioNTech / Фото Олега Климчука для 24 каналу
Львовяне будут праздновать Пасху в условиях локдауна
Источник: телеграм Андрея Садового
Загруженность больниц Львова составляет 63%. Ситуация с заболеваемостью коронавируса остается сложной. Поэтому городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продолжить локдаун до 4 мая. Однако некоторые послабления таки будут.
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Что позволят во Львове
- С 19 апреля ученики начальных классов возвращаются к занятиям в школе;
- непродовольственные рынки могут возобновить свою работу по отдельным протоколам;
- летние площадки и террасы заведений общественного питания могут работать.
Мэр пригрозил, что все должны соблюдать противоэпидемиологические нормы, иначе нарушителей будут штрафовать в тот же день.
Главное о карантине / Инфографика 24 канала
США могут увеличить свои войска в Украине
Источник: "Украинская правда"
Сейчас в Украине на официальной основе находятся 160 американских армейцев. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что при необходимости США могут увеличить свое военное присутствие в нашей стране.
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Она подчеркнула, что Вашингтон постоянно следит за ситуацией в Украине и следит за ее потребностями. По словам Квин, Вооруженные силы Украины сейчас кардинально другие чем в 2014 году.
Если по нашим оценкам потребности изменятся и надо будет увеличить (количество военных – 24 канал), мы этот вопрос будем рассматривать,
– заявила политик.
Главное о поддержке США Украины
- Президент США Джо Байден заявил, что не оставит Украину в случае российской эскалации на Донбассе. Он также призвал Москву остановить деэскалацию и пригрозил ответом на агрессивные действия.
- 15 апреля американский лидер ввел санкции против России.
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