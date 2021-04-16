Президент Володимир Зеленський зустрівся з французьким колегою Еммануелем Макроном. В Україну прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. У Львові продовжили локдаун до 4 травня. США можуть збільшити кількість своїх військ в Україні. Такими були головні новини 16 квітня.

Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 16 квітня:

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Зеленський відвідав Францію

Джерело: Офіс Президента

Український президент разом з першою леді Оленою Зеленською відвідали Париж з офіційним візитом. Політик провів розмову віч-на-віч з лідером Франції Еммануелем Макроном, а згодом до них через відеозв'язок долучилася канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Деталі розмови президентів

Головною темою для обговорення була ситуація на Донбасі. Зеленський розповів про зрив перемир'я та понад 30 загиблих українських бійців з початку 2021 року. Крім того, він наголосив, що Україна дотрималася свого слова та виконала зобов'язання схвалені на Нормандській зустрічі у 2019 році.

Президент України закликав Макрона підтримати членство України у Європейському Союзі та підписати відповідну декларацію.

та підписати відповідну декларацію. Зеленський заявив, що Франція підтримує надання Україні Плану дій для членства у НАТО.

Український політик підтримав зустріч президента США Джо Байдена та очільника Кремля Володимира Путіна. Він сказав, що це буде правильно та вчасно.

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В Україну прибула нова вакцина

Джерело: телеканал "Дом"

Близько 10 години ранку в аеропорт "Київ" прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Вона складається з 117 тисяч доз.

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Препарат доставили у спеціальних боксах, які завантажили у вантажівку американської фірми UPS. Вона займається логістикою та експрес-доставками. Під час відвантаження були присутні представники ВООЗ, ЮНІСЕФ та головний санлікар Віктор Ляшко.

Перші щеплення планують зробити вже 18 квітня у будинках для літніх людей.

Головне про препарат Pfizer-BioNTech

Джерело: Pfizer

Для імунізації необхідно 2 ін'єкції. Між 1 і 2 уколом має минути 3 тижні.

Ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%. Проти важкої – 100%. До речі, вакцина ефективна проти "південноафриканського" штаму.



В Україну прибула вакцина Pfizer-BioNTech / Фото Олега Климчука для 24 каналу

Львів'яни святкуватимуть Великдень в умовах локдауну

Джерело: телеграм Андрія Садового

Завантаженість лікарень Львова становить 63%. Ситуація із захворюваністю на коронавірус залишається складною. Через це міська комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити локдаун до 4 травня. Однак певні послаблення таки будуть.

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Що дозволять у Львові

З 19 квітня учні початкових класів повертаються до занять у школі;

непродовольчі ринки можуть відновити свою роботу за окремим протоколом;

літні майданчики та тераси закладів громадського харчування можуть працювати.

Мер пригрозив, що усі повинні дотримуватися протиепідеміологічних норм, інакше порушників будуть штрафувати у той же день.

Ситуація з коронавірусом у Львові

Станом на 16 квітня на Львівщині з початку пандемії вірус підхопила 121 тисяча людей. Загалом 2 925 хворих померли, а понад 88 тисяч – одужали.

За добу 15 квітня COVID-19 діагностували у 1 365 мешканців області.

З 25 березня область перебуває у червоній зоні. Крім того, у місті діє локдаун.



Головне про карантин / Інфографіка 24 каналу

США можуть збільшити свої війська в Україні

Джерело: "Українська правда"

Наразі в Україні на офіційній основі перебуває 160 американських армійців. Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що при потребі США можуть збільшити свою військову присутність у нашій країні.

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Вона підкреслила, Вашингтон постійно стежить за ситуацією в Україні та її потребами. За словами Квін, Збройні сили України зараз кардинально відрязняються від тих, які були у 2014 році.

Якщо за нашими оцінками, потреби зміняться і треба буде збільшити (кількість військових – 24 канал), ми це питання розглядатимемо,

– заявила політикиня.

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