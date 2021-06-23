Главные новости 23 июня: "обстрел" Россией британского эсминца, "Дельта" в Украине

В России заявили, что "обстреляли" британский ээсминец в Черном море. В Украине обнаружили новый индийский штамм коронавируса "Дельта". Такими были главные новости 23 июня.
Самые важные новости Украины и мира за среду, 23 июня:
Кстати Зеленский встретился с президентом Грузии Зурабишвили
"Обстрел" британского эсминца
Источник: фейсбук Минобороны
В Черном море состоялись совместные учения Украины, США и Великобритании. Тренировались на британском эсминце "Дефендер".
Позже в России заявили, что якобы открыли предупредительный огонь по кораблю. Убеждали, что он вошел предположительно в "российские территориальные воды". Огонь якобы открывали территориальный корабль охраны и Су-24М.
В Великобритании возразили
В Великобритании опровергли заявления России. Подчеркнули, что "Дефендер" не обстреливали, предупредительных выстрелов не было. В Минобороны страны отметили, что корабль Королевского флота осуществляет мирный проход территориальными водами Украины в соответствии с международным правом.
Как отреагировала Украина
- В Минобороны назвали "обстрел" серьезным нарушением международного права.
- Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Москва выдала за этот "обстрел" свои артиллерийские учения.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что инцидент является ярким доказательством агрессивных и провокационных действия России.
Штамм "Дельта" уже в Украине
Источник: ТСН
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что один из самых опасных штаммов коронавируса уже есть в Украине. Его привезли два человека из России. Болезнь диагностировали у 66-летней матери и 16-летнего ребенка.
Инфицированных госпитализировали. Кстати, Данилов рассказал, что в Украине есть 4 лаборатории, которые могут выявлять новый штамм, но нет тестов.
Украина запретила въезд из 4 стран
Правительство приняло решение запретить гражданам 4 стран запретили пересекать границу Украины без отрицательного результата теста. Все, чтобы остановить распространение нового штамма коронавируса.
Каких стран касается
- Индия,
- Великобритания и Северная Ирландия,
- Россия,
- Португалия.
Что известно о новом штамме коронавируса
- Штамм "Дельта" в 1,6 раза агрессивнее, чем другие. Он в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации, в 1,5 раза – к реанимации.
- Его диагностировали уже в 92 странах мира. В частности, в Великобритании 96% новых случаев заражения именно "Дельта".
Потенциальный новый пресс-секретарь Зеленского
Источник: "Новое время"
СМИ назвали имя человека, который, вероятно, станет новым спикером президента Владимира Зеленского. Наиболее вероятно, что это журналист Сергей Никифоров. Правда, у него есть конкурент – экс-журналист и коммуникационщик Александр Бондаренко.
Никифоров работает на одном из украинских телеканалов. Ранее он также занимал должность на телеканале Euronews.
Сергей Никифоров / Фото из инстаграма
Юлия Мендель уходит с поста: что известно
- Весной 2021 года у Зеленского заявили, что Мендель уходит с поста пресс-секретаря.
- Однако она останется в Офисе Президента и станет советником по международным коммуникациям.
- К слову, ранее Мендель работала на телевидении и сотрудничала с известными украинскими изданиями и The New York Times.
Польша вводит карантин для украинцев
Источник: Gospodarka
Польша ввела новые ограничения въезда для людей из стран, не входящих в Шенгенскую зону. Теперь они должны отбыть 10-дневный карантин. Украинцев новые правила тоже коснутся.
Ограничения обойдут только тех путешественников, которые полностью вакцинированы против коронавируса COVID-19.
Почему ввели карантин
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что решение было принято, чтобы уменьшить риски распространения штамма коронавируса "Дельта".Обратите внимание! В Шенгенскую зону входят 26 европейских государств, Украины среди них нет.
Зеленский встретился с президенткой Грузии
Источник: 24 канал
Киев 22 июня посетила президентка Грузии Саломе Зурабишвили. Владимир Зеленский уже провел встречу с коллегой.
Во время исполнения гимна Украины Зурабишвили стояла смирно, а Зеленский держал правую руку под сердцем. Далее президентка поздоровалась с почетным караулом лозунгом "Слава Украине".
К слову, политик отметила общие цели для Украины и Грузии. Прежде всего – это деоккупация территорий двух стран.
Встреча Зеленского с Зурабишвили, смотрите видео: