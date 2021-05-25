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Украина закрыла авиасообщение с Беларусью

Источник: телеграм-канал Дениса Шмыгаля

Кабинет Министров одобрил закрытие авиапространства Украины с Беларусью с полуночи 26 мая. Принять необходимые меры поручили Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэроруху".

Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров,

– заявил премьер Денис Шмыгаль.

Госпогранслужба не будет оформлять пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

Какие рейсы отменили

Украинская компания "Мотор Сич" не будет осуществлять рейс Запорожье – Минск, который ранее курсировал 4 раза в неделю. В то же время белорусская "Белавиа" не будет летать из Минска в Киев, Одессу, Харьков и Львов. Да, в общем отменят 65 рейсов в неделю.

В то же время компания "Международные авиалинии Украины" будет облетать воздушное пространство Беларуси во время рейса в Вильнюс, Хельсинки и Ваасу. Из-за этого время полета увеличится на 40 минут. В компании заверили, что стоимость билетов не будут увеличивать.

Обратите внимание! Инициатором закрытия авиапространства с Беларусью является президент Владимир Зеленский. Такое решение приняли из-за циничной посадки в Минске самолета Ryanair и задержания основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Белый дом и Кремль договорились о встрече президентов

Источник: сайт Белого дома

Вашингтон и Москва согласовали встречу американского президента Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина. Она состоится 16 июня в Женеве. Эту информацию подтвердили также в России.

Что, по данным Москвы, обсудят президенты:

состояние и перспективы развития отношений государств;

проблематику стратегической стабильности;

актуальные вопросы международной повестки дня;

взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса;

урегулирования региональных конфликтов.

Байден хочет поговорить об Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что американский президент планирует поговорить с российским коллегой об Украине.

Президент поднимет вопрос Украины, подчеркнув поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также планирует поднять вопрос Беларуси,

– сообщила Псаки.

Заметим, Байден предложил Путину встретиться во время их телефонного разговора в апреле 2021 года. Для этого сразу планировали выбрать нейтральную территорию. Кстати, президент Владимир Зеленский ранее говорил, что решение о проведении встречи Байдена и Путина – правильное и своевременное. В то же время он отмечал, что обсуждать украинские вопросы без участия Киева – неправильно.

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Скандального Тупицкого будут судить

Источник: Офис генпрокурора

Следователи Государственного бюро расследований завершили расследование в уголовном производстве в отношении отстраненного главы Конституционного Суда Александра Тупицкого. Прокуратура уже направила обвинительный акт касательно служителя Фемиды в Подольский районный суд Киева.

Почему будут судить отстраненного судью

По данным следствия, в октябре 2018 года Тупицкий подкупил свидетеля. В ответ тот должен был либо отказаться от дачи показаний, или предоставить заведомо ложные показания.

Кроме этого, в течение 2018 – 2019 годов служитель Фемиды неоднократно предоставлял в этом производстве ложные показания. Тупицкий делал это в интересах экс-главы Высшего хозяйственного суда Украины, которого сейчас разыскивают правоохранители.

Справка. 29 декабря 2020 года Зеленский отстранил Тупицкого с должности главы КСУ на 2 месяца. 26 февраля 2021 года глава государства во второй раз одобрил отстранение судьи. Впоследствии он даже отменил указ президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого.



Кто такой Александр Тупицкий / Инфографика 24 канала

Нардеп Поляк предстанет перед судом за кнопкодавство

Источник: Офис генпрокурора

В Украине впервые будут судить народного депутата по обвинению в кнопкодавстве. "Счастливчиком" стал закарпатский мажоритарщик Владислав Поляк. Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении парламентария.

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В чем обвиняют чиновника

В феврале 2020 года на заседании Верховной Рады нардеп неоднократно голосовал вместо своего коллеги. Это произошло во время рассмотрения поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Следователи ГБР расследовали дело еще с февраля 2021 года.

Если вину Поляка докажут, ему грозит штраф от 51 до 85 тысяч гривен.

Смотрите видео о кнопкодавстве Поляка: