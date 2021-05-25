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Україна закрила авіасполучення з Білоруссю

Джерело: телеграм-канал Дениса Шмигаля

Кабінет Міністрів схвалив закриття авіапростору України з Білоруссю з півночі 26 травня. Вжити необхідні заходи доручили Мінінфраструктури, Державіаслужбі та ДП "Украерорух".

Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів,

– заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Держприкордонслужба не оформлятиме пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів.

Які рейси скасували

Українська компанія "Мотор Січ" не здійснюватиме рейс Запоріжжя – Мінськ, який раніше курсував 4 рази на тиждень. Водночас білоруська "Белавіа" не літатиме з Мінська у Київ, Одесу, Харків та Львів. Так, загалом скасують 65 рейсів на тиждень.

Водночас компанія "Міжнародні авіалінії України" облітатиме повітряний простір Білорусі під час рейсу до Вільнюса, Гельсінкі та Вааси. Через це час польоту збільшиться на 40 хвилин. У компанії запевнили, що вартість квитків не збільшуватимуть.

Зверніть увагу! Ініціатором закриття авіапростору з Білоруссю є президент Володимир Зеленський. Таке рішення схвалили через цинічну посадку у Мінську літака Ryanair та затримання засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Білий дім та Кремль домовилися про зустріч президентів

Джерело: сайт Білого дому

Вашингтон та Москва погодили зустріч американського президента Джо Байдена та очільника Кремля Володимира Путіна. Вона відбудеться 16 червня у Женеві. Цю інформацію підтвердили також у Росії.

Що, за даними Москви, обговорять президенти

Стан і перспективи розвитку відносин держав;

проблематику стратегічної стабільності;

актуальні питання міжнародного порядку денного;

взаємодію в боротьбі з пандемією коронавірусу;

врегулювання регіональних конфліктів.

Байден хоче поговорити про Україну

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі розповіла, що американський президент планує поговорити з російським колегою про Україну.

Президент підніме питання України, підкресливши підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України. Він також планує підняти питання Білорусі,

– повідомила Псакі.

Зауважимо, Байден запропонував Путіну зустрітися ще під час їх телефонної розмови у квітні 2021 року. Для цього одразу планували обрати нейтральну територію. До речі, президент Володимир Зеленський раніше казав, що рішення про проведення зустрічі Байдена та Путіна – правильне та вчасне. Водночас він наголошував, що обговорювати українські питання без участі Києва – неправильно.

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Скандального Тупицького судитимуть

Джерело: Офіс генпрокурора

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо відстороненого глави Конституційного Суду Олександра Тупицького. Прокуратура вже скерувала обвинувальний акт щодо служителя Феміди до Подільського районного суду Києва.

Чому судитимуть відстороненого суддю

За даними слідства, у жовтні 2018 року Тупицький підкупив свідка. У відповідь той мав або відмовитися від давання свідчень, або надати завідомо неправдиві показання.

Крім цього, протягом 2018 – 2019 років служитель Феміди неодноразово надавав у цьому провадженні неправдиві показання. Тупицький робив це в інтересах ексголови Вищого господарського суду України, якого зараз розшукують правоохоронці.

Довідка. 29 грудня 2020 року Зеленський відсторонив Тупицького з посади глави КСУ на 2 місяці. 26 лютого 2021 року глава держави вдруге схвалив відсторонення судді. Згодом він навіть скасував указ президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького.



Хто такий Олександр Тупицький / Інфографіка 24 каналу

Нардеп Поляк постане перед судом через кнопкодавство

Джерело: Офіс генпрокурора

В Україні вперше судитимуть народного депутата за звинуваченнями у кнопкодавстві. "Щасливчиком" став закарпатський мажоритарник Владислав Поляк. Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо парламентаря.

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У чому звинувачують чиновника

У лютому 2020 року на засіданні Верховної Ради нардеп неодноразово голосував замість свого колеги. Це відбулось під час розгляду поправок до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Слідчі ДБР розслідували справу ще з лютого 2021 року.

Якщо провину Поляка доведуть, то йому загрожує штраф від 51 до 85 тисяч гривень.

Дивіться відео кнопкодавства Поляка: