На Донбассе подорвалось военное авто, погиб военный. Зеленский был с рабочей поездкой в Херсонской области, где проверял военные позиции, расположенные возле оккупированного Крыма. Поэтому решил созвать СНБО из-за ситуации безопасности. В Киеве подросток зарезал всю свою семью. Рада провела внеочередное заседание. Таковы были главные новости Украины и мира 27 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

На Донбассе подорвалось авто военных

Источник: фейсбук ООС

На фронте 27 апреля на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Пока неизвестно, в каком именно населенном пункте это произошло.

Один военный получил травмы несовместимые с жизнью, еще 3 – получили боевые травмирования. Военных доставили в больницу и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

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Зеленский поехал на военные позиции на Херсонщине

Источник: Офис Президента

Владимир Зеленский поехал с рабочим визитом в Херсонскую область. Он побывал на военных позициях, расположенных возле оккупированного Крыма.

Зеленского ознакомили с оперативной обстановкой и системой укреплений. Также президент имел возможность осмотреть блиндаж и окопы. Военным президент привез приборы ночного видения и тепловизоры.

Президент Зеленский на Херсонщине: видео

О чем говорил Зеленский на Херсонщине

Подчеркнул, что войска должны быть начеку. "Мы не можем гарантировать на 100%, что российские войска не вернутся. Мы все же поддерживаем решение отвести войска от границ с Украиной", – заявил президент.

"Мы не можем гарантировать на 100%, что российские войска не вернутся. Мы все же поддерживаем решение отвести войска от границ с Украиной", – заявил президент. Заявил, что минские договоренности должны быть модернизированы. Зеленский рассматривает возможность расширить нормандский формат или создать параллельный – "с мощными игроками". "Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены", – отметил Зеленский.

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Зеленский созывает СНБО

Источник: Офис Президента

После того, как Зеленский побывал на позициях военных на Херсонщине, он провел совещание по ситуации на границе с оккупированным Крымом. Речь шла о ситуации безопасности, в частности в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

На совещании обсудили то, насколько готовы военные силы Украины отреагировать на обострение в регионе.

По его завершению президент поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны. Дату, когда заседание состоится, пока не сообщают.

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Подросток зарезал всю свою семью

Источник: полиция Киевской области

В Киеве произошло жуткое убийство: 16-летний парень зарезал своих мать и отца и 8-летнего брата. Несколько дней подросток жил с телами мертвых родных в квартире. Впрочем, когда тревогу забила бабушка юноши, которая искала своего сына, убийца сбежал.

Как обнаружили парня

Искать своего сына начала бабушка 16-летнего подозреваемого.

Она заподозрила что-то неладное и вызвала полицию. Те силой открыли дверь и нашли три трупа с ножевыми ранениями.

После анализа и оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что причастен старший сын погибшей четы.

На розыск злоумышленника подняли весь личный состав Дарницкого управления полиции.

Подростка задержали неподалеку от жилья, где он зарезал всю свою семью.



Парня нашли неподалеку от квартиры, где нашли тела его родных

После задержания парень объяснил, что его "перемкнуло" и он не знал что делать дальше, а младшему брату давал "последний шанс", однако он не исправился. Следствие продолжается, а парню грозит пожизненное заключение.

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Верховная Рада провела внеочередное заседание

Источник: 24 канал

После пленарного заседания, на котором рассматривали "поправочный спам" к земельной реформе, народные депутаты провели внеочередное заседание. На нем приняли ряд решений, касающихся различных сфер жизнедеятельности украинцев.

Что приняла Рада на заседании 27 апреля

Из самого ожидаемого – законопроект о заочном осуждении. Он окончательно урегулирует процедуру для рассмотрения в судах "дел Майдана" и позволят осудить беглеца Януковича и его прихвостней.

Депутаты поддержали законопроект о молодежной политике. Им обозначили основные принципы и приоритеты политики в отношении молодежи. Также установили максимальную границу "молодежного" возраста до 35 лет.

Во втором чтении и в целом проект закона №3985 по внедрению системы "Суд в смартфоне".

Приняла изменения в закон "О судьях и судоустройстве". Таким образом, в Службе судебной охраны введут госслужбу, за которую и будут начислять по-другому стаж.

В первом чтении согласовали увеличение расходов на осуществление правосудия местными и апелляционными судами. Увеличить финансирование судов хотят на 600 миллионов гривен, которые планируют взять из денег, которые предназначались на подготовку паралимпийцев и дефлимпийцев.

Отметим: на этом заседании одним из первых Рада рассматривала проект постановления о бездеятельности власти с борьбой против COVID-19. Инициаторами законопроекта стали 15 депутатов из "Европейской Солидарности" и "Голоса". Они требовали созвать СНБО и пригласить туда руководителей фракций, а также хотели выразить недоверие власти в борьбе с коронавирусом.

Однако этот законопроект провалили: только 115 "за".