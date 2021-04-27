Главные новости 27 апреля: Зеленский созывает СНБО, на Донбассе подорвалось авто военных
На Донбассе подорвалось военное авто, погиб военный. Зеленский был с рабочей поездкой в Херсонской области, где проверял военные позиции, расположенные возле оккупированного Крыма. Поэтому решил созвать СНБО из-за ситуации безопасности. В Киеве подросток зарезал всю свою семью. Рада провела внеочередное заседание. Таковы были главные новости Украины и мира 27 апреля.
Источник:24 канал
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
На Донбассе подорвалось авто военных
Источник: фейсбук ООС
На фронте 27 апреля на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Пока неизвестно, в каком именно населенном пункте это произошло.
Один военный получил травмы несовместимые с жизнью, еще 3 – получили боевые травмирования. Военных доставили в больницу и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.
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Зеленский поехал на военные позиции на Херсонщине
Источник: Офис Президента
Владимир Зеленский поехал с рабочим визитом в Херсонскую область. Он побывал на военных позициях, расположенных возле оккупированного Крыма.
Зеленского ознакомили с оперативной обстановкой и системой укреплений. Также президент имел возможность осмотреть блиндаж и окопы. Военным президент привез приборы ночного видения и тепловизоры.
Президент Зеленский на Херсонщине: видео
О чем говорил Зеленский на Херсонщине
- Подчеркнул, что войска должны быть начеку. "Мы не можем гарантировать на 100%, что российские войска не вернутся. Мы все же поддерживаем решение отвести войска от границ с Украиной", – заявил президент.
- Заявил, что минские договоренности должны быть модернизированы. Зеленский рассматривает возможность расширить нормандский формат или создать параллельный – "с мощными игроками". "Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены", – отметил Зеленский.
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Зеленский созывает СНБО
Источник: Офис Президента
После того, как Зеленский побывал на позициях военных на Херсонщине, он провел совещание по ситуации на границе с оккупированным Крымом. Речь шла о ситуации безопасности, в частности в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.
На совещании обсудили то, насколько готовы военные силы Украины отреагировать на обострение в регионе.
По его завершению президент поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны. Дату, когда заседание состоится, пока не сообщают.
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Подросток зарезал всю свою семью
Источник: полиция Киевской области
В Киеве произошло жуткое убийство: 16-летний парень зарезал своих мать и отца и 8-летнего брата. Несколько дней подросток жил с телами мертвых родных в квартире. Впрочем, когда тревогу забила бабушка юноши, которая искала своего сына, убийца сбежал.
Как обнаружили парня
- Искать своего сына начала бабушка 16-летнего подозреваемого.
- Она заподозрила что-то неладное и вызвала полицию. Те силой открыли дверь и нашли три трупа с ножевыми ранениями.
- После анализа и оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что причастен старший сын погибшей четы.
- На розыск злоумышленника подняли весь личный состав Дарницкого управления полиции.
- Подростка задержали неподалеку от жилья, где он зарезал всю свою семью.
Парня нашли неподалеку от квартиры, где нашли тела его родных
После задержания парень объяснил, что его "перемкнуло" и он не знал что делать дальше, а младшему брату давал "последний шанс", однако он не исправился. Следствие продолжается, а парню грозит пожизненное заключение.
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Верховная Рада провела внеочередное заседание
Источник: 24 канал
После пленарного заседания, на котором рассматривали "поправочный спам" к земельной реформе, народные депутаты провели внеочередное заседание. На нем приняли ряд решений, касающихся различных сфер жизнедеятельности украинцев.
Что приняла Рада на заседании 27 апреля
- Из самого ожидаемого – законопроект о заочном осуждении. Он окончательно урегулирует процедуру для рассмотрения в судах "дел Майдана" и позволят осудить беглеца Януковича и его прихвостней.
- Депутаты поддержали законопроект о молодежной политике. Им обозначили основные принципы и приоритеты политики в отношении молодежи. Также установили максимальную границу "молодежного" возраста до 35 лет.
- Во втором чтении и в целом проект закона №3985 по внедрению системы "Суд в смартфоне".
- Приняла изменения в закон "О судьях и судоустройстве". Таким образом, в Службе судебной охраны введут госслужбу, за которую и будут начислять по-другому стаж.
- В первом чтении согласовали увеличение расходов на осуществление правосудия местными и апелляционными судами. Увеличить финансирование судов хотят на 600 миллионов гривен, которые планируют взять из денег, которые предназначались на подготовку паралимпийцев и дефлимпийцев.
Отметим: на этом заседании одним из первых Рада рассматривала проект постановления о бездеятельности власти с борьбой против COVID-19. Инициаторами законопроекта стали 15 депутатов из "Европейской Солидарности" и "Голоса". Они требовали созвать СНБО и пригласить туда руководителей фракций, а также хотели выразить недоверие власти в борьбе с коронавирусом.
Однако этот законопроект провалили: только 115 "за".
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