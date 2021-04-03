Главные новости 3 апреля: обвал дома в Киеве, похищение Чауса в Молдове
На Донбассе подорвался военный. В Киеве после взрыва обрушился жилой дом. Против Виктора Медведчука и Тараса Козака открыли уголовное дело. В Молдове похитили бывшего судью беглеца из Украины Николая Чауса. Такими были главные новости 3 апреля.
Источник:24 канал
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Читайте также В Мали боевики атаковали базу ООН: погибли миротворцы
На Донбассе подорвался военный
Источник: ОТГ "Север"
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Шумов погиб украинский военный. Боец подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве.
Наш защитник получил сильное боевое ранение. К сожалению, он не выжил.
На место трагедии выезжали должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ.
Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала
В Киеве обрушился жилой дом
Источник: ГСЧС Киева
В Соломенском районе столицы произошел взрыв в двухэтажном доме. Трагедия произошла в 15: 43 на улице Карла Маркса. После взрыва здание обрушилось.
Причина инцидента
По предварительной информации, произошел взрыв газа в гараже возле дома. Из-за этого гараж и соседняя летняя кухня полностью обвалилась, а дом – частично.
Под завалами могли остаться люди. Их уже ищут спасатели. По словам владелицы гаража, на момент взрыва в нем никого не было. Однако люди могли быть в других зданиях.
В Киеве обвалился дом / Фото ГСЧС
Против Медведчука и Козака открыли дело
Источник: телеграм Алексея Гончаренко
Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против кума президента России Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака. Об этом со ссылкой на заявление от офиса генпрокурора заявил депутат Алексей Гончаренко.
Так, дело против политиков, которые ранее попали под санкции, открыли за государственную измену.
В интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT Медведчук комментировал вопрос о введении санкций СНБО против Козака, а также аннулировании лицензий ZIK, NewsOne и "112 Украина". Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену,
– заявил Гончаренко.
Главное о санкциях против политиков
- 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против Казака. В тот же день его телеканалы прекратили вещание.
- 19 февраля ограничения ввели уже против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и жены Козака Натальи Лавренюк. Их обвинили в финансировании террористов.
К теме Ваше дело – труба, – Зеленский заявил о повреждении "трубы Медведчука"
Похищение Николая Чауса
Источник: News Maker
В Кишиневе трое неизвестных лиц похитили экс-судью Николая Чауса, который сбежал из Украины в 2016 году. Сейчас полиция уже расследует дело.
Инцидент произошел возле жилого дома в столичном секторе Центр. Полицию известили в 13:15,
– заявила пресс-секретарь полиции Кишинева.
По словам адвоката Чауса Ростислава Кравца, о похищении экс-судьи сообщила его жена.
Что известно о Чаусе
- Судью Днепровского районного суда Киева обвиняют в получении взятки в размере 150 тысяч долларов. Деньги Чаус закопал в стеклянных банках на своем дворе.
- Из-за судейского иммунитета его не смогли задержать, поэтому служитель Фемиды бежал в Молдову.
- В ноябре 2016 года беглеца объявили в международный розыск, позже его задержали в Молдове.
- Недавно молдавский суд завершил рассмотрение дела о предоставлении Чаусу политического убежища – ему отказали.
Рекомендуем Минобороны молчит: российский военный спутник взорвался над Тихим океаном
Поделиться новостью