На Донбассе подорвался военный. В Киеве после взрыва обрушился жилой дом. Против Виктора Медведчука и Тараса Козака открыли уголовное дело. В Молдове похитили бывшего судью беглеца из Украины Николая Чауса. Такими были главные новости 3 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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На Донбассе подорвался военный

Источник: ОТГ "Север"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Шумов погиб украинский военный. Боец подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве.

Наш защитник получил сильное боевое ранение. К сожалению, он не выжил.

На место трагедии выезжали должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ.

Обратите внимание! 3 апреля в учебном центре Сухопутных войск "Десна", что на Черниговщине, рассказали детали самоубийства военного, которое случилось 2 апреля. Известно, что ему было всего 25 лет. Парень выстрелил себе в голову из АК-74. Причина его поступка неизвестна. По данным "Десны", военный был тихий и неконфликтный.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

В Киеве обрушился жилой дом

Источник: ГСЧС Киева

В Соломенском районе столицы произошел взрыв в двухэтажном доме. Трагедия произошла в 15: 43 на улице Карла Маркса. После взрыва здание обрушилось.

Причина инцидента

По предварительной информации, произошел взрыв газа в гараже возле дома. Из-за этого гараж и соседняя летняя кухня полностью обвалилась, а дом – частично.

Под завалами могли остаться люди. Их уже ищут спасатели. По словам владелицы гаража, на момент взрыва в нем никого не было. Однако люди могли быть в других зданиях.



В Киеве обвалился дом / Фото ГСЧС

Против Медведчука и Козака открыли дело

Источник: телеграм Алексея Гончаренко

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против кума президента России Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака. Об этом со ссылкой на заявление от офиса генпрокурора заявил депутат Алексей Гончаренко.

Так, дело против политиков, которые ранее попали под санкции, открыли за государственную измену.

В интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT Медведчук комментировал вопрос о введении санкций СНБО против Козака, а также аннулировании лицензий ZIK, NewsOne и "112 Украина". Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену,

– заявил Гончаренко.

Главное о санкциях против политиков

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против Казака. В тот же день его телеканалы прекратили вещание.

19 февраля ограничения ввели уже против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и жены Козака Натальи Лавренюк. Их обвинили в финансировании террористов.

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Похищение Николая Чауса

Источник: News Maker

В Кишиневе трое неизвестных лиц похитили экс-судью Николая Чауса, который сбежал из Украины в 2016 году. Сейчас полиция уже расследует дело.

Инцидент произошел возле жилого дома в столичном секторе Центр. Полицию известили в 13:15,

– заявила пресс-секретарь полиции Кишинева.

По словам адвоката Чауса Ростислава Кравца, о похищении экс-судьи сообщила его жена.

Что известно о Чаусе

Судью Днепровского районного суда Киева обвиняют в получении взятки в размере 150 тысяч долларов. Деньги Чаус закопал в стеклянных банках на своем дворе.

Из-за судейского иммунитета его не смогли задержать, поэтому служитель Фемиды бежал в Молдову.

В ноябре 2016 года беглеца объявили в международный розыск, позже его задержали в Молдове.

Недавно молдавский суд завершил рассмотрение дела о предоставлении Чаусу политического убежища – ему отказали.

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