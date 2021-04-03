На Донбасі підірвався військовий. У Києві після вибуху обвалився житловий будинок. Проти Віктора Медведчука і Тараса Козака відкрили кримінальну справу. У Молдові викрали колишнього суддю втікача з України Миколу Чауса. Такими були головні новини 3 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

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На Донбасі підірвався військовий

Джерело: ОТУ "Північ"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Шумів загинув український військовий. Боєць підірвався на невідомому мінно-вибуховому пристрої.

Наш захисник отримав сильне бойове поранення. На жаль, він не вижив.

На місце трагедії виїжджали посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ.

Зверніть увагу! 3 кв ітня у навчальному центрі Сухопутних військ "Десна", що на Чернігівщині, розповіли деталі самогубства військового, яке трапилося 2 квітня. Відомо, що йому було лише 25 років. Хлопець вистрілив собі в голову з АК-74. Причина його вчинку невідома. За даними "Десни", військовий був тихий та неконфліктний.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

У Києві обвалився житловий будинок

Джерело: ДСНС Києва

У Солом'янському районі столиці трапився вибух у двоповерховому будинку. Трагедія сталася о 15:43 на вулиці Карла Маркса. Після вибуху будівля обвалилася.

Причина інциденту

За попередньою інформацією, стався вибух газу у гаражі біля будинку. Через це гараж та сусідня літня кухня повністю обвалилася, а будинок – частково.

Під завалами могли залишитися люди. Їх вже шукають рятувальники. За словами власниці гаражу, на момент вибуху у ньому нікого не було. Однак люди могли бути в інших будівлях.



У Києві обвалився будинок / Фото ДСНС

Проти Медведчука та Козака відкрили справу

Джерело: телеграм Олексія Гончаренка

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу проти кума президента Росії Віктора Медведчука та його соратника Тараса Козака. Про це з посиланням на заяву від Офісу генпрокурора заявив депутат Олексій Гончаренко.

Так, справу проти політиків, які раніше потрапили під санкції, відкрили за державну зраду.

У інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу RT Медведчук коментував питання щодо введення санкцій РНБО проти Козака, а також анулювання ліцензій ZIK, NewsOne і "112 Україна". Тоді він допустив низку висловлювань, які можна трактувати як державну зраду,

– заявив Гончаренко.

Головне про санкції проти політиків

2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти Козака. У той же день його телеканали припинили мовлення.

19 лютого обмеження ввели вже проти Медведчука, його дружини Оксани Марченко та дружини Козака Наталії Лавренюк. Їх звинуватили у фінансування терористів.

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Викрадення Миколи Чауса

Джерело: News Maker

У Кишиневі троє невідомих осіб викрали екссуддю Миколу Чауса, який втік з України у 2016 році. Наразі поліція вже розслідує справу.

Інцидент стався біля житлового будинку в столичному секторі Центр. Поліцію сповістили о 13:15,

– заявила речниця поліції Кишинева.

За словами адвоката Чауса Ростислава Кравця, про викрадення його сповістила дружина екссудді.

Що відомо про Чауса

Судд. Дніпровського районного суду Києва звинувачують в отриманні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів. Гроші Чаус закопав у скляних банках на своєму подвір'ї.

Через суддівський імунітет його не змогли затримати, тож служитель Феміди втік до Молдови.

У листопаді 2016 року втікача оголосили у міжнародний розшук, згодом його затримали у Молдові.

Нещодавно молдовський суд завершив розгляд справи про надання Чаусу політичного притулку – йому відмовили.

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