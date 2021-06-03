Главные новости 3 июня: судьба законопроекта об е-декларировании, налоги Facebook и Google

Рада поддержала законопроект об уголовной ответственности за ложь в е-декларациях, Зеленский заявил, что будет ветировать документ. Facebook и Google будут платить налоги в Украине. Суд разрешил спецрасследование в отношении Януковича по делу о захвате власти. Известен предварительный перечень вопросов, которые рассмотрит СНБО. Такими были главные новости за четверг, 3 июня.
Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:
Законопроект об уголовной ответственности за ложь в е-декларациях
Источник: 24 канал
Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект об уголовной ответственности за ложь в декларациях чиновников.
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За законопроект №4651 проголосовали 307 народных депутатов, против были 8 членов "Оппозиционной платформы – за жизнь".
Детали документа
Чиновники, которые не внесут в декларацию информацию об активах и недвижимости на сумму от 1 миллиона 135 тысяч до 4 миллионов 540 тысяч, могут получить наказание в виде:
- штрафа в размере 51 000 – 68 000 гривен;
- общественных работ на срок от 150 до 240 часов;
- лишения свободы на срок до 2 лет;
- лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Если же стоимость незадекларированного составит более 4 миллионов 540 тысяч, то штраф за нарушение будет больше:
- от 68 до 85 тысяч гривен;
- и все предыдущие виды наказания.
Кроме того, человек, совершивший нарушение по этой статье, не сможет быть освобожден от уголовной ответственности. Даже если он искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и полностью возместил причиненный ущерб или устранил причиненный вред.
Законопроект раскритиковали: за что
В Центре противодействия коррупции отметили, что документ одобрили с 2 поправками нардепов от "Слуги народа". Первая – исключает наказание за ложь относительно имущества родственников. Теперь указывать имущество, которым владеет член семьи, надо только в том случае, если он сам предоставил такую информацию декларанту.
Вторая поправка отменяет тюремное заключение, если чиновник умышленно не подаст декларацию. В ЦПК отметили, что такая редакция законопроекта делает ситуацию хуже, чем было до того.
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Заявление НАБУ и НАПК
После принятия документа Радой НАПК и НАБУ обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать документ.
"Первоначальная цель законопроекта была правильной и необходимой. Однако вместо того, чтобы обеспечить лишение свободы за ложь в декларации, Рада разрешила записывать ценное имущество на родственников", – отметил Александр Новиков.
Реакция Зеленского
Впоследствии в Офисе Президента сообщили, что Зеленский будет ветировать этот документ и добавили, что глава государства неоднократно отмечал необходимость принятия законопроекта о восстановлении справедливой уголовной ответственности за умышленное непредставление декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений.
Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента,
– отметил президент.
Он добавил, что нужно установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием.Справка. В октябре 2020 года Конституционный Суд отменил уголовную ответственность за ложь в декларациях. Это вызвало возмущение некоторых украинских политиков и международного сообщества. Поэтому президент инициировал законопроект №4651, который возвращает тюремное заключение для нарушителей.
Налоги Facebook и Google
Источник: 24 канал
Рада проголосовала за законопроект, который обяжет мировых техногигантов платить НДС за предоставление электронных услуг в Украине.
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За документ свои голоса отдали 283 нардепа. Законопроект предусматривает упрощенный и добровольный порядок уплаты НДС нерезидентами. Говорится о международных компаниях, которые действуют в информационном пространстве Украины и зарабатывают на сетевой рекламе.
Детали законопроекта
Документ предусматривает, что каждый нерезидент, который в течение календарного года поставляет электронные услуги на сумму более 1 миллиона гривен, должен:
- зарегистрироваться в Кабинете налогоплательщика на электронном сервисе "НДС для лиц-нерезидентов",
- составить упрощенную налоговую декларацию,
- уплатить НДС в размере 20%.
В случае, если нерезидент не зарегистрируется как плательщик НДС – на него наложат штраф в размере 100% стоимости предоставленных услуг.
Что получит Украина и как это повлияет на пользователей
По предварительным подсчетам, бюджет может получить дополнительные 3 миллиарда гривен ежегодно. Однако это может привести к росту цен на их услуги.
Авторы закона уверяют, что пользователей это не коснется никоим образом. Однако налоги все же повлияют на них, особенно тех, которые пользуются услугами интернет-компаний для продвижения малого бизнеса.
Какие электронные услуги будут облагаться
- поставки изображений или текстов, в частности фотографий, электронных книг и журналов
- поставки аудиовизуальных произведений, видео по запросу, игр, азартных игр;
- предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам;
- предоставление в пользование облачных технологий;
- поставки (передачи прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание программного обеспечения и электронного оборудования;
- предоставление рекламных услуг в интернете, мобильных приложениях и в других электронных ресурсах.
Спецрасследование в отношении Януковича
Источник: Офис генпрокурора
Шевченковский районный суд Киева разрешил осуществлять специальное досудебное расследование в отношении президента-беглеца Виктора Януковича.
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Детали дела президента-беглеца
Говорится о деле, по которому Януковича обвиняют в захвате государственной власти. Как пояснили в Офисе генпрокурора, такое решение суда позволяет стороне обвинения проводить расследование против Януковича даже в его отсутствие.
В рамках производства следователи будут расследовать обстоятельства совершения в сентябре – октябре 2010 года экс-президентом действий, которыми он фактически увеличил объем своих властных полномочий. Януковича обвиняют по статье 109 о захвате государственной власти.
К слову, ранее Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Януковичу в совершении государственной измены из-за подписания с Россией в 2010 году Харьковских соглашений о продлении базирования Черноморского флота России в Крыму.Заметим! После побега экс-президента в Россию в 2014 году украинские правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств.
Предварительная повестка дня заседания СНБО
Источник: 24 канал
Очередное заседание СНБО состоится 4 июня. Появился предварительный перечень вопросов, которые могут рассмотреть на нем.
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Какие вопросы рассмотрит СНБО 4 июня
Ранее в СНБО официально сообщали, что вопросов в перечне будет 8. Впрочем, как и всегда, их содержание не обнародовали. Глава подкомитета по госбезопасности и обороне Верховной Рады Ирина Верещук рассказала журналистам, что СНБО собирается обсудить:
- введение санкций против режима Александра Лукашенко,
- вопросы НАТО,
- земельную реформу,
- вопросы безопасности по Крыму и Донбассу.
Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет санкций против Лукашенко и его сторонников. 28 мая его передали СНБО.
К слову, Рада проголосовала за постановление о принудительной посадке самолета компании Ryinair в Минске. Инициатива осуждает действия белорусских властей, требует освободить журналиста Романа Протасевича и выражает поддержку ограничения авиасообщения с Беларусью.Кстати! Ранее СМИ сообщали, что заседание СНБО состоится 3 июня, но впоследствии в Офисе Президента отметили, что оно пройдет в традиционный для СНБО день – пятницу.