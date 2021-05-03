Владимир Зеленский провел двустороннюю встречу с польским президентом Анджеем Дудой. Российский журналист Юрий Дудь вырезал из интервью слова "Ивангая" об Украине. На Закарпатье неизвестные распространяли листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения. Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам. Такими были главные новости 3 мая.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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Визит Зеленского в Польшу

Источник: Офис Президента

Зеленский находится в Польше на праздновании 230-летия Конституции Речи Посполитой. Кроме Украины, в Варшаву также прибыли главы Литвы, Латвии и Эстонии.

Справка. Эту Конституцию считают одной из старейших в Европе. Попытка внедрения ее положений потерпела неудачу из-за сопротивления местных магнатов и оккупации российскими войсками.

Главы 5 государств подписали совместную декларацию, в которой заявили о приверженности продолжению диалога и сотрудничества, а также подчеркнули поддержку территориальной целостности стран. В документе говорится о том, что солидарность народов в условиях современных угроз для общей безопасности является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития и благополучия.



Зеленский в Польше / Фото офиса Президента

В то же время Зеленский пожаловался, что не чувствует солидарности со стороны ЕС по вакцинации населения против коронавируса. По его мнению, это – несправедливо.

Разговор с Дудой

В рамках этого визита президент Зеленский провел двустороннюю встречу со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Во время переговоров главы государств обсудили важные темы.

Обострение на Донбассе. Президенты обсудили ситуацию безопасности. Дуда заверил, что Польша поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии.

Президенты обсудили ситуацию безопасности. Дуда заверил, что Польша поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии. Стремление Украины к ЕС и НАТО. Дуда заверил, что Польша поддерживает евроатлантическое направление Украины.

Дуда заверил, что Польша поддерживает евроатлантическое направление Украины. "Крымская платформа". Польский президент подтвердил, что присоединится к ее учредительному саммиту, который состоится в августе в Киеве.

Польский президент подтвердил, что присоединится к ее учредительному саммиту, который состоится в августе в Киеве. Исторические вопросы. Зеленский убежден, что скоро их не будет возникать. Дуда подчеркнул, что их можно решить в рамках доброжелательных отношений.

Дорожная карта для вступления Украины в НАТО

Кроме этого, Дуда подчеркнул, что дорожную карту Украины для вступления в НАТО могут обсудить уже в ближайшее время. А именно – во время саммита в Брюсселе в июне 2021 года.

Это вопрос безопасности Украины, а следовательно и безопасности всей Центральной Европы. А во-вторых, это вопрос также формального указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства,

– пояснил он.

В ответ Зеленский поблагодарил польского президента за решительную поддержку стремлений украинского народа вступить в Североатлантический альянс.

Скандал с Дудем

Источник: твиттер EeOneGuy

В марте украинский видеоблогер "Ивангай" (Иван Рудской) дал интервью россиянину Юрию Дудю. Выяснилось, что тот опубликовал его, вырезав несколько важных фрагментов.

По словам самого блогера, это были важные месседжи. Речь идет о его высказываниях о Голодоморе, репрессиях НКВД, а также войне на Донбассе, которую Россия развязала против Украины.

Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка – жертва Голодомора. Дедушка – жертва репрессий НКВД. А теперь у Украины война с Россией,

– написал Рудской в соцсети.

На вопрос о причинах такого шага Дудя блогер предположил, что тот может быть "недостаточно смелым" (в дословной цитате есть ругань). Он считает, что так произошло из-за цензуры, которая действует в России.



Юрий Дудь и Иван Рудской / Скриншот с видео

Кто такой Юрий Дудь

Источник: Википедия

Российский спортивный журналист и видеоблогер украинского происхождения. Ведущий авторского шоу на ютуб-канале "вДудь", берет интервью у известных людей.

В России его семья живет с 1990 года. Сам Дудь неоднократно называл себя украинцем по происхождению, в то же время россиянином по ощущениям.

Он считает украинцев и русских "братскими народами". А российскую агрессию против Украины характеризует как "сложности между странами".

Что известно о блогере "Ивангае"

Источник: "Википедия"​

Это 25-летний украинский русскоязычный видеоблогер, владелец ютуб-канала с названием "Ивангай".

Родился на Днепропетровщине. В течение определенного времени жил в Москве.

В интервью Дудю рассказал, что им заинтересовались российские правоохранители. Это произошло после того, как он отказался от паспорта этой страны.

Рудской убежден, что таким образом его хотели запугать. Именно поэтому он решил вернуться в Украину.

Обратите внимание! Сейчас Дудь еще никак не отреагировал на обвинения украинского видеоблогера относительно вырезанных фрагментов из интервью.

Провокационные листовки на Закарпатье

Источник: Нацполиция

В Берегово, что в Закарпатской области, неизвестные распространяли листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения. Полиция уже начала досудебное расследование.

По информации "Новостей Закарпатья" листовки были сделаны на желто-голубом фоне. Их якобы должны были воспринимать как угрозу украинских националистов венгерскому меньшинству.



Текст на открытках – с ошибками / Фото "Новостей Закарпатья"

Последствия для злоумышленников

Правоохранители ищут людей, которые причастны к распространению этих провокационных листовок. Злоумышленникам за это грозит до 5 лет лишения свободы.

Следователи квалифицировали их действия по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, сопряженные с угрозами.

Вакцинированным туристам могут разрешить въезд в ЕС

Источник: сайт Еврокомиссии

Впервые с начала пандемии Еврокомиссия решила рекомендовать сертификаты вакцинации. Там предлагают разрешить въезд на территорию ЕС для тех кто получил рекомендуемые дозы вакцины, разрешенной в ЕС.

В то же время там также допускают и то, что разрешение может быть распространено и на препараты, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях.

Еще одно предложение Еврокомиссии – поднять порог, связанный с количеством новых случаев заболевания COVID-19, которые используются для определения перечня стран, из которых следует разрешить все поездки.

Обратите внимание! Это предлагают делать в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации в Евросоюзе. Рекомендация должна позволить Совету расширить этот перечень.

Условие для путешествий

В заявлении ЕС говорится о том, что государства-члены должны разрешить въезд тем людям, которые получили по крайней мере за 14 дней до прибытия последнюю рекомендованную дозу вакцины.

Эти люди должны иметь возможность подтвердить свой статус вакцинации цифровым зеленым сертификатом, выданным органами государств-членов на индивидуальной основе. Допускают и предъявление других сертификатов, если их признали равноценными на основании решения комиссии.

Пока цифровой зеленый сертификат не заработает, государства должны иметь возможность принимать сертификаты от стран, не входящих в ЕС, на основе национального законодательства.

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О "зеленом сертификате" в Украине

В Кабмине заверили, что цифровой сертификат об иммунитете от COVID-19 будет совместим с аналогичным документом ЕС. Там будут указывать информацию о том: