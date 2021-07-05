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Обострение на Донбассе

Источник: штаб ООС

Пророссийские боевики на Донбассе цинично обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

От вражеских пуль один наш военный погиб, а еще трое получили ранения. Их срочно эвакуировали и отвезли в госпиталь.

На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ. Украинская сторона сообщила о нарушении режима тишины наблюдателям ОБСЕ.

Редакция 24 канала выражает родным и близким нашего героя искренние соболезнования.

Справка. С начала 2021 года на Донбассе свою жизнь отдали по меньшей мере 47 наших военных. Предыдущая потеря случилась лишь недавно – 4 июля. От вражеского огня погиб Юрий Письменный с позывным "Феофан". Он был капитаном и начальником медицинского пункта механизированного батальона. На фронте защитник спас жизнь десяткам бойцов.

Цены на топливо выросли

Источник: Минэкономики

Министерство экономики установило новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива. Они выше, чем были до того:

для бензина цена выросла с 25,84 гривны до 26,64 гривны за литр;

для дизтоплива – с 22,23 гривны до 22,55 гривны за литр.

Именно от этой суммы автозаправочные станции могут устанавливать свою наценку. Однако она не может превышать 31,64 гривны за литр бензина и 29,55 гривны за литр дизельного топлива.

Обратите внимание! В течение выходных 3–4 июля АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо на 0,1–1,0 гривны за литр. Ранее стоимость уже выросла на 0,5 гривны.

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Активы 174 компаний заблокировали

Источник: СБУ

В Украине полностью заблокировали активы 174 подсанкционных компаний. Это произошло в рамках борьбы Службы безопасности с контрабандой.

Из них:

20 предприятиям остановили действие разрешений на брокерскую деятельность,

5 – остановили разрешения на эксплуатацию таможенных складов,

5 – исключили из перечня мест доставки.

Коротко о борьбе с контрабандой

В апреле 2021 года украинские власти начали масштабную борьбу с контрабандой. Так, Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против лиц, которыми считают "топ 10 украинской контрабанды".

Впоследствии санкционный список начали пополнять компаниями, которых считают причастными к контрабанде.

ОПЗЖ обошла "ЕС"

Источник: КМИС

Киевский международный институт социологии опубликовал результаты свежего рейтинга политических партий. Согласно ему, в Верховную Раду имеют шанс попасть аж 7 политсил.

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В лидерах традиционно остается господствующая партия "Слуга народа". В то же время пророссийская "Оппозиционная платформа – За жизнь" обошла "Европейскую солидарность" и оказалась на 2 месте в списке.

Кроме того, в Верховную Раду могут попасть также "Батькивщина", "Сила и честь", "Радикальная партия Олега Ляшко" и "Украинская стратегия Гройсмана".

Свежий рейтинг партий

"Слуга народа" – 20,6% опрошенных,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 16,9,

"Европейская Солидарность" – 15%,

ВО "Батькивщина" - 14,7%,

партия "Сила и честь" - 7%,

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 5,7%,

"Украинская стратегия Гройсмана" – 5,1%,

"Партия Шария" – 3,7%,

ВО "Свобода" – 2,2%,

"Голос" – 1,9%,

"Наши" – 1,7%,

"УДАР Виталия Кличко" – 1,6%,

"За майбутнє" – 1,5%.

Что известно об опросе Исследования проводили в течение 22 – 29 июня 2021 года. Участие в нем приняли 2031 совершеннолетний респондент из всех регионов Украины, кроме временно оккупированных. Метод – "лицом к лицу". Статистическая погрешность не превышает 3,3%.



Свежий рейтинг партий / Инфографика 24 канала

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Умер режиссер Владимир Меньшов

Источник: 24 канал

Известный режиссер из России Владимир Меньшов умер в возрасте 82 лет. О его смерти со ссылками на родных и концерн "Мосфиль" сообщили российские СМИ.

Меньшов ушел из жизни из-за осложнений от COVID-19. Опасный вирус режиссер подхватил в начале июня. Из-за болезни он не приехал на партийный съезд "Справедливой Руси".

Самые известные работы режиссера

"Москва слезам не верит" (1979 года);

"Любовь и голуби" (1984);

"Ширли-мырли" (1995);

"Китайскiй сервизъ" (1999);

"Зависть богов" (2000).

За фильм "Москва слезам не верит" Меньшов в 1981 году получил Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".