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Обострение на Донбассе
Источник: штаб ООС
Пророссийские боевики на Донбассе цинично обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
От вражеских пуль один наш военный погиб, а еще трое получили ранения. Их срочно эвакуировали и отвезли в госпиталь.
На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ. Украинская сторона сообщила о нарушении режима тишины наблюдателям ОБСЕ.
Редакция 24 канала выражает родным и близким нашего героя искренние соболезнования.
Цены на топливо выросли
Источник: Минэкономики
Министерство экономики установило новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива. Они выше, чем были до того:
- для бензина цена выросла с 25,84 гривны до 26,64 гривны за литр;
- для дизтоплива – с 22,23 гривны до 22,55 гривны за литр.
Именно от этой суммы автозаправочные станции могут устанавливать свою наценку. Однако она не может превышать 31,64 гривны за литр бензина и 29,55 гривны за литр дизельного топлива.
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Активы 174 компаний заблокировали
Источник: СБУ
В Украине полностью заблокировали активы 174 подсанкционных компаний. Это произошло в рамках борьбы Службы безопасности с контрабандой.
Из них:
- 20 предприятиям остановили действие разрешений на брокерскую деятельность,
- 5 – остановили разрешения на эксплуатацию таможенных складов,
- 5 – исключили из перечня мест доставки.
Коротко о борьбе с контрабандой
- В апреле 2021 года украинские власти начали масштабную борьбу с контрабандой. Так, Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против лиц, которыми считают "топ 10 украинской контрабанды".
- Впоследствии санкционный список начали пополнять компаниями, которых считают причастными к контрабанде.
ОПЗЖ обошла "ЕС"
Источник: КМИС
Киевский международный институт социологии опубликовал результаты свежего рейтинга политических партий. Согласно ему, в Верховную Раду имеют шанс попасть аж 7 политсил.
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В лидерах традиционно остается господствующая партия "Слуга народа". В то же время пророссийская "Оппозиционная платформа – За жизнь" обошла "Европейскую солидарность" и оказалась на 2 месте в списке.
Кроме того, в Верховную Раду могут попасть также "Батькивщина", "Сила и честь", "Радикальная партия Олега Ляшко" и "Украинская стратегия Гройсмана".
Свежий рейтинг партий
- "Слуга народа" – 20,6% опрошенных,
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 16,9,
- "Европейская Солидарность" – 15%,
- ВО "Батькивщина" - 14,7%,
- партия "Сила и честь" - 7%,
- "Радикальная партия Олега Ляшко" - 5,7%,
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,1%,
- "Партия Шария" – 3,7%,
- ВО "Свобода" – 2,2%,
- "Голос" – 1,9%,
- "Наши" – 1,7%,
- "УДАР Виталия Кличко" – 1,6%,
- "За майбутнє" – 1,5%.
Что известно об опросеИсследования проводили в течение 22 – 29 июня 2021 года. Участие в нем приняли 2031 совершеннолетний респондент из всех регионов Украины, кроме временно оккупированных. Метод – "лицом к лицу". Статистическая погрешность не превышает 3,3%.
Свежий рейтинг партий / Инфографика 24 канала
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Умер режиссер Владимир Меньшов
Источник: 24 канал
Известный режиссер из России Владимир Меньшов умер в возрасте 82 лет. О его смерти со ссылками на родных и концерн "Мосфиль" сообщили российские СМИ.
Меньшов ушел из жизни из-за осложнений от COVID-19. Опасный вирус режиссер подхватил в начале июня. Из-за болезни он не приехал на партийный съезд "Справедливой Руси".
Самые известные работы режиссера
- "Москва слезам не верит" (1979 года);
- "Любовь и голуби" (1984);
- "Ширли-мырли" (1995);
- "Китайскiй сервизъ" (1999);
- "Зависть богов" (2000).
За фильм "Москва слезам не верит" Меньшов в 1981 году получил Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Что известно об отношении Меньшова к УкраинеРежиссер публично поддерживал оккупацию Крыма и даже выступал с заявлениями о поддержке боевиков на Донбассе, чтобы те, мол, присоединились к России. В 2017 году Меньшов передал оккупантам миллион рублей "на поддержку населения".
В 2018 году Минкульт внес россиянина в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.