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Загострення на Донбасі

Джерело: штаб ООС

Проросійські бойовики на Донбасі цинічно обстріляли позиції Збройних сил України в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Через ворожі кулі один наш військовий загинув, а ще троє отримали поранення. Їх терміново евакуювали та відвезли у госпіталь.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ. Українська сторона повідомила про порушення режиму тиші спостерігачам ОБСЄ.

Редакція 24 каналу висловлює рідним та близьким нашого героя щирі співчуття.

Довідка. З початку 2021 року на Донбасі своє життя віддали щонайменше 47 наших військових. Попередня втрата трапилася лише нещодавно – 4 липня. Від ворожого вогню загинув Юрій Письменний з позивним "Феофан". Він був капітаном і начальником медичного пункту механізованого батальйону. На фронті захисник врятував життя десяткам бійців.

Ціни на пальне зросли

Джерело: Мінекономіки

Міністерство економіки встановило нові розрахунки середньої вартості бензину та дизельного пального. Вони вищі, аніж були до того:

для бензину ціна зросла 25,84 гривні до 26,64 гривні за літр;

для дизпалива – з 22,23 гривні до 22,55 гривні за літр.

Саме від цієї суми автозаправні станції можуть встановлювати свою націнку. Однак вона не може перевищувати 31,64 гривні за літр бензину та 29,55 гривні за літр дизельного палива.

Зверніть увагу! Протягом вихідних 3 – 4 липня АЗС підвищили ціни на бензин і дизпаливо на 0,1 – 1,0 гривні за літр. Раніше вартість вже зросла на 0,5 гривні.

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Активи 174 компаній заблокували

Джерело: СБУ

В Україні повністю заблокували активи 174 підсанкційних компаній. Це відбулося у межах боротьби Служби безпеки з контрабандою.

З них:

20 підприємствам зупинили дію дозволів на брокерську діяльність,

5 – зупинили дозволи на експлуатацію митних складів,

5 – виключили з переліку місць доставки.

Коротко про боротьбу з контрабандою

У квітні 2021 року українська влада розпочала масштабну боротьбу з контрабандою. Так, Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти осіб, яких вважають "топ 10 української контрабанди".

Згодом санкційний список почали поповнювати компаніями, яких вважають причетними до контрабанди.

ОПЗЖ обійшла "ЄС"

Джерело: КМІС

Київський міжнародний інститут соціології опублікував результати свіжого рейтингу політичних партій. Згідно з ним, до Верховної Ради мають шанс потрапити аж 7 політсил.

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У лідерах традиційно залишається панівна партія "Слуга народу". Водночас проросійська "Опозиційна платформа – За життя" обійшла "Європейську Солідарність" та опинилася на 2 місці у списку.

Крім того, у Верховну Раду можуть потрапити також "Батьківщина", "Сила і честь", "Радикальна партія Олега Ляшка" та "Українська стратегія Гройсмана".

Свіжий рейтинг партій

"Слуга народу" – 20,6% опитаних,

"Опозиційна платформа – За життя" – 16,9,

"Європейська Солідарність" – 15%,

ВО "Батьківщина" – 14,7%,

партія "Сила і честь" – 7%,

"Радикальна партія Олега Ляшка" – 5,7%,

"Українська стратегія Гройсмана" – 5,1%,

"Партія Шарія" – 3,7%,

ВО "Свобода" – 2,2%,

"Голос" – 1,9%,

"Наші" – 1,7%,

"УДАР Віталія Кличка" – 1,6%,

"За майбутнє" – 1,5%.

Що відомо про опитування Дослідження проводили впродовж 22 – 29 червня 2021 року. Участь у ньому взяли 2031 повнолітній респондент з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих. Метод – "обличчям до обличчя". Статистична похибка не перевищує 3,3%.



Свіжий рейтинг партій / Інфографіка 24 каналу

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Помер режисер Володимир Меньшов

Джерело: 24 канал

Відомий режисер з Росії Володимир Меньшов помер у віці 82 років. Про його смерть з посиланнями на рідних і концерн "Мосфіль" повідомили російські ЗМІ.

Меньшов пішов з життя через ускладнення від COVID-19. Небезпечний вірус режисер підхопив на початку червня. Через хворобу він не приїхав на партійний з'їзд "Справедливої Русі".

Найвідоміші роботи режисера

"Москва сльозам не вірить" (1979 року);

"Любов і голуби" (1984);

"Ширлі-мирлі" (1995);

"Китайський сервіз" (1999);

"Заздрість богів" (2000).

За фільм "Москва сльозам не вірить" Меньшов у 1981 році отримав Оскар" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".