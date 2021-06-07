Джо Байден обнародовал план для встречи с Владимиром Путиным. Россия требует запретить форму сборной Украины на Евро-2020. В "Слуге народа" анонсировали еще несколько законопроектов по деолигархизации. Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями. В Украине отмечают День журналиста. Такими были главные новости воскресенья, 6 июня.
Байден обнародовал свой план по переговорам с Путиным, а также саммитам G7, НАТО и встрече с руководством Евросоюза. По словам американского президента, Вашингтон готов стоять на защите демократических ценностей.
О чем будут говорить Байден и Путин
США хотят сотрудничать с Россией. В частности, по таким вопросам:
стратегическая стабильность;
контроль над вооружениями.
Однако сначала Байден будет обсуждать все вопросы с партнерами и союзниками – только после этого состоится встреча с Путиным.
Мы – едины в решении вызовов России по европейской безопасности, начиная с агрессии в Украине. И не будет сомнений в решимости США защищать демократические ценности, которые мы не можем отделить от своих интересов, – заявил Байден.
Американский лидер добавил, что Путин знает, что он без колебаний отреагирует на возможные негативные действия со стороны Москвы.
На форму нанесена карта страны, а также лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".
Напоминание россиянам о том, что Крым – это территория Украины, хоть и временно оккупированная, вызвала недовольство. И депутаты требуют ее запретить лишь на основе того, что видение ситуации с Крымом "разнится с позицией России". Хотя весь цивилизованный мир считает Крым оккупированным.
Я надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение какой-то политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться, – заявил Дмитрий Свищев.
По его словам, это "политическая провокация", и здесь свое слово должен сказать УЕФА.
Своим желанием того, чтобы УЕФА запретил форму сборной Украины, поделился и почетный президент российского футбольного союза Виталий Колосков. Он убежден, что украинцы нарушают регламент.
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