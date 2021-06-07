Самые важные новости Украины и мира за воскресенье, 6 июня:

План Байдена по встрече с Путиным

Источник: The Washington Post

Глава США Джо Байден уже 16 июня в Женеве встретится с главой Кремля Владимиром Путиным.

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Байден обнародовал свой план по переговорам с Путиным, а также саммитам G7, НАТО и встрече с руководством Евросоюза. По словам американского президента, Вашингтон готов стоять на защите демократических ценностей.

О чем будут говорить Байден и Путин

США хотят сотрудничать с Россией. В частности, по таким вопросам:

стратегическая стабильность;

контроль над вооружениями.

Однако сначала Байден будет обсуждать все вопросы с партнерами и союзниками – только после этого состоится встреча с Путиным.

Мы – едины в решении вызовов России по европейской безопасности, начиная с агрессии в Украине. И не будет сомнений в решимости США защищать демократические ценности, которые мы не можем отделить от своих интересов,

– заявил Байден.

Американский лидер добавил, что Путин знает, что он без колебаний отреагирует на возможные негативные действия со стороны Москвы.

Встреча Байдена и Путина: что известно

Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным еще в апреле 2021 года предложил главе Кремля встретиться на нейтральной территории.

Место и дату встречи Белый дом и Кремль согласовали 25 мая.

Президенты США и России планируют обсудить следующие вопросы: кибербезопасность, вопросы целостности Украины, а также ситуацию в Беларуси.

Россия требует запретить форму сборной Украины

Источник: 24 канал

Сборная Украины по футболу представила форму, в которой выступит на чемпионате Европы по футболу. Однако она не понравилась России.

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Что не понравилось стране-оккупанту

На форму нанесена карта страны, а также лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Напоминание россиянам о том, что Крым – это территория Украины, хоть и временно оккупированная, вызвала недовольство. И депутаты требуют ее запретить лишь на основе того, что видение ситуации с Крымом "разнится с позицией России". Хотя весь цивилизованный мир считает Крым оккупированным.

Я надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение какой-то политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться,

– заявил Дмитрий Свищев.

По его словам, это "политическая провокация", и здесь свое слово должен сказать УЕФА.

Своим желанием того, чтобы УЕФА запретил форму сборной Украины, поделился и почетный президент российского футбольного союза Виталий Колосков. Он убежден, что украинцы нарушают регламент.