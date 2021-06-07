Найважливіші новини України та світу за неділю, 6 червня:

План Байдена щодо зустрічі з Путіним

Джерело: The Washington Post

Глава США Джо Байден вже 16 червня у Женеві зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним.

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Байден оприлюднив свій план щодо переговорів з Путіним, а також самітів G7, НАТО та зустрічі з керівництвом Євросоюзу. За словами американського президента, Вашингтон готовий стояти на захисті демократичних цінностей.

Про що говоритимуть Байден і Путін

США хочуть співпрацювати з Росією. Зокрема, щодо таких питань:

стратегічна стабільність;

контроль над озброєннями.

Однак спочатку Байден обговорюватиме усі питання з партнерами та союзниками – лише після цього відбудеться зустріч з Путіним.

Ми – єдині у розв'язанні викликів Росії щодо європейської безпеки, починаючи з агресії в Україні. І не буде сумнівів у рішучості США захищати демократичні цінності, які ми не можемо відокремити від своїх інтересів,

– заявив Байден.

Американський лідер додав, що Путін знає, що він без вагань відреагує на можливі негативні дії зі сторони Москви.

Зустріч Байдена та Путіна: що відомо

Джо Байден під час телефонної розмови з Володимиром Путіним ще у квітні 2021 року запропонував главі Кремля зустрітися на нейтральній території.

Місце та дату зустрічі Білий дім та Кремль узгодили 25 травня.

Президенти США та Росії планують обговорити такі питання: кібербезпека, питання цілісності України, а також ситуацію у Білорусі.

Росія вимагає заборонити форму збірної України

Джерело: 24 канал

Збірна України з футболу представила форму, в якій виступить на чемпіонаті Європи з футболу. Однак вона не сподобалася Росії.

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Що не сподобалося країні-окупанту

На формі нанесена карта країни, а також гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".

Нагадування росіянам про те, що Крим – це територія України, хоч і тимчасово окупована, викликала невдоволення. І депутати вимагають її заборонити лише на основі того, бачення ситуації з Кримом "різниться з позицією Росії". Хоча весь цивілізований світ вважає Крим окупованим.

Я сподіваюся, що цю форму заборонять. Це висловлення якоїсь політичної позиції, яка різниться з позицією нашої країни. Конфлікт закладено, використовуючи форму. Більш того, наші команди можуть зустрітися,

– заявив Дмитро Свіщєв.

За його словами, це "політична провокація", і тут своє слово має висловити УЄФА.

Своїм бажанням того, щоб УЄФА заборонила форму збірної України, поділився і почесний президент російського футбольного союзу Віталій Колосков. Він переконаний, що українці порушують регламент.

Зверніть увагу! Колосков у 2018 році вже виступав зі схожою заявою. Але, на його жаль, 3 роки минуло, а форму збірної України так ніхто і не заборонив.

Нові законопроєкти з деолігархізації

Джерело: "Слуга народу"

Нардепка Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Еспресо" заявила, що її колеги зі "Слуги народу" запропонують додаткові документи щодо деолігархізації.

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Партія вважає, що наразі в Україні недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів, тому необхідно ухвалити законопроєкт про деолігархізацію. Однак, крім нього, "Слуги" запропонують щонайменше 7 додаткових документів.

Це антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії, вочевидь, буде пакет законів великий. Є рішення, що готуються у процесі. Це нормально,

– сказала нардепка.

Великий бізнес має платити податки

Кравчук додала, що великий бізнес повинен платити податки, а не намагатися отримати політичні переваги через ручних людей у Верховній Раді чи Кабміні.

"5 років були одні, змінилася влада – прийшли інші. І тепер прийшли ми – абсолютно нові люди, які ніколи не були у владі та ніколи не були пов'язані з політикою, і вирішили кинути виклик системі", – підсумувала "слуга народу".

Зверніть увагу! Створення законопроєкту про статус олігарха в Україні ініціював Володимир Зеленський під час засідання РНБО 15 квітня.

Законопроєкт про олігархів: основне

Головне завдання документу – перетворити олігархів на бізнесменів, щоб не допустити їхнього впливу на економіку України.

Член Комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський пояснив, що в реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:

беруть участь у політичному житті;

мають значний вплив на ЗМІ;

є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;

є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).

Принц Гаррі та Меган Маркл вдруге стали батьками

Джерело: Vanity Fair

Колишні герцог і герцогиня Сассекські стали батьками удруге. У подружжя 4 червня народилась дівчинка.

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Дитина з'явилася на світ у лікарні в Санта-Барбарі, що у штаті Каліфорнія. Дівчинку назвали Лілі – на честь її прабабусі, Її Величності Королеви, сімейне прізвисько якої – Лілібет. Друге ж ім'я, Діана, обрали на честь її покійної бабусі, принцеси Уельської.

Вона важила 7 фунтів 11 унцій. Як мати, так і дитина здорові, вони перебувають у їхньому будинку,

– йшлось у повідомленні представників сім'ї.

Довідка. Новонароджена дівчинка зайняла восьме місце у черзі на британський престол, після її брата Арчі Маунтбеттена-Віндзора, її батька принца Гаррі, її дідуся принца Чарльза, її дядька принца Вільяма і її кузенів принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

День журналіста

Джерело: 24 канал

В Україні 6 червня відзначають День журналіста. Політики та громадські активно вітали працівників ЗМІ.

Тест Котики проти фейків: що ти знаєш про журналістику – жартівливий тест

Володимир Зеленський

Президент провів день разом із журналістами напередодні свята.

Цього разу — шашлик, приготований власноруч, чудова погода і, як завжди, дружня атмосфера. Розмова без табу, гострі запитання і мої чесні відповіді,

– написав Зеленський.

Глава держави відзначив, що такі зустрічі стали традицією.

Хто ще вітав журналістів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль побажав представникам ЗМІ професійних здобутків та гарних новин.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що журналісти давно перестали бути лише тими, хто тільки доносить інформацію до суспільства. За словами політика, їхня робота є невід'ємною частиною і Ради.

Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що журналісти щодня забезпечують суспільство неупередженою та якісною інформацією. За його словами, особливо це актуально в умовах гібридної війни, яку веде Росія проти України.

​​Мер Києва Віталій Кличко привітав журналістів по-особливому, долучивши до вітань фото стрибка з парашутом.

Привітали журналістів міністр оборони Андрій Таран, Офіс генпрокурора, МВС, СБУ, МЗС.

У закордонному відомстві повідомили, що у російських тюрмах незаконно утримують 9 громадянських журналістів з окупованого Криму.