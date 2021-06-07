Найважливіші новини України та світу за неділю, 6 червня:
План Байдена щодо зустрічі з Путіним
Джерело: The Washington Post
Глава США Джо Байден вже 16 червня у Женеві зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним.
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Байден оприлюднив свій план щодо переговорів з Путіним, а також самітів G7, НАТО та зустрічі з керівництвом Євросоюзу. За словами американського президента, Вашингтон готовий стояти на захисті демократичних цінностей.
Про що говоритимуть Байден і Путін
США хочуть співпрацювати з Росією. Зокрема, щодо таких питань:
- стратегічна стабільність;
- контроль над озброєннями.
Однак спочатку Байден обговорюватиме усі питання з партнерами та союзниками – лише після цього відбудеться зустріч з Путіним.
Ми – єдині у розв'язанні викликів Росії щодо європейської безпеки, починаючи з агресії в Україні. І не буде сумнівів у рішучості США захищати демократичні цінності, які ми не можемо відокремити від своїх інтересів,
– заявив Байден.
Американський лідер додав, що Путін знає, що він без вагань відреагує на можливі негативні дії зі сторони Москви.
Зустріч Байдена та Путіна: що відомо
- Джо Байден під час телефонної розмови з Володимиром Путіним ще у квітні 2021 року запропонував главі Кремля зустрітися на нейтральній території.
- Місце та дату зустрічі Білий дім та Кремль узгодили 25 травня.
- Президенти США та Росії планують обговорити такі питання: кібербезпека, питання цілісності України, а також ситуацію у Білорусі.
Росія вимагає заборонити форму збірної України
Джерело: 24 канал
Збірна України з футболу представила форму, в якій виступить на чемпіонаті Європи з футболу. Однак вона не сподобалася Росії.
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Що не сподобалося країні-окупанту
На формі нанесена карта країни, а також гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".
Нагадування росіянам про те, що Крим – це територія України, хоч і тимчасово окупована, викликала невдоволення. І депутати вимагають її заборонити лише на основі того, бачення ситуації з Кримом "різниться з позицією Росії". Хоча весь цивілізований світ вважає Крим окупованим.
Я сподіваюся, що цю форму заборонять. Це висловлення якоїсь політичної позиції, яка різниться з позицією нашої країни. Конфлікт закладено, використовуючи форму. Більш того, наші команди можуть зустрітися,
– заявив Дмитро Свіщєв.
За його словами, це "політична провокація", і тут своє слово має висловити УЄФА.
Своїм бажанням того, щоб УЄФА заборонила форму збірної України, поділився і почесний президент російського футбольного союзу Віталій Колосков. Він переконаний, що українці порушують регламент.
Нові законопроєкти з деолігархізації
Джерело: "Слуга народу"
Нардепка Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Еспресо" заявила, що її колеги зі "Слуги народу" запропонують додаткові документи щодо деолігархізації.
Зверніть увагу Незручний для багатьох, – у "Слузі народу" прокоментували закон про олігархів
Партія вважає, що наразі в Україні недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів, тому необхідно ухвалити законопроєкт про деолігархізацію. Однак, крім нього, "Слуги" запропонують щонайменше 7 додаткових документів.
Це антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії, вочевидь, буде пакет законів великий. Є рішення, що готуються у процесі. Це нормально,
– сказала нардепка.
Великий бізнес має платити податки
Кравчук додала, що великий бізнес повинен платити податки, а не намагатися отримати політичні переваги через ручних людей у Верховній Раді чи Кабміні.
"5 років були одні, змінилася влада – прийшли інші. І тепер прийшли ми – абсолютно нові люди, які ніколи не були у владі та ніколи не були пов'язані з політикою, і вирішили кинути виклик системі", – підсумувала "слуга народу".
Законопроєкт про олігархів: основне
Головне завдання документу – перетворити олігархів на бізнесменів, щоб не допустити їхнього впливу на економіку України.
Член Комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський пояснив, що в реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:
- беруть участь у політичному житті;
- мають значний вплив на ЗМІ;
- є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;
- є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).
Принц Гаррі та Меган Маркл вдруге стали батьками
Джерело: Vanity Fair
Колишні герцог і герцогиня Сассекські стали батьками удруге. У подружжя 4 червня народилась дівчинка.
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Дитина з'явилася на світ у лікарні в Санта-Барбарі, що у штаті Каліфорнія. Дівчинку назвали Лілі – на честь її прабабусі, Її Величності Королеви, сімейне прізвисько якої – Лілібет. Друге ж ім'я, Діана, обрали на честь її покійної бабусі, принцеси Уельської.
Вона важила 7 фунтів 11 унцій. Як мати, так і дитина здорові, вони перебувають у їхньому будинку,
– йшлось у повідомленні представників сім'ї.
День журналіста
Джерело: 24 канал
В Україні 6 червня відзначають День журналіста. Політики та громадські активно вітали працівників ЗМІ.
Тест Котики проти фейків: що ти знаєш про журналістику – жартівливий тест
Володимир Зеленський
Президент провів день разом із журналістами напередодні свята.
Цього разу — шашлик, приготований власноруч, чудова погода і, як завжди, дружня атмосфера. Розмова без табу, гострі запитання і мої чесні відповіді,
– написав Зеленський.
Глава держави відзначив, що такі зустрічі стали традицією.
Хто ще вітав журналістів
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль побажав представникам ЗМІ професійних здобутків та гарних новин.
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що журналісти давно перестали бути лише тими, хто тільки доносить інформацію до суспільства. За словами політика, їхня робота є невід'ємною частиною і Ради.
- Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що журналісти щодня забезпечують суспільство неупередженою та якісною інформацією. За його словами, особливо це актуально в умовах гібридної війни, яку веде Росія проти України.
- Мер Києва Віталій Кличко привітав журналістів по-особливому, долучивши до вітань фото стрибка з парашутом.
- Привітали журналістів міністр оборони Андрій Таран, Офіс генпрокурора, МВС, СБУ, МЗС.
У закордонному відомстві повідомили, що у російських тюрмах незаконно утримують 9 громадянських журналістів з окупованого Криму.