Главные новости 8 апреля: Зеленский на передовой, переговоры Меркель и Путина, угрозы Кремля
Президент Владимир Зеленский приехал на Донбасс. Глава России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель поговорили о Донбассе. Во Львове продолжили локдаун. Из Кремля посыпались угрозы войны и "конца Украины". Таковы были главные новости 8 апреля.
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Зеленский приехал на Донбасс
Источник: Офис Президента
Президент прибыл с рабочей поездкой на Донбасс. Сам Зеленский объяснял, что приехал из-за обострения на фронте, а также, чтобы поддержать дух бойцов. Президент пообедал вместе с военными, раздал им награды и подарки и почтил минутой молчания память павших защитников.
Кроме того, Зеленский прибыл на передовую, посетив позиции, где в последнее время было больше всего нарушений со стороны оккупантов.
Что говорит о своей поездке Зеленский
- Президент считает, что политики должны чаще ездить на Донбасс. По его словам, власть не может прятаться в кабинетах, а должна находиться вместе с людьми-героями.
- Зеленский добавил, что командиры видят обострения.
- Также главнокомандующий подчеркнул, что Украина помнит каждого воина, который погиб, защищая государство. Кстати, Зеленский отреагировал на гибель военного Дениса Юшко.
Зеленский приехал на Донбасс, смотрите видео:
Зеленский посетил передовую / Фото Офиса Президента:
Путин и Меркель поговорили о Донбассе
Источник: 24 канал
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию на Донбассе. У политиков был телефонный разговор, в котором канцлер выразила обеспокоенность из-за эскалации конфликта.
Детали разговора
Позиция Кремля
- В Кремле заявили, что Путин обратил внимание Меркель на якобы "провокации Киева". Мол, это Украина целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения.
- Москва утверждает, что именно киевская власть должна соблюдать договоренности. Кроме того, государство-агрессор заговорило о прямом диалоге Донецка с Луганском.
- У Путина утверждают, что минские договоренности – безальтернативный способ урегулирования ситуации. В дальнейшем о Донбассе Россия и Германия планируют общаться в нормандском формате.
Позиция Германии
- Меркель призвала Путина уменьшить военное присутствие возле украинской границы.
- Также канцлер акцентировала на деэскалации ситуации на Донбассе.
Какова ситуация на границе: что нужно знать
- Россия стягивает армию к границе с Украиной. Об этом предупредил Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.
- Кроме того, разведка отметила, что оккупант планирует обострения на Донбассе и может пробираться вглубь Украины.
- Затем глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил проверку боевой готовности своих войск.
Российские войска на границе / Инфографика 24 канала
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Кремль угрожает "концом Украины"
Источник: Интерфакс
Заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак озвучил несколько угроз в сторону Украины:
- Он заявил, что команда "Квартала 95" решила сыграть на Донбассе спектакль – "Военная угроза". Однако, по его словам, намерений развязать боевые действия, скорее всего, нет.
- Однако почему-то Козак утверждает, что Россию могут "заставить" воевать на оккупированных территориях, если будет "Сребреница".
- Представитель Кремля цинично пригрозил, если Киев развяжет боевые действия на Донбассе, это будет началом конца Украины.
Кроме того, Козак добавил, что переговоры в нормандском формате на уровне политических советников состоятся 19 апреля.
Что такое Сребреница?Этот город в Сербии, где во время Боснийской войны в 1995 году устроили кровавую резню. Боснийские сербы убили около 8 тысяч боснийских мужчин-мусульман.
Реакция Украины
Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович прокомментировал заявление Козака. Он отметил, что Украина не боится заявлений России. По его словам, такими действиями Москва вгоняет себя в международную изоляцию, а это – бесперспективно.
Поэтому вместо политики блефа и угроз, я бы рекомендовал руководству России наконец взять на себя политическую ответственность и перейти к конструктивной работе над выполнением конкретных решений, принятых в пределах нормандского формата,
– отметил спикер.
Во Львове продолжили локдаун
Источник: телеграм Андрея Садового
Жесткий карантин во Львове снова продлили. Теперь он продлится минимум до 19 апреля. Дело в том, что ситуация с коронавирусом в городе не улучшается: очень много больных нуждаются в госпитализации. Сейчас работают над тем, чтобы увеличить резерв коек.
Кстати, городская комиссия по чрезвычайным ситуациям будет наблюдать за ситуацией и решит, будут ли работать в дальнейшем летние террасы, непродовольственные рынки и начальные школы.
Что известно о локдауне во Львове
- Локдаун во Львове начал действовать с 19 марта, но его несколько раз продлевали.
- Ввели строгие ограничения: в детсадах работают только дежурные группы для детей, школьники учатся дистанционно. Торговые центры, кафе, развлекательные заведения закрыты. Запретили проводить любые массовые мероприятия. Общественный транспорт курсирует в режиме спецперевозок – все льготы отменили.
- К слову, Львовская область находится в красной зоне карантина.
- За сутки 7 апреля во Львовской области диагностировали 1255 новых случаев коронавируса.
Адаптивный карантин / Инфографика 24 канала
Кстати Кличко не исключил продолжения локдауна в Киеве до 10 мая
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