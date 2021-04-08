Президент Владимир Зеленский приехал на Донбасс. Глава России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель поговорили о Донбассе. Во Львове продолжили локдаун. Из Кремля посыпались угрозы войны и "конца Украины". Таковы были главные новости 8 апреля.

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Зеленский приехал на Донбасс

Источник: Офис Президента

Президент прибыл с рабочей поездкой на Донбасс. Сам Зеленский объяснял, что приехал из-за обострения на фронте, а также, чтобы поддержать дух бойцов. Президент пообедал вместе с военными, раздал им награды и подарки и почтил минутой молчания память павших защитников.

Кроме того, Зеленский прибыл на передовую, посетив позиции, где в последнее время было больше всего нарушений со стороны оккупантов.

Что говорит о своей поездке Зеленский

Президент считает, что политики должны чаще ездить на Донбасс. По его словам, власть не может прятаться в кабинетах, а должна находиться вместе с людьми-героями.

Зеленский добавил, что командиры видят обострения.

Также главнокомандующий подчеркнул, что Украина помнит каждого воина, который погиб, защищая государство. Кстати, Зеленский отреагировал на гибель военного Дениса Юшко.

Зеленский приехал на Донбасс, смотрите видео:

Зеленский посетил передовую / Фото Офиса Президента:

Путин и Меркель поговорили о Донбассе

Источник: 24 канал

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию на Донбассе. У политиков был телефонный разговор, в котором канцлер выразила обеспокоенность из-за эскалации конфликта.

Детали разговора

Позиция Кремля

В Кремле заявили, что Путин обратил внимание Меркель на якобы "провокации Киева". Мол, это Украина целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения. Москва утверждает, что именно киевская власть должна соблюдать договоренности. Кроме того, государство-агрессор заговорило о прямом диалоге Донецка с Луганском. У Путина утверждают, что минские договоренности – безальтернативный способ урегулирования ситуации. В дальнейшем о Донбассе Россия и Германия планируют общаться в нормандском формате.

Позиция Германии

Меркель призвала Путина уменьшить военное присутствие возле украинской границы. Также канцлер акцентировала на деэскалации ситуации на Донбассе.

Обратите внимание! Меркель, Путин, а также французский президент Эммануэль Макрон 30 марта уже обсуждали Донбасс. Правда, Зеленского на эти переговоры не пригласили.

Какова ситуация на границе: что нужно знать

Россия стягивает армию к границе с Украиной. Об этом предупредил Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.

Кроме того, разведка отметила, что оккупант планирует обострения на Донбассе и может пробираться вглубь Украины.

Затем глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил проверку боевой готовности своих войск.



Российские войска на границе / Инфографика 24 канала

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Кремль угрожает "концом Украины"

Источник: Интерфакс

Заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак озвучил несколько угроз в сторону Украины:

Он заявил, что команда "Квартала 95" решила сыграть на Донбассе спектакль – "Военная угроза". Однако, по его словам, намерений развязать боевые действия, скорее всего, нет.

Однако почему-то Козак утверждает, что Россию могут "заставить" воевать на оккупированных территориях, если будет "Сребреница".

Представитель Кремля цинично пригрозил, если Киев развяжет боевые действия на Донбассе, это будет началом конца Украины.

Кроме того, Козак добавил, что переговоры в нормандском формате на уровне политических советников состоятся 19 апреля.

Что такое Сребреница? Этот город в Сербии, где Этот город в Сербии, где во время Боснийской войны в 1995 году устроили кровавую резню. Боснийские сербы убили около 8 тысяч боснийских мужчин-мусульман.

Реакция Украины

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович прокомментировал заявление Козака. Он отметил, что Украина не боится заявлений России. По его словам, такими действиями Москва вгоняет себя в международную изоляцию, а это – бесперспективно.

Поэтому вместо политики блефа и угроз, я бы рекомендовал руководству России наконец взять на себя политическую ответственность и перейти к конструктивной работе над выполнением конкретных решений, принятых в пределах нормандского формата,

– отметил спикер.

Во Львове продолжили локдаун

Источник: телеграм Андрея Садового

Жесткий карантин во Львове снова продлили. Теперь он продлится минимум до 19 апреля. Дело в том, что ситуация с коронавирусом в городе не улучшается: очень много больных нуждаются в госпитализации. Сейчас работают над тем, чтобы увеличить резерв коек.

Кстати, городская комиссия по чрезвычайным ситуациям будет наблюдать за ситуацией и решит, будут ли работать в дальнейшем летние террасы, непродовольственные рынки и начальные школы.

Что известно о локдауне во Львове

Локдаун во Львове начал действовать с 19 марта, но его несколько раз продлевали.

Ввели строгие ограничения: в детсадах работают только дежурные группы для детей, школьники учатся дистанционно. Торговые центры, кафе, развлекательные заведения закрыты. Запретили проводить любые массовые мероприятия. Общественный транспорт курсирует в режиме спецперевозок – все льготы отменили.

К слову, Львовская область находится в красной зоне карантина.

За сутки 7 апреля во Львовской области диагностировали 1255 новых случаев коронавируса.



Адаптивный карантин / Инфографика 24 канала

Кстати Кличко не исключил продолжения локдауна в Киеве до 10 мая