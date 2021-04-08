Головні новини 8 квітня: Зеленський на передовій, перемовини Меркель та Путіна, погрози Кремля
Президент Володимир Зеленський приїхав на Донбас. Очільник Росії Володимир Путін та канцлерка Німеччини Ангела Меркель поговорили про Донбас. У Львові продовжили локдаун. З Кремля посипались погрози щодо війни та "кінця України". Такими були головні новини 8 квітня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Важливо Західні ЗМІ виявили польовий табір російських військових на кордоні з Україною: фото
Зеленський приїхав на Донбас
Джерело: Офіс Президента
Президент прибув з робочою поїздкою на Донбас. Сам Зеленський пояснював, що приїхав через загострення на фронті, а також, аби підтримати дух бійців. Президент пообідав разом з військовими, роздав їм нагороди й подарунки та вшанував хвилиною мовчання пам'ять полеглих захисників.
Крім того, Зеленський прибув на передову, відвідавши позиції, де останнім часом було найбільше порушень з боку окупантів.
Що каже про свою поїздку Зеленський
- Президент вважає, що політики повинні частіше їздити на Донбас. За його словами, влада не може ховатись в кабінетах, а має перебувати разом з людьми-героями.
- Зеленський додав, що командири бачать загострення.
- Також головнокомандувач наголосив, що Україна пам’ятає кожного воїна, який загинув, захищаючи державу. До речі, Зеленський відреагував на загибель військового Дениса Юшка.
Зеленський приїхав на Донбас, дивіться відео:
Зеленський відвідав передову / Фото Офісу Президента:
Путін та Меркель поговорили про Донбас
Джерело: 24 канал
Президент Росії Володимир Путін та канцлерка Німеччини Ангела Меркель обговорили ситуацію на Донбасі. Політики мали телефонну розмову, у якій канцлерка висловила стурбованість через ескалацію конфлікту.
Деталі розмови
Позиція Кремля
- У Кремлі заявили, що Путін звернув увагу Меркель на нібито "провокації Києва". Мовляв, це Україна цілеспрямовано загострює ситуацію на лінії зіткнення.
- Москва переконує, що саме київська влада мусить дотримуватися домовленостей. Крім того, держава-агресор вкотре заговорила про прямий діалог Донецька з Луганськом.
- У Путіна стверджують, що мінські домовленості – безальтернативний спосіб врегулювання ситуації. Надалі про Донбас Росія і Німеччина планують спілкуватись у нормандському форматі.
Позиція Німеччини
- Меркель закликала Путіна зменшити військову присутність біля українського кордону.
- Також канцлерка акцентувала на деескалації ситуації на Донбасі.
Яка ситуація на кордоні: що треба знати
- Росія стягує армію до кордону з Україною. Про це попередив Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак.
- Крім того, розвідка наголосила, що окупант планує загострення на Донбасі та може пробиратись вглиб України.
- Потім глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив перевірку бойової готовності своїх військ.
Російські війська на кордоні / Інфографіка 24 каналу
Читайте також Продовжую виконувати обов'язки, – Вітренко заперечив чутки про відставку
Кремль погрожує "кінцем України"
Джерело: Интерфакс
Заступник голови адміністрації Путіна Дмитро Козак озвучив кілька погроз у бік України:
- Він заявив, що команда "Кварталу 95" вирішила зіграти на Донбасі спектакль – "Військова загроза". Проте, за його словами, намірів розв'язати бойові дії, скоріш за все, немає.
- Однак чомусь Козак стверджує, що Росію можуть "змусити" воювати на окупованих територіях, якщо буде "Сребрениця".
- Представник Кремля цинічно пригрозив, якщо Київ розв'яже бойові дії на Донбасі, це буде початком кінця України.
Крім того, Козак додав, що переговори у нормандському форматі на рівні політичних радників відбудуться 19 квітня.
Що таке Сребрениця?Це місто у Сербії, де під час Боснійської війни у 1995 році влаштували криваву різанину. Боснійські серби вбили близько 8 тисяч боснійських чоловіків-мусульман.
Реакція України
Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович прокоментував заяву Козака. Він наголосив, що Україна не боїться заяв Росії. За його словами, такими діями Москва вганяє себе в міжнародну ізоляцію, а це – безперспективно.
Тому замість політики блефу та погроз, я б рекомендував керівництву Росії нарешті взяти на себе політичну відповідальність й перейти до конструктивної роботи над виконанням конкретних рішень, прийнятих в межах нормандського формату,
– наголосив речник.
У Львові продовжили локдаун
Джерело: телеграм Андрія Садового
Жорсткий карантин у Львові знову продовжили. Тепер він триватиме щонайменше до 19 квітня. Річ у тім, що ситуація з коронавірусом у місті не покращується: дуже багато хворих потребують госпіталізації. Наразі працюють над тим, аби збільшити резерв ліжок.
До речі, міська комісія з надзвичайних ситуацій буде спостерігати за ситуацією і вирішить, чи працюватимуть надалі літні тераси, непродовольчі ринки та початкові школи.
Що відомо про локдаун у Львові
- Локдаун у Львові почав діяти з 19 березня, але його кілька разів продовжували.
- Ввели суворі обмеження: у дитсадках працюють лише чергові групи для дітей, школярі вчаться дистанційно. Торгові центри, кафе, розважальні заклади зачинені. Заборонили проводити будь-які масові заходи. Громадський транспорт курсує в режимі спецперевезень – усі пільги скасували.
- До слова, Львівська область перебуває у червоній зоні карантину.
- За добу 7 квітня на Львівщині діагностували 1255 нових випадків коронавірусу.
Адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу
До речі Кличко не виключив продовження локдауну у Києві до 10 травня
Поділитися новиною