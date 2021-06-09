Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Зеленая зона карантина и ограничения до конца лета

Источник: 24 канал

Все области Украины 9 июня стали "зелеными". Других карантинных зон, как свидетельствуют данные Минздрава, сейчас нет. Все регионы теперь соответствуют показателям зеленой зоны. Например, показатель уровня заболеваемости во всей Украине составляет 74.

Между тем Ляшко рассказал о новых ограничениях зеленой карантинной зоны

Какими должны были быть показатели, чтобы область была "зеленой":

количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней составляет меньше 75;

коэффициент выявления случаев COVID-19 (с помощью ПЦР или экспресс-тестов) – менее 4%;

количество тестов в течение 7 дней на 100 тысяч человек – больше 300.

На данный момент ни в одной из областей не наблюдали превышение этих показателей.

Эпидемические показатели 9 июня (для увеличения нажмите на картинку) / Скриншот с сайта Минздрава

Глава Минздрава Виктор Ляшко напомнил: зеленая зона не означает полное снятие ограничений. В такой зоне действует масочный режим в общественном транспорте и общественных местах.

Ограничения зеленой зоны

перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест,

массовые мероприятия разрешены с участием не более одного человека на 4 квадратных метра,

кинотеатры и учреждения культуры могут быть заполнены на две трети,

кафе и рестораны могут работать круглосуточно.

Ограничения зеленой зоны карантина / Инфографика 24 канала

Карантин скорее всего продлят

Карантин в Украине могут продлить на все лето. По крайней мере такую возможность рассматривают в Министерстве здравоохранения.

По словам Ляшко, продолжение карантина стоит рассмотреть, так как пока Украина еще не победила коронавирус COVID-19. Минздрав будет предлагать продление, которое должен рассмотреть Кабмин.

Сейчас конечный срок карантина приходится на 30 июня 2021 года.

Василия Вирастюка зарегистрировали народным депутатом

Источник: ЦИК

7 июня Вирастюк передал в ЦИК заявление и документы, которые нужны для его регистрации как народного депутата. Уже через день Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его победителем от округа № 87 на промежуточных выборах в Раду. За то, чтобы зарегистрировать Вирастюка нардепом, проголосовали все 16 членов ЦИК.

Кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк официально стал нардепом. Теперь ему осталось получить официальное удостоверение и принести присягу в парламенте.

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Эпопея с довыборами в Верховную Раду

28 марта на Прикарпатье состоялись довыборы в Раду. Голосование и подсчет результатов сопровождались скандалами.

Голосование из-за перипетий в подсчете не признали сразу на 6 участках.

Уже 22 апреля Василия Вирастюка признали официальным победителем.

Он набрал всего на 749 голосов больше, чем его ближайший соперник Александр Шевченко.

Впоследствии Верховный суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии и признание Вирастюка победителем отменили. Впрочем, ЦИК не согласилась с этим решения и подала соответствующую апелляцию.

5 июня Большая палата ВСУ удовлетворила апелляционные жалобы Вирастюка, "Слуги народа" и ЦИК. Это постановление обжалованию уже не подлежит.

Показания свидетелей о сбитии MH17 отклонили

Источник: твиттер Саскии Беллеман

В Гааге в понедельник начали слушать по сути дело о сбитии малазийского Boeing в небе над Донбассом. 8 и 9 июня впервые заслушали свидетелей по этому делу. Показания двоих суд уже отклонил: речь идет о супругах из оккупированного Снежного.

Они заявляли, что видели запуск ракеты якобы не в районе Первомайского. Кстати, сейчас они проживают в России. Следствие отметило, указанное ими место запуска расположено слишком далеко от места катастрофы. А других подтверждений, что ракету выпустили из Амвросиевки, не нашли.



Главное о катастрофе MH17 / Инфографика 24 канала

"Бук" был на оккупированных территориях

Впрочем, следователи выяснили обратное: по меньшей мере 2 "Бука" были на оккупированной на территории. За несколько дней до катастрофы один из них попал на спутниковые снимки военного полигона под Донецком. После крушения самолета он исчез.

В июле 2014 года над Донбассом боевики сбили пассажирский самолет "Боинг-777". Погибли все пассажиры и экипаж авиасудна – 298 человек. В трагедии обвиняют Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко.

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Убийца водителя BlaBlaCar получил пожизненное

Источник: Офис генпрокурора

Киевский апелляционный суд 9 июня решил оставить без изменений приговор Киево-Святошинского районного суда за 28 мая 2019 года. Он касался экс-бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба, которого обвинили в убийстве Тараса Познякова – водителя BlaBlaCar, который бесследно исчез.

Два года назад Голубу присудили пожизненное заключение с конфискацией всего имущества. Он подал апелляцию, которую в итоге отклонили.

Осужденного признали виновным сразу по нескольким статьям:

умышленное убийство,

разбой,

незаконное завладение транспортным средством,

незаконное обращение с оружием,

подделка и использование поддельных документов.