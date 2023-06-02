ВСУ продвигаются под Угледаром: фронтовая сводка от Романа Свитана

ВСУ смогли отбить несколько позиций россиян и продвинуться под Угледаром. Тем временем президент Молдовы заговорила о возможном решении вопроса оккупированного Приднестровья.

Об этом всем в своей ежедневной фронтовой сводке для 24 Канала за 2 мая говорил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан.

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ВСУ продвинулись под Угледаром

Аналитики DeepState показали на обновленной карте 2 мая незначительное продвижение ВСУ под Угледаром. Пока официально в Генеральном штабе эту информацию не комментировали.

Даже просто взглянув на карту, становится очевидным важность такого продвижения именно в этом направлении. Ведь оно произошло в сторону Волновахи, по которой проходит трасса Донецк – Мариуполь.

Это местные локальные движения наших войск по улучшению оборонных позиций. Мы заняли очередную господствующую высоту над этой местностью и улучшили свое оборонительное положение,

– объяснил Роман Свитан.

Впрочем, это так же может быть и расширением плацдарма для наступления в сторону Волновахи, которое может произойти. Но военный эксперт отмечает, что именно в сторону Волновахи, а не именно на нее. Якобы там есть по меньшей мере 3 – 4 направления для возможного наступления.

Фронтовая сводка от Романа Свитана: смотрите видео

Среди таких направлений он называет возможные продвижения в сторону самой Волновахи, к западу в сторону Урзуфа или донецкой Ялты под самым Мариуполем.

"Так же можно двигаться в сторону Еленовки, а тогда по трассе из Донецка выходить на Новоазовск и Седово. Это вообще выход к востоку от Мариуполя и отсечение всей российской группировки", – заявил полковник ВСУ в запасе.

Продвижение ВСУ под Угледаром / Скриншот DeepStateMAP

Санду заговорила о Приднестровье

Президенты Украины Владимир Зеленский и Молдовы Майя Санду встретились в Кишиневе. Украинский лидер заявил, что ВСУ могли бы помочь Украине с решением вопроса оккупированного Россией Приднестровья.

В Приднестровье находятся российские части, их там немного. Но это именно российские части – российские военнослужащие с российскими паспортами,

– подчеркнул Роман Свитан.

Он подчеркнул, что Украина имеет право уничтожать напавших на нас российских военных. Но чтобы делать это на территории Приднестровья, нужно принципиальное согласие Молдовы, а еще лучше – официальная просьба об этом.

"В случае уничтожения российской группировки в Приднестровье наши военные части, которые скованы на этом направлении, смогли бы выполнять боевые задания на восточном фронте", – отметил полковник ВСУ в запасе.

В дальнейшем решением вопроса Приднестровья уже занимались бы молдавское правительство и правоохранительные органы. Впрочем, это невозможно без согласия Кишинева и консультаций с партнерами из НАТО и ЕС.

Оккупированное Россией Приднестровье / Скриншот DeepStateMAP