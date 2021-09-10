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​Важно СБУ пыталась выманить "вагнеровцев", но это не было спецоперацией: выводы ВСК Рады

Выводы ВСК по делу вагнеровцев

Источник: 24 канал

Временная следственная комиссия парламента, рассматривающая спецоперацию в отношении вагнеровцев, объявила, что планирования принудительной посадки самолета с наемниками не было. Впрочем, СБУ действительно инициировала извлечение членов ЧВК "Вагнер" из России в Украину и специальное мероприятие по этому поводу проводилось.

Заманивание вагнеровцев в Украину инициировала СБУ

По словам председателя ВСК Марьяны Безуглой, с 2018 года велось документирование информации о возможных причастных к военной агрессии России на Донбассе. В июле 2020 года СБУ хотела выманить некоторых из них в Украину.

Для этого даже создали фейковый сайт. Сотрудники ГУР Минобороны Украины вели собеседования, чтобы получать информацию, как действует ЧВК и кто в них участвует.

Принудительная посадка самолета с вагнеровцами не планировалась

По замыслу ГУР и СБУ, по прибытию в Стамбул летевшие из Москвы вагнеровцы должны были быть задержаны, "учитывая их участие в сирийской операции". Но, как подытожила Безуглая, кооперации, в частности с Турцией – не было. Поэтому этот сценарий изменился на

Но этот сценарий не рассматривался как основной, не предполагался на этапе реализации как основной, были проработаны риски и они очевидны. Это международная изоляция, потенциал конфликта с нашим стратегическим партнером и тому подобное,

– заметила нардеп.

Безуглая подчеркнула, что наемники долгое время не выдавали себя. Когда это начало происходить, предсказуемо, в дело вмешались уже российские спецслужбы.

Что известно о спецоперации с вагнеровцами

В конце июля 2020 года правоохранители Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

Впоследствии журналист Юрий Бутусов на своей странице в фейсбуке написал, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК "Вагнера", для чего выманили их к Беларуси. Но операция сорвалась якобы из-за ливня.

14 августа стало известно, что Беларусь передала задержанных наемников России несмотря на запросы офиса генерального прокурора о передаче их украинской стороне.

Разумков снова заболел COVID-19

Источник: Дмитрий Разумков

Спикер парламента уже во второй раз подхватил коронавирус. Дмитрий Разумков признался, что даже не догадывался о своей болезни. Однако вовремя обнаружить ее помогло тестирование перед массовым мероприятием.

Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями – это невинная формальность, то я вас разочарую. Сегодня такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог обнаружить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей,

– написал глава Верховной Рады.

Разумков сказал, что 11 сентября должен был принимать участие в Ялтинской европейской стратегии, но из-за болезни не сможет физически присутствовать. Он поблагодарил организаторов за четкую позицию в вопросе противодействия пандемии, которая и позволила обнаружить болезнь. Также Разумков выразил надежду, что сможет выступить в онлайн-формате.

В каком состоянии спикер парламента

По словам Разумкова, он даже не подозревал, что болеет COVID-19. Ближайшие несколько недель глава парламента будет находиться на самоизоляции и работать дистанционно.

К счастью, чувствую себя хорошо. Берегите себя и помните, что COVID-19 не исчез,

– подытожил Разумков.

Добавим, что спикер Верховной Рады уже второй раз болеет коронавирусом. В прошлый раз он подхватил болезнь менее чем год назад.

Обратите внимание! Дмитрий Разумков не вакцинировался против COVID-19, поскольку у него были антитела к болезни.

Агент ФСБ оказался за решеткой

Источник: СБУ

Работники контрразведки СБУ разоблачили агента ФСБ России, который собирал разведывательные данные на Житомирщине. 10 сентября Бердичевский горрайонный суд Житомирской области приговорил мужчину к 8 годам за решеткой. Российского агента задержали в апреле 2021 года.

Осужденный признал, что таки сотрудничал с ФСБ. Также он подтвердил, что Россия проводит разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Что известно об агенте ФСБ на Житомирщине

Мужчине – 22 года, он – житель Житомирской области. Для ФСБ он собирал данные о воинских частях региона.

Агент проводил видеосъемку объектов подразделений Сил специальных операций ВСУ, подготовил детальные схемы территорий воинских частей.

Агент собирал данные о руководящем составе ССО

Агент от своих кураторов получил и специальное задание – установить персональную информацию о руководящем и личном составе подразделения ССО. Речь шла о местах их проживания, образе жизни, автотранспорте и даже маршрутах передвижения.



Мужчина признал свою вину / Фото СБУ

Британия проверит биометрические паспорта Украины

Источник: МВД Украины

Госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что страна проверит систему биометрических паспортов Украины. Это нужно для переговоров относительно возможного безвиза между странами.

В этом месяце запланирован визит британских экспертов в Украину для ознакомления с системой изготовления и выдачи биометрических документов, что в дальнейшем станет предметом переговоров между правительствами наших стран,

– отметили в министерстве.

В то же время Монастырский поблагодарил госпожу посла за то, что в мае Великобритания разрешила украинцам, которые на законных основаниях проживают на ее территории, обменивать украинские водительские права на британские без экзаменов.

Безвиз с Британией: что известно

Недавно глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в последнее время в вопросе введения безвиза между Украиной и Британией заметен прогресс.

Также есть сдвиг по отмене виз с Соединенными Штатами и Канадой. Министр уточнил, что шаги пока малы, ведь политика этих стран является очень консервативной, однако движение все же есть.

В Украине могут ужесточить карантин

Источник: 24 канал

Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав будет инициировать внеочередное заседание Кабмина. На повестке дня будет вопрос о внесении изменений в адаптивного карантина.

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Министр здравоохранения Украины отметил, что сейчас его ведомство отрабатывает юридические правки с Министерством юстиции. Речь о внесении изменений в адаптивный карантин.

Как только будет заключение Министерства юстиции, мы будем просить премьера созвать внеочередной Кабмин, где рассмотрят вопрос о внесении изменений в постановление об адаптивном карантин,

– отметил Ляшко.

Если правительство одобрит изменения, постановление вступит в силу уже через 7 дней. Тогда будут все основания для заседания национальной комиссии ТЭБ и ЧС. Тогда на территории Украины смогут объявить желтую зону эпидемиологической опасности. Кроме того, красную зону смогут устанавливать на территории конкретных областей.

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