Важнейшие новости Украины мира за сегодня:

Важно В оккупированный Донецк заехала колонна российской техники: видео от очевидцев

Обострение на Донбассе

Источник: штаб ООС

В течение 11 сентября пророссийские боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня. Под прицельным огнем врага оказались позиции наших защитников возле:

Новогнатовки;

Верхнеторецкого;

Золотого-4;

Старогнатовки;

Талаковки;

Нью-Йорка.

На обстрелы врага наши защитники открывали ответный огонь. Украинская сторона СЦКК уведомила представителей миссии ОБСЕ о фактах нарушений со стороны оккупантов.

Много раненых и погибший

В результате прицельного обстрела врага наших позиции 1 украинский защитник умер. Еще 10 – получили ранения, в том числе:

8 военнослужащих получили осколочные ранения,

еще 2 – боевые травмирования.

После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников – средней тяжести, остальных – удовлетворительное.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего украинского героя и желает скорейшего выздоровления раненым защитникам.

Как изменилась ситуация на Донбассе

На Донбассе началось очередное обострение. В течение 8-9 сентября пострадали сразу 9 наших защитников. Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев подтвердил, что ситуация на фронте значительно ухудшилась.

Недавно под обстрел боевиков на Луганщине попала оперативно-следственная группа СБУ. Сотрудников спецслужбы "накрыло огнем" во время работы в Трехизбенцке.

Как сообщили в штабе ООС, только с начала сентября враг обстрелял наши позиции 59 раз. Как следствие – один защитник Украины погиб, 13 – получили ранения, еще 8 – боевые травмирования.

Обратите внимание! По данным нашей разведки, потери врага составили 6 убитыми и 12 ранеными.

ДТП со "скорой" в Житомире

Источник: "Суспильне"

В Житомире в ДТП попали "скорая" и легковой автомобиль. Авария произошла на проспекте Мира примерно в 10:00. Автомобиль "скорой" возвращался с вызова с пациентом в салоне, когда столкнулся с Volkswagen Passat.

К сожалению, в результате ДТП погиб человек, которого перевозил спецавтомобиль медицинской помощи. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители. Они устанавливают все детали ДТП.



В Житомире произошло ДТП с участием скорой / Фото "Суспильне"

Годовщина теракта 11 сентября 2001 года

Источник: 24 канал

Ровно 20 лет назад – 11 сентября 2021 года – произошло событие, которое всколыхнуло весь мир и навсегда изменило жизнь тысяч людей. В результате теракта, который до сих пор считают самым ужасным в истории США, погибли 2977 человек, еще более 25 тысяч человек были ранены.

Что известно о трагедии: ключевые события

Утром 11 сентября представители исламского движения Аль-Каида похитили 4 самолета:

American Airlines Boeing 767-223ER рейс № 11

United Airlines Boeing 767-222 рейс № 175,

American Airlines Boeing 757-223 рейс № 77,

United Airlines Boeing 757-222 рейс № 93.

Их главной целью был всемирный торговый центр, который состоял из 7 зданий и был известен как башни-близнецы. Они были расположены в районе Манхэттена в Нью-Йорке – месте, где всегда было много людей.

Что сделали террористы

Первое столкновение пассажирского Boeing с Северной башней произошло в 8:46. Самолет взорвался внутри здания между 93 и 99 этажами.

Менее чем за 20 минут террористы направили еще один самолет в Южную башню между 77 и 85 этажами. Все 65 человек, находившихся на борту лайнера, погибли.

И уже в 9:37 – Boeing 757-223 врезался в западную сторону здания Пентагона.

Столкновение пассажирских самолетов с башнями-близнецами: смотрите видео

Что было с четвертым самолетом

Впоследствии стало известно, что пассажиры Boeing 757-222 по сотовых телефонах узнали об атаках на Всемирный торговый центр и решили предотвратить теракт, обезвредив террористов. В результате самолет, который исламисты планировали направить на Белый дом или Капитолий, разбился на юго-восток от Питтсбурга в округе Самерсет, штат Пенсильвания.

Падение четвертого самолета, захваченного террористами: смотрите видео

Ответственность за теракт взяла на себя "Аль-Каида". После этого США объявили войну терроризму и начали вторжение в Афганистан.

Больше об этом День ужаса и боли: что случилось 11 сентября 2001 года в США

Зеленский выразил соболезнования

Президент Украины в годовщину терактов 11 сентября выразил соболезнования Соединенным Штатам. По его словам, Украина вместе с американским народом вспоминаем жертв этой трагедии.

20 лет назад ужасные атаки 9/11 навсегда изменили мир. Терроризму нет оправдания, должны и в дальнейшем совместно противодействовать ему,

– написал президент.

Владимир Зеленский также добавил, что украинское государство остается бок о бок с Соединенными Штатами в этой борьбе.

Взрыв на донецкой нефтебазе

Источник: телеграм-канал Алексея Кулемзина

Оккупанты заявили, что на нефтебазе в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв. Известно, что произошло это в Кировском районе города.

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По словам "мэра" города, на место оперативно прибыли специальные службы.

Произошел взрыв в Кировском районе города на нефтебазе. Причина происшествия выясняется,

– написал Кулемзин.

Информации о пострадавших или жертвах в результате взрыва пока нет.

Взрыв на нефтебазе в оккупированном Донецке: смотрите видео

Киев – среди лидеров по уровню загрязнения воздуха

Источник: IQAir

В украинской столице вновь зафиксировали один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире. По состоянию на 09:30 индекс загрязнения составил 158 при норме в 50.

Что это значит? Этот уровень загрязнения характеризуется как "опасный для чувствительных групп". То есть люди с чувствительными органами дыхания могут испытывать дискомфорт. При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха. А также исключить спортивные занятия на открытом воздухе. Зато здоровые люди с высокой вероятностью не почувствуют изменений.

На первом и втором месте по уровню загрязнения воздуха оказались:

Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах;

Кабул, в Афганистане.



Индекс загрязнения воздуха в Киеве / Скриншот с сайта IQAir

Добавим, что в украинской столице уже неоднократно фиксировали высокие показатели загрязнения воздуха. К примеру, 25 августа индекс Киева составлял 105 при норме в 50, а 16 августа – 111.