Палата представителей США голосовала за 40 миллиардов Украины, успех ПВО: основное за 77 день войны

Защитники и защитницы продолжают освобождать Украину от российских захватчиков. Врагу наносят значительные потери.

Каждый день приближает Украину к победе. Подробнее о главных событиях среды, 11 мая, читайте в материале 24 канала.

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06:24 Оккупанты похитили из музея Мелитополя коллекцию скифского золота. Запорожская областная прокуратура начала уголовное производство.

05:38 Палата представителей США поддержала законопроект о выделении Украине 40 миллиардов долларов поддержки. Теперь документ будет передан на рассмотрение Сената, а впоследствии его будет подписывать президент США.

04:04 В Сенате США зарегистрировали резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма. Соответственно, действия Владимира Путина могут признать актами терроризма.

03:21 Мэр Гуляйполя Запорожской области призвал выехать из города местных жителей – для их безопасности.

02:27 Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что 6 пакет санкций будет рассмотрен 16 мая. Это произойдет на уровне министров Евросоюза.

01:22 В оперативном командовании "Юг" рассказали, что враг нагнетает ситуацию в приграничных с так называемой "ПМР" районах. Войска России в Приднестровье находятся в полной боевой готовности.

00:48 Украинская ПВО ликвидировала 5 целей в сутки. Речь идет о 4 вражеских беспилотниках и вертолете Ми-24.

00:26 Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, как россияне ведут себя в оккупированном городе. Местные жители не могут уехать, в очереди из автомобилей им приходится ночевать. А в квартиры тех мелитопольцев, которые покинули город, оккупанты поселяют неизвестных людей.

00:03 Российские войска продолжают обстреливать жилье гражданским жителям. В результате обстрелов 10 мая есть погибшие и раненые.