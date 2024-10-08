На оккупированной части Херсонщины взорвали автомобиль коллаборанта: россияне ищут "террористов"

В поселке Новотроицкое Херсонской области, который сейчас находится под российской оккупацией, взорвали авто начальника местного отделения оккупационной полиции. Мужчина выжил, однако потерял ногу.

Такой "неприятный" инцидент в Геническом районе произошел накануне, 7 октября. Соответствующую информацию со ссылкой на собственные источники сообщили в Центре журналистских расследований.

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На оккупированных территориях взорвали машину коллаборанта

По обнародованным данным, в поселке Новотроицкое одноименной общины Генического района произошел мощный взрыв. Позже стало известно, что взорвали машину, в которой находился начальник местного отделения оккупационной полиции.

Центр журналистских расследований отмечает, после взрыва российские захватчики перекрыли все улицы в населенном пункте. Там оккупанты проверяют рядовых людей, а также тех, кто передвигается по городу с помощью транспортных средств.

Российских военных здесь просто сейчас куча. Ищут "террористов",

– рассказали источники.

По данным из оккупационных реестров, скорее всего речь идет о местном коллаборационисте Сергее Ляшко, уроженце села Громовка. По словам местных, он причастен к похищениям и пыткам своих коллег и угрожает их родным, которые остаются в оккупации.

К слову, на днях во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль. Произошло это вблизи завода автотракторных запчастей. В ГУР сообщили, что это была операция украинской разведки. Благодаря действиям подпольщиков удалось ликвидировать вражеских военнослужащих.