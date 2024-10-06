Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала 24 Каналу, что "сказочник" Владимир Сальдо рассказывает совсем оторванные от реальности вещи. В то же время оккупированная Херсонщина остается бременем для России, ведь там никакого развития экономики, предпринимательства нет.

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У России исключительно военные цели

Предприниматели из Херсонщины пытаются выжить в условиях оккупации. Вообще их осталось там крайне мало.

Россия максимально выдавливает весь бизнес связанный с медициной. Обеспечивать людей лекарствами становится максимально невыгодно. Те, кто мог оттуда уехать, уехали. Остались те, у кого или нет возможно выехать, или существуют какие-то другие обстоятельства. В некоторых случаях люди идут на сознательное сотрудничество с россиянами. Однако, складывается впечатление, что они уже разочаровались в нем,

– отметила журналистка.

Более-менее удается работать предпринимателям, которые занимаются продуктами.

Продукты всегда раскупают. Однако и в этой сфере есть проблемы, потому что нет того выбора продуктов, который был до оккупации. Цены на них – неподъемные, даже по сравнению с теми, что в Украине. Ведь в оккупации у людей крайне мало работы,

– подчеркнула она.

В такой ситуации предприниматели не могут обеспечивать работой людей. В оккупации вынуждены в основном работать на местные администрации, которые находятся на обеспечении России.

Сами же россияне ориентируются исключительно на военные цели. Они, по словам журналистки, видят в оккупированной Херсонщине территорию для военных, поэтому и не заинтересованы в развитии здесь бизнеса.

С бизнесом там все очень тяжело, он дотационный. К тому же россияне стали очень скромно дотировать оккупированные территории, ведь для них сейчас очень важно военное противостояние. А о людях они не очень-то думают,

– объяснила Евгения Вирлич.

Напомним, что Херсонская областная прокуратура сообщила о подозрении так называемому оккупационному "губернатору" Владимиру Сальдо. По данным следствия, он похитил почти 3 тысячи тонн украинского зерна и приказал вывезти его из Херсона в Россию.

Ранее Сальдо признали виновным в государственной измене, коллаборационизме и отрицании вооруженной агрессии России против Украины. Он был заочно осужден на 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.