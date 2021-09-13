Нововолынская больница сменила бирки для новорожденных после скандала в сети

Новорожденным начали выдавать именные бирки в Нововолынской Центральной городской больнице. Особенностью нововведения стал дизайн бирок, которые стилизовали под этикетку для одежды. Из-за этого в соцсетях разгорелся скандал.

Нововолынская ЦГБ сообщила об изменениях еще 10 сентября. Деткам, которые только что появились на свет, начали выдавать собственные бирки в акушерско-гинекологическом отделении.

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"Это мило, правда ведь? Сделано с любовью. Мы совершенствуемся для вас!", – отметили в медучреждении.

Первый вариант бирок

Как можно увидеть с фото, больница выпустила 2 типа бирок – розовые для девочек и голубые для мальчиков. Их привязывают цветной лентой к руке младенца.

На самой картонке написали имя ребенка, вес, рост, дату рождения. Больше всего критики вызывали значки "не гладить", "ручная стирка" и другие, которые обычно используют на одежде.

Каждая бирка содержала надпись "Состав: 50% – мама, 50% – папа". А также – подпись "Сделано с любовью" и название больницы.

Предварительный образец бирок для младенцев / Фото Нововолынской ЦГБ

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей сразу разделились на 2 лагеря. Были как те, кому понравилась инициатива, так и те, кто решил, что это неуважение к ребенку и родителям.

Среди положительных аргументов:

красивый вид бирки, по сравнению с теми, что выдавали раньше;

память для мамы и ребенка, потому что многие хранят такие вещи.

Другой "лагерь" комментаторов настаивал на том, что такая бирка имеет неэстетичный вид, поэтому стоит изготавливать ее из ткани и уменьшить размер. Предлагали также заменить символы, связанные с одеждой, на более тематические – ладошка, бутылочка, погремушка и тому подобное.

"Это не мыло – знаки с этикетки для одежды. Ребенок – не вещь, он человек! А если ребенка рожает одинокая мама, и папа отказался признавать отцовство, как ему на "ценник" реагировать?", – возмутилась одна из пользовательниц соцсети.

Бирки сменили

По состоянию на 13 сентября Нововолынская больница показала обновленные бирки для новорожденных. На них оставили лишь информацию о ребенке, надпись "С любовью и заботой" и сердце, с "мамой" и "папой" по бокам.

В больнице заверили, что дизайн бирок согласовывают непосредственно с родителями новорожденных. Врачи поинтересовались мнением пользователей и отметили, что ждут новых предложений.

Младенцам начали выдавать новые бирки / Фото Нововолынской ЦГБ

Директор Нововолынской Центральной городской больницы Олег Шипелик рассказал изданию Zaxid.net, что изменить дизайн бирок предложили мамы младенцев. Затем старшая медсестра роддома подготовила несколько вариантов, из которых лучший выбрали родители.

По его словам, родители еще не жаловались на эти бирки. Некоторые из родивших ранее обратились в больницу с просьбой выдать и им такую памятку.

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