В Нововоскресенском на Херсонщине уже развевается флаг Украины: где находится освобожденное село
Источник:Сергей Стерненко
Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать украинские территории от захватчиков. Так, наши защитники подняли флаг в селе Нововоскресенское.
Нововоскресенское освободили сегодня, 5 октября. Впрочем, официальной информации от военного командования пока нет.
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В Нововоскресенском развевается флаг
На опубликованном видео можно увидеть, как первая отдельная бригада специального назначения имени Ивана Богуна зашла в освобожденное село и подняла там украинский флаг на сельсовете.
Один из защитников отметил, что именно в сельском совете находился склад боеприпасов российских оккупантов.
Как в Нововоскресенском взвился украинский флаг: смотрите видео
Где находится Нововоскресенское на карте
Село Нововоскресенское находится в Нововоронцовском районе Херсонской области.
ВСУ имеют значительные успехи на Херсонщине
Как заявили в Институте изучения войны, украинские войска продолжают добиваться успехов в Херсонской области. Также идет их наступление в Харьковской и Луганской областях.
Так, ВСУ освободили несколько населенных пунктов на восточном берегу реки Ингулец, заставив оккупантов отступить на юг в направлении Херсона.
Кроме того, наши защитники заставили захватчиков отойти к югу от границы Херсон – Днепропетровская область в направлении Берислава.
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