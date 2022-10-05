В Нововоскресенском на Херсонщине уже развевается флаг Украины: где находится освобожденное село

Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать украинские территории от захватчиков. Так, наши защитники подняли флаг в селе Нововоскресенское.

Нововоскресенское освободили сегодня, 5 октября. Впрочем, официальной информации от военного командования пока нет.

Важно Нацгвардейцы зашли в Золотую Балку: там уже развевается украинский флаг

В Нововоскресенском развевается флаг

На опубликованном видео можно увидеть, как первая отдельная бригада специального назначения имени Ивана Богуна зашла в освобожденное село и подняла там украинский флаг на сельсовете.

Один из защитников отметил, что именно в сельском совете находился склад боеприпасов российских оккупантов.

Как в Нововоскресенском взвился украинский флаг: смотрите видео

Где находится Нововоскресенское на карте

Село Нововоскресенское находится в Нововоронцовском районе Херсонской области.

ВСУ имеют значительные успехи на Херсонщине

Как заявили в Институте изучения войны, украинские войска продолжают добиваться успехов в Херсонской области. Также идет их наступление в Харьковской и Луганской областях.

Так, ВСУ освободили несколько населенных пунктов на восточном берегу реки Ингулец, заставив оккупантов отступить на юг в направлении Херсона.

Кроме того, наши защитники заставили захватчиков отойти к югу от границы Херсон – Днепропетровская область в направлении Берислава.

Достойно внимания – Новые детали освобождения Херсонщины: смотрите видео