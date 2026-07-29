Народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире 24 Канала объяснил, почему быстро изменить действующую модель мобилизации невозможно и каких предложений до сих пор не хватает.

Комитет не получил предложений по изменениям

Мобилизация на протяжении последних трех лет остается одним из самых острых вопросов для украинского общества, однако подобные проблемы не являются исключительно украинскими. По данным социологических исследований в европейских странах, готовность граждан защищать государство с оружием в руках составляет примерно от 5% до 20% от общего числа военнообязанных.

То, что Украина сегодня демонстрирует такую стойкость и ежемесячно привлекает в армию посредством рекрутинга и работы ТЦК и СП около 30 тысяч человек, является уникальным примером в новейшей истории,

– подчеркнул Вениславский.

В то же время процесс мобилизации не обходится без конфликтных ситуаций, поэтому от предыдущего руководства Министерства обороны еще с начала его работы ожидали предложений, которые могли бы усовершенствовать действующие механизмы и снизить напряженность во взаимодействии с военнообязанными.

На уровне комитета мы не получили никаких предложений, наработок или даже концептуальных идей, которые определили бы параметры изменений и результат, к которому мы должны прийти,

– пояснил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Предыдущая команда министерства называла обновление мобилизации вторым этапом реформы и предполагала, что изменения могут появиться осенью. Однако для этого профильный комитет должен был еще летом, хотя бы в закрытом режиме, узнать, какие именно решения готовятся и какова должна быть роль Верховной Рады в их внедрении.

Быстрых решений по изменению мобилизации нет

Любое обновление подходов к мобилизации потребует изменений в законе о мобилизационной подготовке и мобилизации, а также в других законах. Такой процесс не может быть быстрым, ведь эта тема остается не только чувствительной для общества, но и крайне политизированной в Верховной Раде.

Мы видим депутатов, которые выступают против продления военного положения и всеобщей мобилизации и в то же время требуют новых решений, которые устранят конфликты. Однако никаких конструктивных предложений в комитете я до сих пор не слышал,

– отметил Вениславский.

Для изменения действующей модели недостаточно лишь заявить о необходимости улучшить взаимодействие ТЦК и СП с военнообязанными. Нужны конкретные механизмы, которые позволят уменьшить количество конфликтных ситуаций и в то же время не сократят темпы пополнения войск. Имеющиеся возможности рекрутинга пока не обеспечивают стремительного роста числа добровольцев: через них в армию поступают примерно 5–10%, иногда до 15% от общего числа мобилизованных, тогда как остальных привлекают ТЦК и СП.

Я пока не вижу предложений по концептуальному изменению модели мобилизации, поэтому не могу сказать, что мы понимаем, что нужно сделать в течение ближайших двух–трех месяцев или до конца года,

– пояснил народный депутат.

Над поиском решений постоянно работают профильный комитет, команда Главнокомандующего ВСУ и Министерство обороны, однако готового рецепта пока нет. Призывы изменить систему должны сопровождаться конкретными предложениями, которые позволят сделать коммуникацию более эффективной без сокращения количества людей, необходимых армии.

Вениславский назвал проблему реформы мобилизации: смотрите видео