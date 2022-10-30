Новые "Байрактары" оснастят ракетами для борьбы с дронами и вертолетами, – Daily Sabah

Беспилотники "Байрактар" планируют вооружить ракетами "воздух-воздух". Уже в скором времени эти БпЛА смогут противостоять иранским дронам-камикадзе, которыми Россия массированно атакует Украину.

Об этом сообщил гендиректор Baykar Халук Байрактар. Также он отметил, что компания уже проводит соответствующие испытания.

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На "Байрактары" установят ракеты Sungur

В скором времени у наших Bayraktar TB2 и Akıncı будут ракеты "воздух-воздух" не только для поражения беспилотников, но и других вражеских самолетов,

– отметил Байрактар.

По его словам, иранские дроны-камикадзе медленные, шумные и летают на низкой высоте. Это делает их "легкими целями".

Интересно, что на "Байрактары" планируют установить ракеты ПВО Sungur. Соответствующий контракт компания заключила с турецким ракетостроительным гигантом Roketsan на выставке SAHA Expo Baykar. Гендиректор Roketsan подчеркнул, что Sungur – это проверенные боеприпасы, которые могут изменить правила игры в небе.

В Daily Sabah отметили, что для перехвата дронов-камикадзе наши защитники нередко используют истребители. Применение обновленных беспилотников может стать более эффективным и более дешевым решением.

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"Байрактары" будут производить в Украине: последние новости

27 октября Халук Байрактар сообщил, что строительство завода по изготовлению беспилотников в Украине планируется завершить через два года. Проект уже готов, впереди только реализация.

На заводе планируют производить беспилотники Bayraktar TB2, Akıncı и Kızılelma. Кстати, соответствующее соглашение было заключено еще до полномасштабной войны. Байрактар подчеркнул, что планы реализуются, несмотря на некоторые препятствия, созданные вторжением России.

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