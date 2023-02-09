Борьба за власть России наберет обороты: новые ЧВК создают с четкой целью
"Газпром" решил создать свою частную военную компанию. После падения власти диктатора Владимира Путина между всеми ЧВК в России может возникнуть не только борьба за руководство, но и гражданская война.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог, директор Международной организации малых общин Алексей Буряченко. Известно, что новый ЧВК в документе называют "частной охранной организацией".
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Частные кампании используют для войны за власть
Буряченко убежден, что когда в России будет идти борьба за власть после поражения Путина, такие ЧВК каждый будет использовать в своих интересах.
"Такие армии будут в каждом субъекте федерации. Дополнительно и в крупных корпорациях, которые будут во время смуты после падения Путина бороться за власть. Это может привести к гражданской войне внутри страны-агрессорки", – считает он.
Политолог привел пример Рамзана Кадырова, который уже анонсировал создание армии самообороны Чечни.
Буряченко о вероятной гражданской войне в России: смотрите видео
России нужно новое мясо
По словам Буряченко, министр обороны России Сергей Шойгу пытается найти ресурс для выполнения целей диктатора Владимира Путина. В стране-агрессорке производят принудительные мобилизации.
"Газпром" создает собственный ПВК
- В России продолжается состязание между основными политическими игроками за влияние. Поэтому "Газпром" решил создать себе собственную частную военную компанию.
- Соответствующий документ уже подписал российский премьер Михаил Мишустин. Документ предусматривает, что учредителями организации будет ОАО "Газпром нефть" с размером доли в уставном капитале "организации" 70%. Остальные 30% будут принадлежать "частной охранной организации стаф-центр".
- В Главном управлении разведки Минобороны отмечают, что создание "частной охранной организации" является частью так называемой "гонки вооружений", ведь политические игроки России все чаще создают собственные частные военные компании по примеру Евгения Пригожина и его "Вагнера".