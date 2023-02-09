Борьба за власть России наберет обороты: новые ЧВК создают с четкой целью

"Газпром" решил создать свою частную военную компанию. После падения власти диктатора Владимира Путина между всеми ЧВК в России может возникнуть не только борьба за руководство, но и гражданская война.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог, директор Международной организации малых общин Алексей Буряченко. Известно, что новый ЧВК в документе называют "частной охранной организацией".

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Частные кампании используют для войны за власть

Буряченко убежден, что когда в России будет идти борьба за власть после поражения Путина, такие ЧВК каждый будет использовать в своих интересах.

"Такие армии будут в каждом субъекте федерации. Дополнительно и в крупных корпорациях, которые будут во время смуты после падения Путина бороться за власть. Это может привести к гражданской войне внутри страны-агрессорки", – считает он.

Политолог привел пример Рамзана Кадырова, который уже анонсировал создание армии самообороны Чечни.

Буряченко о вероятной гражданской войне в России: смотрите видео

России нужно новое мясо

По словам Буряченко, министр обороны России Сергей Шойгу пытается найти ресурс для выполнения целей диктатора Владимира Путина. В стране-агрессорке производят принудительные мобилизации.

"Губернаторам дают план, сколько они должны подать людей в месяц в лапы захватчика. Такая же история и в государственных кампаниях. Им говорят: "Это ваши вопросы, сколько вы будете им платить или где вербовать. Нам нужно просто мясо, чтобы бросать их на украинские позиции», – сказал политолог.

"Газпром" создает собственный ПВК