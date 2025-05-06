Россия начала атаковать города новым реактивным дроном: как можно обезопасить себя от него

Скорость нового реактивного дрона – около 750 км/ч, а дальность полета – более 150 километров. Именно им россияне атаковали Одессу.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, что россияне, вероятно, просто поставили турбину на дрон. К тому же "Шахеду" с двигателем внутреннего сгорания можно прикрепить китайскую турбину.

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Как сделать такой дрон

Это не полноценный турбореактивный двигатель, как у крылатых ракет, но такая турбина тоже работает на авиационном керосине и может значительно увеличить скорость дрона.

У нас есть ракеты, работающие по тому же принципу, некоторые беспилотники даже запускают управляемые ракеты с такими турбинами. Вероятно, этот дрон прилетел из России не только в Одессу, но и в Конотоп. Сегодня там зафиксировали удары двумя баллистическими ракетами и, возможно, подобными дронами,

– сказал Свитан.

Он отметил, что перехватить такие дроны возможно. У двигателей внутреннего сгорания почти незаметный тепловой след - на тепловизоре это как спичка. А вот реактивные турбины дают сильный тепловой след, который хорошо видно ракетам вроде "Магуры", "Р-73" или AIM-9. Они могут уничтожать как дроны, так и крылатые ракеты.

Надо создать хотя бы по 5 мобильных групп с такими ракетами на базе грузовиков. Пусковые установки с системой наведения легко установить на любую машину,

– объяснил Свитан.

По его словам, если эти группы разместить звездой и дать им возможность быстро реагировать, это реально поможет защищать города от дронов с турбинами и ракет, которые имеют заметный тепловой след. Средства есть – их просто надо применять.