Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, що росіяни, ймовірно, просто поставили турбіну на дрон. До того ж "Шахеда" з двигуном внутрішнього згоряння можна прикріпити китайську турбіну.

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Як зробити такий дрон

Це не повноцінний турбореактивний двигун, як у крилатих ракет, але така турбіна теж працює на авіаційному гасі й може значно збільшити швидкість дрона.

У нас є ракети, що працюють за тим самим принципом, деякі безпілотники навіть запускають керовані ракети з такими турбінами. Ймовірно, цей дрон прилетів із Росії не тільки до Одеси, а й до Конотопа. Сьогодні там зафіксували удари двома балістичними ракетами та, можливо, подібними дронами,

– сказав Світан.

Він наголосив, що перехопити такі дрони можливо. У двигунів внутрішнього згоряння майже непомітний тепловий слід — на тепловізорі це як сірник. А от реактивні турбіни дають сильний тепловий слід, який добре видно ракетам на кшталт "Магури", "Р-73" чи AIM-9. Вони можуть знищувати як дрони, так і крилаті ракети.

Треба створити хоча б по 5 мобільних груп із такими ракетами на базі вантажівок. Пускові установки з системою наведення легко встановити на будь-яку машину,

– пояснив Світан.

За його словами, якщо ці групи розмістити зіркою та дати їм змогу швидко реагувати, це реально допоможе захищати міста від дронів із турбінами та ракет, які мають помітний тепловий слід. Засоби є – їх просто треба застосовувати.