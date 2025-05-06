5 травня пізно ввечері російські війська вдарили по Одещині "Шахедами". Під ударами були об'єкти цивільної інфраструктури, передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.

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Наслідки атаки на Одещину

Внаслідок ворожої атаки в Одеському районі загинув 29-річний місцевий мешканець. Чоловік отримав смертельні термічні опіки через пошкодження лінії електропередач.

Ще один постраждалий, 19-річний хлопець, був госпіталізований із отруєнням продуктами горіння.

Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, навчальний заклад, складські приміщення приватного підприємства, автомобілі.

Атака на Одеський район / Фото прокуратура

Нагадаємо, що уночі під масований обстріл потрапив Харків. Ворог вдарив по місту щонайменше 20 разів у 4 районах у 8 локаціях. Відомо про кілька постраждалих.