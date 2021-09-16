Новые форматы и идеи: как Украина возвращается в Центральную Европу
Источник:24 канал
15 – 16 сентября в Киеве проходит Украинский Центральноевропейский форум. 24 канал посетил событие и проанализировал ключевые тезисы дискуссий форума.
15 сентября в Киеве начал свою работу Ukrainian Central European Forum. Это событие организовано Советом внешней политики "Украинская призма", Международным фондом Возрождение и представительством Европейского Союза в Украине.
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Главной целью форума является обсуждение новых форматов сотрудничества в регионе Центральной Европы.
К Центральной Европе относят следующие страны:
- Германия,
- Австрия,
- Швейцария,
- Словения,
- Чехия,
- Словакия,
- Венгрия,
- Польша.
Единая география и история
Открыл форум исполнительный директор Международного фонда Возрождение Александр Сушко. Он заявил, что это событие является одним из немногих в реальном времени, несмотря на пандемию коронавируса. По мнению Александра Сушко форум является хорошей возможностью обсудить вопросы сотрудничества Украины и стран Центральной Европы. Через историю и географию мы имеем как общие достижения, так и общие вызовы.
Продолжил приветственные слова глава представительства Евросоюза в Украине Маати Маасикас. Дипломат зачитал приветствие от верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля. Евросоюз поддерживает Украину в стремлениях осуществления реформ, демократизации институтов, а также формирования гражданского общества.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба / Фото Валентина Полищук, 24 канал
Украина возвращается в Центральную Европу. Наше прошлое длительное время было подвергнуто запрету. Теперь многие страницы восстанавливаются и возвращаются. Через новые форматы, в частности Люблинский треугольник и ассоциированное трио, Украина четко заявляет свои евроинтеграционные стремления,
– заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба
Также министр выразил благодарность за начало сотрудничества в формате центральноевропейской пятерки. Речь шла о встрече глав МИД Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии, которая состоялась 12 – 13 мая в Словакии. Отдельно Кулеба отметил Крымскую платформу, где активную роль принимали и страны Центральной Европы.
Новые форматы регионального сотрудничества
После вступительных речей настал черед панельной дискуссии дипломатов о региональных интеграционных проектах. Модератором дискуссии выступил Александр Сушко.
Напомним, что именно с объединения посткоммунистических стран под названием Вышеградская четверка (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), основанного 15 февраля 1991 года, началась европейская интеграция. Сейчас этому формату исполнилось уже 30 лет.
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар отметил, что нужно думать в первую очередь о сотрудничестве не только на двустороннем, но и на региональном уровне. Украина сейчас активно работает над буквальным объединением себя с Центральной Европой через инфраструктурные проекты.
Украина не только получает помощь, но и предоставляет ее. Не только вызовы объединяют нас, но и сотрудничество – причем на разных уровнях,
– заявил дипломат.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий выступал на украинском, хотя рабочим языком форума является английский. Он сделал несколько крайне важных заявлений. Прежде всего он сказал, что Германия не относится к центральноевропейскому региону. Все из-за содействия проекту российского газопровода "Северный поток-2".
Также дипломат сказал о возможности нового формата сотрудничества именно в Киеве:
- страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония),
- страны Вышеградской четверки (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия)
- Румыния.
Заместительница главы дипломатической миссии Венгрии в Украине Кристина Мари рассказала, что несправедливо забывают о Центральноевропейской инициативе. Это форум для регионального сотрудничества, который возник в 1989 году и объединяет 18 стран от Словении до Украины.
Мари также заявила, что Венгрия оказывает финансовую помощь Украине в строительстве новых пропускных пунктов на границе. Так же Украина является одним из главных получателей грантов Вышеградского фонда. Так же дипломатка вспомнила об энергетическом сотрудничестве Украины и Венгрии. Хотя Украина и не входит в Инициативу 3 морей, но есть возможность получения сжиженного газа через LNG-терминал в Крк (Хорватия).
Итак, много вопросов остается, но начало Украинского центральноевропейского форума показало, что сотрудничество в Центральной Европе действительно вышло на новый уровень. Пришло время объединять не только страны, но и общества.