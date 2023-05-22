Будет шесть групп: во Львове обновили графики отключения света

Львовские энергетики обнародовали обновленные графики отключения света в городе. Новые графики были созданы, учитывая специфику летнего периода и прогнозируемый дефицит мощности.

Энергетики отмечают, что отключений света во Львове не будет, поскольку соответствующих распоряжений от Укрэнерго не поступало. Добавляют, что сейчас на украинских электростанциях идет масштабная ремонтная кампания, позволяющая подготовиться к следующему отопительному сезону.

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Как выглядят обновленные графики

Всех потребителей электроэнергии разделили на шесть групп. Каждая из них соответствует очередям в графике почасовых отключений – 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 и 3.2.

Обновленные графики отключений во Львове / Фото Львовобленерго

В то же время в облэнерго добавляют, что уменьшилась продолжительность отключений, предусмотренная графиками.

Ознакомиться с графиком для каждой из групп потребителей по дням недели можно на сайте ЧАО "Львовоблэнерго".

Возможен ли дефицит летом

Энергоблоки, на которых производят ремонты, некоторое время не смогут производить электроэнергию, говорят специалисты. Также этим летом объемы работ будут больше, чем в предыдущие годы из-за российских атак минувшей осени-зимы на энергообъекты.

Именно поэтому в летний период может возникнуть дефицит мощности в энергосистеме и, как следствие, необходимость внедрения графиков.

– говорится в сообщении.

Как уменьшить использование электроэнергии

Избегать внедрения графиков можно, если уменьшить пользование электроэнергией во время утренних и вечерних пиков нагрузок (07:00 – 12:00 и 18:00 – 23:00).

Именно поэтому энергетики просят всех потребителей рационально использовать электроэнергию: