Отмечают, что такие изменения связаны с установкой Укрэнерго. Сами же графики обновили на период с 15 по 21 мая.
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Потребителей разделили на три группы
Специалисты сообщают, что населенные пункты Тернопольской области условно разделили на три группы потребителей. Согласно каждой были и составлены почасовые графики отключения электроэнергии.
Согласно им, каждая группа не будет иметь электроснабжения минимум три часа, а максимум – шесть.
На Тернопольщине обновили графики / Фото "Тернопольоблэнерго"
В то же время следует отметить, что пока графики применять не будут, поскольку лимиты до области не были доведены.
Пресс-секретарь "Тернопольоблэнерго" Наталья Лысая в комментарии изданию ZAXID.NET рассказала, что если в области установят лимиты потребления, то всех жителей обязательно об этом сообщат.
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- Поскольку Украина готовится к новому осенне-зимнему сезону, который может быть достаточно тяжелым, облэнерго могут вводить веерные отключения этим летом. Эксперт Владимир Омельченко в разговоре с 24 Каналом поделился своим прогнозом.
- В то же время в Минэнерго сообщали, что, несмотря на попытки врага уничтожить украинскую энергосистему, благодаря работе энергетиков она все еще работает и полностью обеспечивает потребление.
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что отключения потребителей от электроснабжения могут происходить исключительно вследствие повреждения российскими оккупантами объектов генерации и сетевой инфраструктуры.