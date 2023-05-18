Отмечают, что такие изменения связаны с установкой Укрэнерго. Сами же графики обновили на период с 15 по 21 мая.

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Потребителей разделили на три группы

Специалисты сообщают, что населенные пункты Тернопольской области условно разделили на три группы потребителей. Согласно каждой были и составлены почасовые графики отключения электроэнергии.

Согласно им, каждая группа не будет иметь электроснабжения минимум три часа, а максимум – шесть.

На Тернопольщине обновили графики / Фото "Тернопольоблэнерго"

В то же время следует отметить, что пока графики применять не будут, поскольку лимиты до области не были доведены.

Пресс-секретарь "Тернопольоблэнерго" Наталья Лысая в комментарии изданию ZAXID.NET рассказала, что если в области установят лимиты потребления, то всех жителей обязательно об этом сообщат.

Обратите внимание! По данным Укрэнерго, сейчас в Украине достаточно производства электроэнергии для покрытия потребления. Однако в часы пиковой нагрузки может возникнуть дефицит энергетической мощности. Энергетики это связывают с проведением ремонтных работ на поврежденных энергетических объектах страны и подготовкой к предстоящему отопительному сезону.

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