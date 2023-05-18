Зазначають, що такі зміни пов'язані з настановою від Укренерго. Самі ж графіки оновили на період з 15 до 21 травня.

Дивіться також Енергетики закликали українців заощаджувати світло у вечірні години

Споживачів поділили на три групи

Фахівці повідомляють, що населені пункти Тернопільської області умовно поділили на три групи споживачів. Відповідно до кожної були й складені погодинні графіки відключення електроенергії.

Згідно з ними, кожна група не матиме електропостачання щонайменше три години, а щонайбільше – шість.

На Тернопільщині оновили графіки / Фото "Тернопільобленерго"

Водночас варто зауважити, що наразі графіки застосовувати не будуть, оскільки ліміти до області не були доведені.

Прессекретарка "Тернопільобленерго" Наталія Лиса у коментарі виданню ZAXID.NET розповіла, що якщо в області встановлять ліміти споживання, то усіх жителів обов'язково про це повідомлять.

Зверніть увагу! За даними Укренерго наразі в Україні достатньо виробництва електроенергії для покриття споживання. Однак у години пікового навантаження може виникнути дефіцит енергетичної потужності. Енергетики це пов'язують з проведенням ремонтних робіт на пошкоджених енергетичних об’єктах країни та підготовкою до майбутнього опалювального сезону.

Ситуація зі світлом в Україні: останні новини