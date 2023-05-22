Енергетики наголошують, що наразі відключень світла у Львові не буде, позаяк відповідних розпоряджень від Укренерго не надходило. Додають, що нині на українських електростанціях триває масштабна ремонтна кампанія, яка дозволяє підготуватися до наступного опалювального сезону.

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Як виглядають оновлені графіки

Усіх споживачів електроенергії поділили на шість груп. Кожна з них відповідає чергам у графіку погодинних відключень – 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 і 3.2.

Оновлені графіки відключень у Львові / Фото Львівобленерго

Водночас в обленерго додають, що зменшилась тривалість вимкнень, яка передбачена графіками.

Ознайомитись з графіком для кожної з груп споживачів за днями тижня можна на сайті ПрАТ "Львівобленерго".

Чи можливий дефіцит влітку

Енергоблоки, на яких проводять ремонти, деякий час не зможуть виробляти електроенергію, кажуть фахівці. Також цього літа обсяги робіт будуть більшими, ніж у попередні роки через російські атаки минулої осені-зими на енергооб'єкти.

Саме тому у літній період може виникнути дефіцит потужності в енергосистемі і, як наслідок, необхідність впровадження графіків,

– йдеться у повідомленні.

Як зменшити використання електроенергії

Уникнути впровадження графіків можна, якщо зменшити користування електроенергією під час ранкових та вечірніх піків навантажень (07:00 – 12:00 та 18:00 – 23:00).

Саме тому енергетики просять всіх споживачів раціонально використовувати електроенергію: