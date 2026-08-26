О вновь сформированных группировках войск высказался командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

Как "Мадяр" прокомментировал подразделения "Редиса" и Билецкого?

Формирование обновленных группировок войск под руководством Дениса Прокопенко и Андрея Билецкого, по словам "Мадяра", знаменует переход к концепции Smart War.

Главной целью этой трансформации является внедрение современных сетецентрических стандартов ведения боевых действий.

Ключевой элемент новой структуры заключается в тотальной синхронизации действий боевых бригад с привлечением группировки СБС. Это позволит максимально упростить систему управления и ускорить выполнение боевых задач.

Тотальная синхронизация с группировкой СБС, кратчайшая цепочка "Сенсор-Стрелок",

– подчеркнул командующий СБС.

Преимущество в скорости и точности реагирования

Благодаря построению кратчайшей цепочки "Сенсор-Стрелок" украинские подразделения получат возможность мгновенно передавать разведывательные данные непосредственно на огневые средства.

Такая интеграция значительно повысит точность поражения сил противника и сократит время принятия тактических решений.

Системные изменения в организации войск в Донецкой области призваны не только эффективно сдерживать продвижение оккупантов, но и наносить им максимальные безвозвратные потери. Украинская армия продолжает совершенствовать технологические подходы для уверенного удержания фронта.

Что было известно ранее?

Как уже сообщалось на нашем сайте, внедрение новейших технологий управления и расширение возможностей беспилотных систем остаются ключевыми приоритетами развития Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, во время рабочего визита на фронт Владимир Зеленский и Михаил Драпатый обсудили с командирами рот первоочередные проблемы обеспечения и ключевые потребности подразделений на передовой. "Все проработаем. Нужно максимально укреплять наших защитников", – подчеркнул президент.