О визите в Александровский район и встрече с бойцами 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады сообщил на своем официальном телеграм-канале глава государства.
Что известно о поездке на фронт?
Вместе с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым глава государства лично вручил воинам государственные награды.
При этом Владимир Зеленский отметил высокую стойкость защитников, благодаря которым страна отмечает 35-ю годовщину восстановления независимости.
Это главное, почему Украина существует и живет,
– подчеркнул он.
Потребности фронта и детали беседы
Во время встречи с командирами десантников стороны подробно рассмотрели практические шаги по укреплению оборонного потенциала.
Военные озвучили конкретные запросы, среди которых – срочное обеспечение беспилотниками, дальнобойной артиллерией и малыми радиолокационными станциями. Отдельно поднимались вопросы прямого финансирования бригад, ситуации с самовольным оставлением частей, а также подготовки и поощрения воинов.
Все проработаем. Нужно максимально укреплять наших защитников,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент и главком посетили военных на фронте: смотрите видео со страницы Зеленского
Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее украинские защитники поздравили соотечественников с годовщиной независимости, подчеркнув свою готовность бороться за свободу государства.