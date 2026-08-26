Про візит на Олександрівський напрямок та зустріч із бійцями 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі глава держави.

Що відомо про поїздку на фронт?

Разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим очільник держави особисто вручив воїнам державні нагороди.

При цьому Володимир Зеленський відзначив високу стійкість захисників, завдяки яким країна відзначає 35-ту річницю відновлення незалежності.

Це головне, чому Україна є і живе,

– наголосив він.

Потреби фронту та деталі розмови

Під час зустрічі з командирами десантників сторони детально розібрали практичні кроки для посилення оборонних спроможностей.

Військові озвучили конкретні запити, серед яких – термінове забезпечення безпілотниками, далекобійною артилерією та малими радіолокаційними станціями. Окремо порушувалися питання прямого фінансування бригад, ситуації із самовільним залишенням частин, а також підготовки та заохочення воїнів.

Все опрацюємо. Потрібно максимально посилювати наших захисників,

– наголосив Володимир Зеленський.

Президент і головком відвідали військових на фронті: дивіться відео зі сторінки Зеленського

Як вже повідомлялося на нашому сайті, раніше українські захисники привітали співвітчизників із річницею незалежності, наголосивши на своїй готовності виборювати свободу держави.