Новые гуманитарные коридоры: Верещук озвучила маршруты
11 марта 2022 , 09:04Читати новину українською
В Украине открывают новые гуманитарные маршруты. Маршруты планируют из Мариуполя, Волновахи, Энергодара, Изюма, Бучи, Гостомеля, Микуличина, Андреевки, Макарова, Бородянки.
Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
Важно В Херсонской, Черниговской и Харьковской областях запустят гуманитарные коридоры
Новые гуманитарные коридоры
- Из Мариуполя в Запорожье. Через Пртовское, Мангуш, в обход Никольского, Республика, Рузаевка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье. По всему маршруту будет обязательное разминирование. Кроме того, из Запорожья выедет колонна автобусов с гуманитарным грузом на Мариуполь.
- Из города Пологи Запорожской области в Запорожье. Через Токмак, Васильевку, Каменское, Запорожье. Из Запорожья выедут автобусы для эвакуации.
- Из Волновахи в Покровск. Через Валерьяновку, Новоандреевку, Кирилловку, Угледар.
- Из Энергодара в Запорожье. Через Днепрорудное и Васильевку.
- Из Изюма Харьковской области в город Лозовая. Через Малую Камышеваху, Барвенково, Близняшке. Автобусы выедут из Лозовой также планируют поставки гуманитарного груза.
- Из Бучи в Киев. Через Ворзель, Михайловку, Рубежовку, Шпитьки, Белогородку. Автобусы для эвакуаии отправят из Киева.
- Из Гостомеля в Киев. Через Бучу, Михайловку, Рубежовку, Шпитьки, Петрушки, Белогородку.
- Из поселка Козаровичи Киевской области в Киев. Через Лютеж, Старые Петровцы, Новые Петровцы, Вышгород.
- Из Микуличей в Киев. Через Немешаево, Ворзель, Михайловку, Рубежовку, Мечту, Петрушки, Белогородку.
- Из Андреевки Киевской области в Житомир. Через Липовку, Макаров, Небылицу, Ставище, Кочеров, Коростышев, Глубочицу, Житомир.
- Из города Макаров Киевской области в Житомир. Через Небылицу, Ставище, Кочеров, Коростышев, Глубочицю.
- Из Бородянки до Житомира. Через Песчинку, Малин, Радомышль.
Верещук добавила, что вчера коридоры из Мариуполя и Бородянки не сработали, поэтому надеемся на сегодня.
Маршруты гуманитарных коридоров
Смотрите видеообращение Ирины Верещук:
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