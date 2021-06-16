В Украине – новые карантинные нормы: что можно и какие послабления

В Украине с 16 июня будут действовать новые правила для зон карантина. Теперь в зеленой зоне люди могут ходить без маски, но при наличии отрицательного теста или вакцинации.
Карантин в Украине продлили до конца лета. На данный момент правительство установило зеленую зону во всех регионах, однако если ситуация ухудшится, то Украина станет "желтой".
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Согласно новым правилам, зеленую и желтую зону устанавливают на всей Украине, однако оранжевую и красную – отдельно в регионах.
Новые ограничения цветных зон
Зеленая зона
Общественный транспорт может курсировать, массовые мероприятия разрешены, а заведения питания и сферы культуры открыты. Однако работники должны соблюдать масочный режим. В то же время посетители и работники могут не носить маски, если:
- имеют отрицательный ПЦР тест, который сделали не позднее чем за 72 часов до начала события;
- имеют отрицательный тест на антитела, который сделали не позднее чем за 72 часа;
- документ о полной вакцинации одобренными в ВОЗ вакцинами.
Пересечение границы
Украинцы, или иностранцы с видом на жительство могут без дополнительных справок и изоляции возвращаться домой из любых стран. В то же время не граждане Украины, которые едут в нашу страну, должны иметь страховой полис, справку о вакцинации или отрицательный результат теста.Обратите внимание! В случае определения другой зоны карантина украинцы, которые возвращаются домой, должны сдать тест на коронавирус, или же показать справку о завершении вакцинации. В противном случае лица должны пройти самоизоляцию с помощью приложения "Дома".
Желтая зона
Украина станет "желтой", если в течение 3 дней подряд будет отвечать одному из следующих признаков:
- количество новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней будет больше 75;
- коэффициент выявления случаев COVID-19 – более 4%;
- количество тестирований методом в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения – менее 300;
- наличии оснований для объявления красной зоны на территории по крайней мере одного региона.
Устанавливать желтую зону по решению государственной ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения. Если в течение 7 дней будет наблюдаться улучшение ситуации, то вся страна вернется к зеленой зоне.
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Ограничения:
- обязательный масочный режим;
- дистанция в 1,5 метра;
- кинотеатры и учреждения культуры могут быть заполнены не более чем на 50%;
- в спортзалах и фитнес-центрах может находиться не более чем 1 человек на 10 квадратных метров.
Оранжевая зона
Сигнализирует о приближении региона к красному уровню эпидемиологической опасности, однако дополнительных ограничений не предусматривает. Добавим, что она позволяет местным властям вводить собственные ограничения. Оранжевую зону устанавливают, если есть превышение хотя бы одного показателя:
- загруженность в регионе коек с кислородом более 65%;
- количество тестирований ПЦР и на антиген течение 7 дней на 100 тысяч населения менее 300;
- количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением 7 дней на 100 тысяч населения – более 60,
- коэффициент выявленных случаев составляет более 20%;
- рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более 50%.
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Красная зона
Все предыдущие ограничения сохраняются, а также действуют новые:
- запрещена работа предприятий общественного питания;
- запрещена работа ТРЦ кинотеатров, театров и тому подобного;
- среди учебных заведений могут работать только детсады и начальные классы;
- запрещена работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центры,
- нельзя проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- запрещена работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников;
- могут работать банки, АЗС, ветеринарные магазины аптеки и продуктовые магазины